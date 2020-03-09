Local Trade Copier Multi Account for MT4
- 专家
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- 版本: 1.1
- 更新: 5 八月 2026
- 激活: 20
✅ Local Trade Copier Multi-Account
🔁 在同一台电脑上实时将您的交易复制到每个账户
管理多个账户，一个个人账户加上一两个基金账户，意味着手动重复每一笔交易并寄望时机吻合。专为同时运行 FTMO、The Funded Trader、MyFundedFX 和 FundedNext 多个账户的交易者打造。
Local Trade Copier Multi-Account 将一个 Master 账户的交易镜像到同一台电脑上的一个或多个 Slave 账户，并按每个账户调整手数。它使用共享文件，因此稳定、无 DLL，一分钟即可安装。
⚙️ 适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。可用于任何品种和任何周期。单一 EA，可选择作为 Master 或 Slave。
交易通过经纪商票据和专用的 magic number 识别，绝不使用订单注释，因此爆仓或自动平仓都不会破坏关联。持久映射将每个副本与其来源绑定，因此 Slave 在重启后仍能继续管理交易。多个 Master 和多个 Slave 可以共存，甚至可以在同一台电脑上的 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 之间复制。
🔧 主要功能
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🔁 单一 EA 实现一个 Master 到多个 Slave，或多个 Master 到一个 Slave。
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⚖️ 五种手数模式：按余额或净值比例、固定倍数、固定手数、风险百分比。
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🎯 复制止损和止盈，保持同步，并跟随部分平仓。
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📌 也复制挂单：buy limit、sell limit、buy stop 和 sell stop，按其精确价格下单。
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🔤 符号转换，处理经纪商后缀以及不同经纪商命名不同的品种。
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🧲 两端的 magic 与符号过滤，默认复制手动交易。
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🔔 按事件和渠道的通知：屏幕 Alert、手机 Push 或两者。
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🖥️ 简洁的图表面板，显示已连接账户，一键暂停和平仓。
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🧱 无 DLL、无套接字、无服务器。通过共享文件夹进行稳定的本地复制。
✅ 适用人群
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🏦 在同一台电脑上将一个账户镜像到多个基金账户的交易者。
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🧑💻 厌倦了在账户之间手动重复同一笔交易的人。
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🔀 需要在本地的 MetaTrader 4 与 MetaTrader 5 之间复制的用户。
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🛡️ 需要手数缩放和严格确定性复制的基金账户交易者。
📘 完整用户手册: 下载 PDF
🔁 另有提供: MetaTrader 4 版本 | MetaTrader 5 版本
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