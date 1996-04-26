Auto Trade Journal with Screenshots for MT4

Auto Trade Journal with Screenshots
📸 在准确的那一刻自动截图，记录每一笔交易

交易日志是每位导师都会推荐、却几乎没人能坚持的习惯，因为手动记录费时又容易被跳过。文字日记可以记下数字，却永远无法呈现你入场或出场那一刻图表的真实模样，而经验教训恰恰就藏在那里。

Auto Trade Journal with Screenshots 会自动为整个账户完成这项工作。每当交易开仓、平仓、部分平仓，或止损、止盈被修改时，它都会在那一刻为图表截图，并将完整细节和图片路径写入一行CSV记录。无论是手动交易还是任何智能交易系统的交易，都能一并记录。


⚙️ 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5，在市场中作为独立产品分别销售，请选择与你的终端匹配的版本。适用于任何品种和任何时间周期。

为了在任意品种上截取到合适的图表，它会重复使用你已打开的图表，或临时打开一个新图表，完成截图后再关闭，绝不会影响你自己的图表。它还可以同时在多个时间周期上捕捉同一时刻的画面。CSV文件可直接在Excel、Google表格或任何日志工具中打开，分隔符可自由选择。它绝不会开仓或平仓，不使用WebRequest，也没有任何外部连接，所有数据都保留在你自己的电脑上。

🔧 主要功能

  • 📸 在交易开仓、平仓、部分平仓以及每次止损或止盈修改时，准确截取那一刻的图表。

  • 🗂️ 全账户日志：涵盖每个品种、手动交易和任何智能交易系统，全部来自同一张图表。

  • 🖼️ 复用或打开图表：使用你已打开的图表，或临时打开一个再于截图后关闭。

  • 🕒 多周期捕捉：同时在多个时间周期上保存同一时刻的画面。

  • 📄 丰富的CSV：每个事件包含25个字段，从价格、盈亏到持仓时长、账户余额和图片路径。

  • 📊 Excel友好：可选择逗号、分号或制表符作为分隔符，并可加入可选的表头行。

  • 🎯 魔术数字筛选：既可记录整个账户，也可只聚焦单一策略。

  • 🔒 单实例安全：内置锁机制，防止产生重复记录。

  • ⚡ 轻量私密：截图在独立于交易线程之外完成，不使用WebRequest，所有数据都留在你的电脑上。

✅ 适用人群

  • 📈 希望从每一次入场和出场中学习的自主交易者。

  • 🤖 需要直观记录其智能交易系统实际操作的算法交易者。

  • 🏛️ 必须为交易流程留存文档的自营交易公司交易员。

  • 🧾 任何觉得手动记录日志太繁琐而难以坚持的人。

📘 完整用户手册: 下载 PDF

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MTF Stochastic
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The Point61 indicator is the result of many years of monitoring of price behavior of currency pairs and metals. It is not a secret, that in times of uncertainty, traders are looking for possible levels of support and resistance - the point, where price should stop its movement. There are 2 possible scenarios at these points: 1. Reverse (correction) to the opposite direction; 2. Breakthrough to continue movement. Very often these points are used to set stop orders - TakeProfit or StopLoss
Currencies Gold Momentum Flow Dashboard
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我们为您提供一个指标"蜡烛收盘台"，它将成为您在贸易领域不可或缺的助手。 这就是为什么知道蜡烛何时关闭会有所帮助的原因： 如果你喜欢使用蜡烛花纹进行交易，你就会知道蜡烛何时关闭。 此指标将允许您检查是否形成了已知模式以及是否存在交易的可能性。 该指标将帮助您做好市场开放和市场关闭的准备。 可以设置一个计时器来创建计划新闻的预览，这样就可以检查市场对此的反应。 您可以设置指示灯,以便在蜡烛关闭前几秒钟发送警报/警告。 通知/警报/警报可以发送到： 屏幕警报 电子邮件 移动应用 MT4烛台计时器指示器为什么有用 那么烛台计时器什么时候有用呢?如果你长期交易，你可能不需要蜡烛计时器指示器，因为你的参赛不会受到一分钟或一小时的太大影响。但是，如果你在短时间内是黄牛或交易员，那么你知道时机非常重要。 外汇市场24小时开放，只在周末关门，有些策略可能会受到您入仓时出现错误时机的严重影响。 MT4蜡烛计时器指示器可以显示当前蜡烛中的剩余时间,以便为下一次蜡烛打开做好准备。 可以从这一指标中受益的一些情况例子有： 预定消息传出 地理市场开闭 预定发生的事件,通常是金融、经济或政治事件
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Impulses and Corrections 4
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"Impulses and Corrections 4" is created to help traders navigate the market situation. The indicator shows multi-time frame upward and downward "Impulses" of price movements. These impulses are the basis for determining the "Base" , which is composed of zones of corrections of price movements, as well as "Potential" zones for possible scenarios of price movement. Up and down impulses are determined based on a modified formula of Bill Williams' "Fractals" indicator. The last impulse is always "U
Daily Candle Predictor
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这是一个预测蜡烛收盘价的指标。 该指标主要用于 D1 图表。 该指标适用于传统外汇交易和二元期权交易。 该指标可以用作独立的交易系统，也可以作为您现有交易系统的补充。 该指标分析当前蜡烛，计算蜡烛本身内部的某些强度因素，以及前一根蜡烛的参数。 因此，该指标预测市场走势的进一步方向和当前蜡烛的收盘价。 由于这种方法，该指标既适用于短期盘中交易，也适用于中长期交易。 该指标允许您设置指标在分析市场情况期间将产生的潜在信号的数量。 在指标设置中有一个特殊的参数。 此外，该指标可以通过图表上的消息、电子邮件以及推送通知的形式通知新信号。感谢您的关注！交易愉快！ 购买后一定要写信给我！ 我会给你我的交易指标的建议！ 还可以获得奖金！
Smart Reversal Oscillator Pro
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## Smart Reversal Oscillator Pro Smart Reversal Oscillator Pro is an advanced hybrid trading utility designed for MetaTrader 4 that reinvents volatility and momentum analysis. Instead of analyzing raw price action, this indicator applies mathematical Bollinger Bands directly onto the Relative Strength Index (RSI) array data within a separate sub-window. Standard fixed oversold and overbought levels (like 30 and 70) often fail during strong market expansions. This professional oscillator solve
VR Cub
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VR Cub 这是获得高质量切入点的指标。该指标的开发是为了促进数学计算并简化对仓位入场点的搜索。多年来，该指标所针对的交易策略已被证明其有效性。交易策略的简单性是其巨大的优势，即使是新手交易者也能成功进行交易。 VR Cub 计算开仓点以及获利和止损目标水平，这显着提高了效率和易用性。查看使用以下策略进行交易的屏幕截图，了解简单的交易规则。 设置、设置文件、演示版本、说明、问题解决，可以从以下位置获取 [博客] 您可以在以下位置阅读或撰写评论 [关联] 版本为 [MetaTrader 5] 计算入场点的规则 开仓 要计算入场点，您需要将 VR Cub 工具从最后一个高点拉伸到最后一个低点。 如果第一个点在时间上早于第二个点，交易者等待柱线收于中线上方。 如果第一个点在时间上晚于第二个点，交易者等待柱线收于中线下方。 根据上述条件，严格在 柱线收盘 后建仓。 换句话说，如果我们在小时图上进行交易，那么从最高点到最低点的时间距离必须超过24小时，最高点和最低点之间的点数必须大于或等于平均价格变动每天。 维持和改变市场地位 可以有多个未平仓头寸；每个头寸都可以单独修改。 VR Cub
Infinity Trend Pro
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This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Trendiness Index
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"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
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This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
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Crypto_Forex MT4 指标“ RSI SPEED ”——卓越的预测工具，无需重绘。 - 该指标基于物理方程计算。RSI SPEED 是 RSI 本身的一阶导数。 - RSI SPEED 非常适合顺着主趋势方向进行剥头皮交易。 - 建议结合合适的趋势指标使用，例如 HTF MA（如图所示）。 - RSI SPEED 指标显示 RSI 本身方向变化的速度——它非常敏感。 - 建议将 RSI SPEED 指标用于动量交易策略：如果 RSI SPEED 指标的值小于 0：价格动量下降；如果 RSI SPEED 指标的值大于 0：价格动量上升。 - 指标内置移动端和 PC 端警报。 ................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在 MQL5 网站上提供的原创产品。
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
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Trade with Gann on your side!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originally created by Gann admitted that this is “The Mother of all charts”. It is one of the last studies that this great trader left for us. The numeric tab le is apparently quite simple like all the tables and is based on square numbers, the SQUARE OF 12 and is by evolution, one of the most important square numbers. Here we can find CYCLE, PRICE AND TIME thanks to angles and grades, to show past and future support and resistance.
Laguerre SuperTrend Clouds
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Laguerre SuperTrend Clouds adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests, Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the impro
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
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Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
指标
趋势振荡器 - 是一种高级自定义 Crypto_Forex 指标，高效的交易工具！ ............................................................................... - 使用高级新计算方法 - 参数“计算价格”有 20 个选项。 - 有史以来最平滑的振荡器。 - 绿色表示上升趋势，红色表示下降趋势。 - 超卖值：低于 5，超买值：超过 95。 - 使用此指标，有很多机会升级标准策略。 - 具有 PC 和移动警报。 ................................................ 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Color Stochastic TRI
Huu Tri Nguyen
指标
Color Stochastic Enhanced Stochastic Oscillator with Cross Detection and Visual Signal Support Overview Color Stochastic is a customized version of the classic Stochastic Oscillator designed for momentum analysis and crossover visualization. The indicator provides color-based signal marking and configurable crossover detection at user-defined overbought and oversold levels. It can be used as part of: Momentum analysis Mean reversion workflows DCA-based strategies Multi-indicator confirmation sys
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
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可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Blahtech Market Profile
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4.53 (15)
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Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. Ins
BOA Multi Currency Dashboard MT4
Eugene Kendrick
指标
Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard for Binary Options (MT4) . You can use any of the BOA Signals Indicators with the dashboard. Just change the BOA Signals Indicator Name in the dashboard settings to the indicator you want to get signals from. For example: CHILL. BOA_BURN_Indicator_v1   Strategy :   Ana Trader Binary Options Strategy (MACD & Stochastic) BOA_COLD_Indicator_v1   Strategy :  Amalia Trader Binary Options Strategy (Keltner & Stochastic) BOA_CHILL_Indicator_v1  
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
指标
面向专业交易者与评估账户（Prop）的风险管理与限制监控指标 本工具仅在图表上展示风险管理与限制相关的精确信息，帮助你更专注地做出决策。该指标不执行开仓/平仓/修改操作，也不会与智能交易系统（EA）产生干扰。 功能 监控日内与总回撤 基于余额（Balance）或净值（Equity）计算并显示日内/总回撤（可配置）。 显示距离预设限制的剩余百分比。 清晰专业的图表面板 摘要表：余额、净值、当前盈亏、日内/总回撤、预警阈值。 简洁易读的界面，便于专注决策。 基于风险的仓位大小 根据百分比/固定金额风险和所选止损距离计算大致手数。 在图表上显示风险回报比（R:R）以及入场、止损（SL）、止盈（TP）水平。 警报与通知 接近日内/总回撤阈值时触发警报（阈值百分比可设置）。 价格触及 SL/TP 或其他自定义事件时发送通知。 支持向桌面和移动端推送通知。 兼容性与非干预 指标仅用于信息展示，不执行或管理订单。 可同时用于多个图表与品种。 即使在不允许 EA 的环境中也可使用。 使用方法 将指标加载到所需品种与时间周期上。 设置日内/总限制、计算基准（Balance/Equity）以及时区或每日
Gann Square of 144
Taras Slobodyanik
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江恩箱（或江恩方）是一种基于 W.D. Gann 的“市场预测的数学公式”文章的市场分析方法。 该指标可以绘制三种正方形模型：90、52(104)、144。有六种网格变体和两种弧形变体。 您可以在一张图表上同时绘制多个方块. 参数 Square — 江恩方格模型的选择: 90 — 90 的平方（或 9 的平方）； 52 (104) — 52（或 104）的平方； 144 — 144的万能平方； 144 (full) — 正方形的“完整”版本，结合了其他正方形的线条。 据我们所知，W.D.江恩并没有这样的加价； for Arcs — 圆弧的简化正方形； Grid — 网格的变体： 4x4 (52) — 4 x 4 网格，52 个标记； 5x5 (40); 8x8 (90); 8x8 (104); 8x8 (144); 16x16 (144); 36x36 (144); disable — 禁用网格； Arcs — 弧线的变体： 4x4; 5x5; disable — 禁用弧； 开始时的方形参数： Length of Square, Bars (X-axis) — 正方形的长度（以条
Price Magnets
Ivan Simonika
指标
Price Magnet — Price Density and Attraction Levels Indicator Price Magnet is a professional analytical tool designed to identify key support and resistance levels based on statistical Price Density. The indicator analyzes a specified historical period and detects price levels where the market spent the most time. These zones act as “magnets,” attracting price action or forming a structural base for potential reversals. Unlike traditional Volume Profile tools, Price Magnet focuses on price-time d
Phase Analytics Pro
Sabina Fik
指标
Phase Analytics Pro: Advanced Cyclic Market Analyzer Phase Analytics Pro is a sophisticated technical tool designed for traders who prioritize mathematical precision over lag-heavy traditional indicators. Based on the principles of digital signal processing, this indicator decomposes price action into phase and quadrature components to identify the dominant market cycle. How it works: The algorithm calculates the instantaneous phase of the market, allowing it to distinguish between trending and
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
指标
Power Renko is an indicator which plots Renko bricks underneath the chart using a histogram. You can select the brick size and the timeframe of the Renko bricks as well as whether or not to use the close price or the high/low price of the candles. Renko bricks are based on price alone, not time, therefor the Renko bricks will not be aligned with the chart's time. They are extremely useful for trend trading and many different strategies can be formed from them. Buffers are provided allowing you t
该产品的买家也购买
Neuro Poseidon MT4
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Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
M1 Sniper
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M1 SNIPER 是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
SR Liquidity
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SR Liquidity 是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
BTMM State Engine Pro MT4
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BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
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KURAMA GOLD SIGNAL PRO（MT4）— 7层过滤 · 自动止盈止损 · 质量评分 · 信号历史保存 | 完整的XAUUSD交易系统 实时不重绘。信号出现的瞬间，箭头、入场、止盈、止损当场锁定，之后绝不移动。你交易的就是这个实时信号。而且在v7.20中，每一个真正发出的信号都会自动保存，并在重启后精确还原。 购买者专属赠品 购买永久授权，即可免费获得 AI Zone Radar（价值$59）+ 完整PDF手册。在产品价格之外，额外附赠价值$59的赠品。购买后在MQL5上给我留言即可。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 在黄金交易者社区中被实际使用，因精度与易用性而广受好评。 你的难题 —— 以及解决方案 黄金一天波动$30–$50。你知道机会就在那里。但这些情况是否似曾相识： - 入场太早，价格逆行$10后才朝你的方
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
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Dynamic Forex28 Navigator - 下一代外汇交易工具。 当前 49% 折扣。 Dynamic Forex28 Navigator 是我们长期流行的指标的演变，将三种功能合二为一： 高级货币强度 28 指标 （695 条评论）+ 高级货币 IMPULSE 带警报 （520 条评论）+ CS28 组合信号（奖励）。 有关指标的详细信息 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 下一代强度指标提供什么？ 您喜欢的原始指标的一切，现在通过新功能和更高的精度进行了增强。 主要特点： 专有货币强度公式。  所有时间范围内的平滑和准确的强度线。 非常适合识别趋势和精确进入。 动态市场斐波那契水平（市场斐波那契）。  此指标独有的独特功能。 斐波那契应用于货币强度，而不是价格图表。 适应实时市场活动以获得准确的反转区域。 实时市场动量。  第 9 行显示市场是活跃还是被动。 对于定时交易至关重要。 全面的警报和显示。  每种货币最强的买入和卖出动量。 ​​28 对的双重动量买入和卖出。 超买/超卖警告外部范围和止损。 反转
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
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目前八折优惠! 这个仪表板是一个非常强大的软件，可用于多个符号和多达9个时间段。 它是基于我们的主要指标（最佳评论：高级供应需求）。 Advanced Supply Demand 该仪表板提供了一个伟大的概述。它显示。   筛选后的供需值，包括区域强度评级。 区间内和区间外的点位距离。 它突出了嵌套的区域。 在所有（9个）时间段内，它对所选符号发出4种警报。 它是高度可配置的，以满足您的个人需求! 您的利益! 对每个交易者来说，最重要的问题是。 什么是入市的最佳水平？ 在强大的供应/需求区域内或附近进入你的交易，以获得最佳的成功机会和风险/回报。 我的止损的最佳位置是哪里？ 把你的止损放在强势供应/需求区的下方/上方是最安全的。 我的最佳盈利目标是什么？ 你的退出策略和你的进入策略一样重要，了解更高的时间框架图可以帮助你。对于买入，使用下一个供应区作为目标，对于卖出，使用下一个需求区作为目标。在回撤到供应区或需求区时进场，以确保有足够的利润空间，达到更高的时间框架的供应和需求，将增加你的利润。 为什么我们要过滤强区和弱区？ 不平衡性越大，价格的变动就
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
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Super Signal – Skyblade Edition 專業級無重繪 / 無延遲趨勢信號系統，擁有卓越勝率 | 適用於 MT4 / MT5 在較低的時間週期上效果最佳，例如 1 分鐘、5 分鐘與 15 分鐘圖表。 核心特色： Super Signal – Skyblade Edition 是一套專為趨勢交易設計的智能信號系統。 其採用多重濾波邏輯，僅篩選出具有明確方向性、動能強勁且波動結構健康的走勢進場點。 本系統 不預測高點或低點 ，只有在同時滿足以下三項條件時才會觸發交易信號： 趨勢方向明確 動能持續增強 波動率結構穩定 此外，系統還結合市場流動性分析，以進一步提升信號的準確性與觸發時機。 信號特性： 所有箭頭信號皆為 100% 無重繪，無延遲 信號一旦出現即固定於圖表，不會閃爍或消失 提供圖表箭頭、資訊面板、彈出通知、聲音提示及推播訊息 支援 EA 呼叫（Buffer 輸出），可整合至自動化交易或信號跟單系統 提供預設參數模板，免調整即可使用，適合新手快速上手 總結： Super Signal – Skyblade Edition 是一款邏輯清晰、穩定高效的專業趨勢型
Smart Market Structure Toolkit mt4
Garry James Goodchild
指标
Built-in multi-symbol scanner — traffic-light grid for up to 30 pairs across four timeframes. No separate scanner file required. BUY, SELL, WAIT cells with confluence score and recent structure event. Full alignment with AI Trade Idea — current chart cell reads live engine data so scanner, dashboard, and AI panel always show the same verdict, score, and reason. Per-cell explain popup — four-section breakdown of what is happening, how the score was built, what to look for, and what to watch out
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
指标
Linear Trend Predictor — 结合切入点和方向支撑线的趋势指标。按照突破高/低价通道的原理运作。该指标算法过滤市场噪音，考虑波动性和市场动态。 指示器功能  使用平滑方法，显示市场趋势和开立买入或卖出订单的切入点。  适合通过分析任何时间范围内的图表来确定短期和长期的市场走势。  输入参数可适应任何市场和时间范围，允许交易者独立定制指标。  设定的指示信号不会消失，也不会重新绘制——它是在蜡烛收盘时确定的。  几种类型的通知以箭头组合。  该指标既可以作为独立的交易系统使用，也可以作为其他交易系统的补充。  可供任何经验水平的交易者使用。 主要参数 Volatility Smoothing Level - 指标的主要参数，允许您配置指标以实现舒适的操作。 它的数字范围是 1 到 100，从而增加了您可以获得更长趋势运动的平滑度。 通过少量的数字，您可以获得短期走势并快速退出交易。 使用指标进行交易的时刻：  红线和箭头表示下降趋势和卖出开盘信号。止损应根据前一个上分形来设置。  黄线和箭头表示上升趋势和买入开盘信号。止损应根据前一个下分形来设置。
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
指标
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！   Quantum Breakout PRO 由拥有超过 13 年交易经验的经验丰富的交易者团队开发，旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT5版本：   点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
指标
许多盈利交易者不仅知道如何识别市场趋势，而且也能把握趋势建立后的交易机会。 Pz 趋势交易 指标设计用来在趋势行情中尽可能的赚取利润。 已建立的趋势提供了一揽子交易机会，但大多数趋势交易指标完全忽视了它们，让交易者在趋势行情时完全不知道该如何做！一般趋势指标只通知有关的趋势变化，但根本不足以得到卓越的回报. Pz 趋势交易 指标比一般趋势指标显示多达 20 倍的交易 , 因为它注重所谓的市场时机。它不仅显示当前的市场趋势，也有回调，内柱线的突破和调整。它令您在趋势回调之后介入，安全的柱线内突破金字塔加仓，以及发现潜在的反转，和已知的调整。 趋势改变 一个趋势改变在市场方向变化时发生。趋势变化在图表上用带数字的彩色圆圈显示。蓝色 (1) 信号为上涨开始, 而红色 (1) 信号为下跌开始。趋势变化并非评估当前价格动作的结果, 它意味着交易设置是不定时地。如果您正确使用本指标, 在趋势变化时, 您将将已经入场 (参看下面的调整)。 回调 但凡趋势在运动中，行情上下抖动，盈利者收割利润，且其它参与者入场。趋势回调代表好的买入机会，通常是由主力获利离场导致。如果行情在回调后回归上行, 指标将
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
指标
在顺势交易中，主要的难点不在于找到一个水平位，而在于理解哪里才是一个真正有效的入场点。 价格经常对水平位产生反应，但无法延续 движение — 这会导致错误入场或错过行情。 Owl Smart Levels 不仅仅显示水平位 ，还会基于市场结构和回调构建区域。这使你可以以不同的方式评估入场点，并避免一部分虚假信号。 Owl Smart Levels 系统包含什么？ Owl Smart Levels 不只是标记水平位，而是一个 完整的交易模型 ，其中每个元素相互配合。 系统包含： Owl Smart Levels（指标） 显示趋势方向、回调区域，以及预定义的入场、止损和止盈水平 系统指南 解释如何在实战中使用信号：哪些情况需要考虑，哪些需要忽略，以及如何管理交易 交易决策清单 帮助你快速评估信号，避免基于“感觉”入场 Owl Helper 辅助EA 简化交易执行和管理 （一键下单） 说明、示例和策略 帮助你快速上手，并在实践中理解系统逻辑 最终，你获得的不是一个单独的工具，而是一个完整的交易框架 —— 从分析到执行。 阅读更多： Owl Smart Levels 如何发展
MTF Supply Demand Zones
Georgios Kalomoiropoulos
4.82 (22)
指标
下一代自动化供需区。适用于任何图表的创新算法。所有区域都是根据市场的价格行为动态创建的。 两种类型的警报 --> 1) 当价格触及区域时 2) 当新区域形成时 你不会再得到一个无用的指标。您将获得一个完整的交易策略和经过验证的结果。     新的功能：     价格触及供需区时发出警报     创建新的供应/需求区时发出警报     推送通知警报     以点为单位的区域宽度标签     关于 MTF 的又一个时间表。因此，现在您将能够看到高于当前 3 个时间帧，而不是高于当前 2 个时间帧     启用/禁用警报/区域/MTF 功能的按钮 您获得的优势：     消除交易中的情绪。     客观化您的交易条目。     通过高概率设置提高您的利润。     节省绘图区域的时间。     像专业人士一样交易金融市场。     任何市场的即时多时间框架分析。 你在图表上看到了什么？     蓝色和红色矩形是当前时间范围的供需区。     虚线样式线是当前上方第一个时间范围内的供需区域。     实线样式线是当前上方第二个时间范围内的
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (62)
指标
A. 什么是 A2SR ？   * 这是一个领先的技术指标（没有重绘，没有滞后）。  -  指导 ： -- 在  https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- 和  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR 在确定支撑（需求）和阻力（供应）水平方面有一种特殊的技术。 与我们在网上看到的普通方式不同，A2SR 在确定实际 SR 级别时有一个独创的概念。 原技术不是从网上拿来的，也没有在网上公开过。 A2SR 将根据您的交易风格自动选择 SR 级别。 即使您正在更改时间范围，但 SR 级别仍将保留在其位置上。 因为实际的 SR 不是从你使用的时间范围内获得的。 A2SR 拥有完整的交易工具 。 实际支持（需求）和阻力（供应）的真正概念。 新闻事件和央行讲话的市场情绪。 新闻事件和趋势的主要货币强度 (MCS) 的真正概
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL MT4
Genki Andou
指标
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL (MT4) — 7层过滤器 + RR保证系统的XAUUSD摆动交易完整系统 无重绘。无重画。无延迟。所有信号在确认后锁定。 买家奖励：购买现货许可证可免费获得AI Zone Radar（价值$59）+ PDF手册。购买后在MQL5上向我发送消息。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 MT5版本也已发售： https://www.mql5.com/en/market/product/170916?source=Site +Profile+Seller 在活跃的交易社区中被黄金交易者使用和信赖。专为精确度和易用性而构建。 这是为谁设计的 工作或生活太忙无法盯盘M5/M15的交易者 只想交易经过过滤的高质量信号的人 隔夜持仓或离开屏幕时持仓的交易者 想要每个信号获得更大波动的交易者（M30上$8-$25，H1上$15-$40，H4上$30-$150） 厌倦了猜测TP/SL设置位置的人 因低时间框架虚假信号而疲惫的交易者
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
指标
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
Congestioni
Stefano Frisetti
5 (1)
指标
This indicator is very usefull to TRADE Trading Ranges and helps identify the following TREND. Every Trader knows that any market stay 80% of the time in trading ranges and only 20% of the time in TREND; this indicator has been built to help traders trade trading ranges. Now instead of waiting for the next TREND, You can SWING TRADE on trading ranges with this simple yet very effective indicator. TRADING with CONGESTIONI INDICATOR: The CONGESTIONI Indicator identify a new trading range and ale
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
指标
棘手的发现和频率稀缺是最可靠的交易方案之一。该指标使用您喜欢的振荡器自动查找并扫描常规和隐藏的发散。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 容易交易 发现常规和隐藏的分歧 支持许多知名的振荡器 根据突破实现交易信号 显示适当的止损和获利水平 可配置的振荡器参数 可自定义的颜色和尺寸 按条形过滤大小差异 实现绩效统计 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 为了提供广阔的市场前景，可以使用不同的振荡器在同一张图表中多次加载该指标，而不会产生干扰。该指标支持以下振荡器： RSI CCI MACD OSMA 随机 动量 很棒的振荡器 加速器振荡器 威廉姆斯百分比范围 相对活力指数 由于差异可能会扩大很多，尤其是在外汇市场中，因此该指标产生了转折：它在等待交易突破之前等待donchian突破确认差异。最终结果是带有非常可靠的交易信号的重新粉刷指示器。 输入参数 幅度：用于寻找差异的之字形周期 振荡器-选择要加载到图表的振荡器。 突破期-交易信号的突破期，以柱为单位。 发散类型-启用或禁用发散类型：隐藏，常规或两者。 最小散度单位为条形-最小散度单位为条形
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
指标
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  MT5 Version                    https://www.mql5.com/en/market/product/170028 MT4 Version                    https://www.mql5.com/en/market/product/88034 Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will hel
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
指标
Miraculous 指标 – 100% 不重绘的外汇和二元期权工具，基于江恩九方图 这个视频介绍的 Miraculous 指标 是一款专为外汇和二元期权交易者开发的高精度、强大交易工具。该指标的独特之处在于它建立在传奇的 江恩九方图 和 江恩振动法则 之上，使其成为现代交易中可用的最精确预测工具之一。 Miraculous 指标 完全不重绘 ，这意味着它的信号在 K 线收盘后不会改变或消失——你看到的就是你得到的。这为交易者提供了可靠且一致的基础，让他们能够自信地进出场交易。 主要特点： 基于江恩九方图和江恩理论构建 100% 不重绘的信号系统 适用于所有时间周期（M1、M5、H1、H4、日线、周线） 适用于外汇和二元期权交易 清晰的买卖信号，准确率高 可用于剥头皮、日内交易或波段交易 兼容大多数 MT4 平台 这款工具旨在帮助初学者和专业交易者做出更好、更明智的决策。无论您是交易货币、指数还是二元期权，Miraculous 指标都将为您在市场中提供所需的优势。
作者的更多信息
Set TP and SL in Pips Points or Currency MT5
Antonio Franco
5 (1)
专家
Set TP and SL in Pips Points or Currency 每笔交易自动止盈止损，现在带移动止损 Set TP and SL in Pips Points or Currency 监视你的持仓，并按你的设置以 点（pips）、点数（points）或账户资金 挂上 止盈和止损 。挂载一次，每个仓位都会自动获得止损止盈，无需手动点击。 现在内置 移动止损 ，可用点、点数或资金计量，带独立的步长和启动值，让交易在运行时锁住利润。非常适合到达时没有止损的信号和跟单。 ️ 支持 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5，适用于任何品种，作用于全部交易或按品种和 magic number 过滤。 为止盈止损选择一次计量单位，并为移动止损单独选择单位。将某个值设为零可跳过或移除该水平。移动止损只会收紧、绝不放宽，遵守最小步长，并在你设定的利润之后启动。 主要功能: 每个持仓自动止盈和止损 距离以点（pips）、点数（points）或账户资金计量 移动止损支持点、点数或资金，带步长和启动值 ️ 移动止损与固定止盈止损各用独立
News Filter Multi Source for MT5
Antonio Franco
5 (1)
专家
News Filter Multi-Source ️ 在高影响新闻前后暂停交易,来自多个数据源 大多数新闻过滤器只依赖单一数据源。一旦该数据源更改格式或离线,过滤器会悄悄停止保护账户,而这往往就发生在重大数据撼动市场的当天。专为 FTMO 、 The Funded Trader 、 MyFundedFX 和 FundedNext 的严格新闻规则打造。 News Filter Multi-Source 同时读取不止一个独立数据源,将它们合并并去除重复,因此当某个数据源失效时过滤器仍能继续工作。它在每个事件前 N 分钟到事件后 N 分钟暂停新订单,且只针对真正影响您图表的货币。 ️ 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5;两个平台在 Market 上作为独立产品分别销售,请购买与您终端匹配的版本。任意品种、任意时间周期。 在 MetaTrader 5 上,它开箱即用地将原生经济日历与 ForexFactory 数据源结合,无需账户、无需 API 密钥。在 MetaTrader 4 上,它使用 ForexFactory 数据源,并可接入您添加的任何 JSON
Local Trade Copier Multi Account for MT5
Antonio Franco
专家
Local Trade Copier Multi-Account 在同一台电脑上实时将您的交易复制到每个账户 管理多个账户，一个个人账户加上一两个基金账户，意味着手动重复每一笔交易并寄望时机吻合。专为同时运行 FTMO 、 The Funded Trader 、 MyFundedFX 和 FundedNext 多个账户的交易者打造。 Local Trade Copier Multi-Account 将一个 Master 账户的交易镜像到同一台电脑上的一个或多个 Slave 账户，并按每个账户调整手数。它使用共享文件，因此稳定、无 DLL，一分钟即可安装。 ️ 适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。可用于任何品种和任何周期。单一 EA，可选择作为 Master 或 Slave。 交易通过经纪商票据和专用的 magic number 识别，绝不使用订单注释，因此爆仓或自动平仓都不会破坏关联。持久映射将每个副本与其来源绑定，因此 Slave 在重启后仍能继续管理交易。多个 Master 和多个 Slave 可以共存，甚至可以在同一台电脑上的 MetaT
Set TP and SL in Pips Points or Currency
Antonio Franco
专家
Set TP and SL in Pips Points or Currency 每笔交易自动止盈止损，现在带移动止损 Set TP and SL in Pips Points or Currency 监视你的持仓，并按你的设置以 点（pips）、点数（points）或账户资金 挂上 止盈和止损 。挂载一次，每个仓位都会自动获得止损止盈，无需手动点击。 现在内置 移动止损 ，可用点、点数或资金计量，带独立的步长和启动值，让交易在运行时锁住利润。非常适合到达时没有止损的信号和跟单。 ️ 支持 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5，适用于任何品种，作用于全部交易或按品种和 magic number 过滤。 为止盈止损选择一次计量单位，并为移动止损单独选择单位。将某个值设为零可跳过或移除该水平。移动止损只会收紧、绝不放宽，遵守最小步长，并在你设定的利润之后启动。 主要功能: 每个持仓自动止盈和止损 距离以点（pips）、点数（points）或账户资金计量 移动止损支持点、点数或资金，带步长和启动值 ️ 移动止损与固定止盈止损各用独立
Hidden TP and SL Manager EURUSD for MT5
Antonio Franco
专家
隐藏止盈止损管理器 – 先进的隐形交易管理工具 隐藏止盈止损管理器  LITE/EURUSD 是 隐藏止盈止损管理器 的 免费精简版 。这款创新的智能交易系统以全新的直观方式管理 可见和不可见的止盈、止损水平 。 该免费版仅适用于 EURUSD ，让您零成本体验全球最受欢迎的交易品种之一。 隐藏止盈止损管理器 是一款强大且创新的智能交易系统，旨在以全新直观的方式管理 可见和隐形的止盈与止损水平 。 与需要在EA设置中不断手动输入订单号的传统解决方案不同，此重新设计的版本引入了 完全基于图表的交互式工作流程 。 每个已建仓或挂单均可 直接从图表上进行管理 ，使得交易控制更快、更安全、更直观。 通过图表线进行交互式订单管理 对于每个未平仓头寸，EA会在 开仓价 处自动绘制一条线。 点击此线即可打开一个 可自定义的管理面板 ，允许您即时控制 该特定订单 。 无需再切换设置或重新加载EA。 一切操作均可视化并按订单进行。 灵活的止盈止损定义模式 通过管理面板，您可以使用多种计算方式定义止盈和止损： 点差 点 金额（账户货币） 绝对价格 （例如 1.12345） 同时支持 可见和隐形的止盈/止
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Set TP and SL by Price GBPUSD for MT5
Antonio Franco
专家
按价格设置止盈止损 – MT5自动订单修改器 在任何交易上自动设置精确的止盈和止损价格水平 按价格设置止盈止损  LITE/GBPUSD 是 按价格设置止盈止损 的 免费有限版本 ，旨在通过 价格而非点数或基点 来管理 止盈和止损水平 。 此免费版本仅在 GBPUSD 上有效，让您零成本体验完整功能。 ️ 适用于所有货币对和EA，可按品种或魔术数字筛选 此智能交易系统允许您使用直接价格值（例如 EURUSD 上的 1.12345）为您的交易定义并应用精确的止盈（TP）和止损（SL）水平。无需点数，无需基点。在所有订单上或按图表或魔术数字筛选，实现干净、准确的交易管理。 主要功能： 按精确价格即时修改止盈和止损 应用于所有订单、当前品种或特定魔术数字 ️ 使用零值可移除交易中的止盈或止损 附加到任何图表后即可全自动运行 兼容所有交易品种 适用于： 需要快速控制止盈/止损的手动交易者 需要覆盖默认退出逻辑的EA用户 处理复杂头寸的多订单管理者 关键词： 按价格设置止盈止损 ， MT5止盈止损管理器 ， MT5自动止损止盈 ，
FREE
Currency Trailing Gold MT5
Antonio Franco
专家
Currency Trailing Gold 是 免费、受限版本 的 Currency Trailing ，这是一款智能利润锁定EA，根据 真实货币价值 进行追踪，而不是点数或点位。 该免费版本仅适用于 XAUUSD (Gold) ，让您可以在全球最受欢迎的交易品种之一上免费体验完整的追踪功能。 想在所有交易品种上使用Currency Trailing吗？ 完整版 支持您账户中的所有外汇货币对、金属、指数和加密货币。 仅需$39即可在 gromastech.com/full-currencytrailing 获取完整版 Currency Trailing ，基于真实资金的智能利润锁定！ 厌倦了基于点数或点位的追踪方式，而这些并不能反映您的真实收益？ 使用 Currency Trailing ，您可以根据实际 货币价值 来追踪利润，使用账户货币计价，让您完全掌控真正重要的东西，您锁定并保护的资金。 工作原理： 设置 触发金额 和 锁定金额 ，两者均以货币计。 示例： Trigger = $20 Lock = $10 当任何交易达到 $20的浮动利润
FREE
Clock Trades EURUSD for MT5
Antonio Franco
专家
Clock Trades – 精准定时交易！ Clock Trades EURUSD 是 Clock Trades 的 免费有限版本 ，这款智能可靠的 EA 让您 根据时间自动执行交易 该免费版本仅适用于 EURUSD ，让您免费在全球最受欢迎的交易工具之一上体验完整功能。 Clock Trades 是一款智能可靠的 EA，让您 根据时间自动执行交易 。 设置 精确的时和分 来开启买入或卖出订单，选择您的参数，让 EA 精准掌控一切。 按 服务器时间或本地时间 安排交易 适用于 任何交易品种或自定义列表 完全控制 买入和卖出例外情况 选择以 点数、基点或金额 为单位设置 TP/SL，实现灵活的风险管理 针对 常见错误 的自动重试系统（例如交易时间过于接近市场开盘或网络连接问题） 可自定义的 警报和移动通知 ，针对每个操作或仅针对错误 非常适合使用 基于时间的策略 或需要 精准执行 而无需人工干预的交易者。 设置时间。定义规则。Clock Trades 完美执行。 理想用途： 基于时间的策略 | 精准入场执行 | 自动化交易系统 | 使用
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Currency Trailing Gold
Antonio Franco
专家
Currency Trailing Gold 是 免费限量版本 的 Currency Trailing ，这是一款智能锁定利润的EA，根据 真实货币价值 而不是点数或点值来跟踪交易。 此免费版本仅适用于 XAUUSD (Gold) ，让您可以在全球最受欢迎的交易品种之一上免费体验完整的跟踪功能。 想在所有品种上使用 Currency Trailing 吗？ 完整版 支持账户中的所有外汇对、金属、指数和加密货币。 以 $39 获取完整版： gromastech.com/full-currencytrailing Currency Trailing ，基于真实资金的智能利润锁定！ 厌倦了使用无法反映真实收益的点数跟踪？ 使用 Currency Trailing ，您可以基于实际的 货币价值 ，即账户货币，来跟踪利润，从而完全掌控最重要的事情，您锁定和保护的资金。 工作原理： 设置 触发金额 和 锁定金额 ，两者均以货币表示。 例如： 触发 = $20 锁定 = $10 当任何交易达到 $20 浮动利润 时，EA 会立即移动止损以锁定 $10 利润 。
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Hidden TP and SL Manager EURUSD for MT4
Antonio Franco
专家
隐藏止盈止损管理器 – 先进的隐形交易管理工具 隐藏止盈止损管理器  LITE/EURUSD 是 隐藏止盈止损管理器 的 免费精简版 。这款创新的智能交易系统以全新的直观方式管理 可见和不可见的止盈、止损水平 。 该免费版仅适用于 EURUSD ，让您零成本体验全球最受欢迎的交易品种之一。 隐藏止盈止损管理器 是一款强大且创新的智能交易系统，旨在以全新直观的方式管理 可见和隐形的止盈与止损水平 。 与需要在EA设置中不断手动输入订单号的传统解决方案不同，此重新设计的版本引入了 完全基于图表的交互式工作流程 。 每个已建仓或挂单均可 直接从图表上进行管理 ，使得交易控制更快、更安全、更直观。 通过图表线进行交互式订单管理 对于每个未平仓头寸，EA会在 开仓价 处自动绘制一条线。 点击此线即可打开一个 可自定义的管理面板 ，允许您即时控制 该特定订单 。 无需再切换设置或重新加载EA。 一切操作均可视化并按订单进行。 灵活的止盈止损定义模式 通过管理面板，您可以使用多种计算方式定义止盈和止损： 点差 点 金额（账户货币） 绝对价格 （例如 1.12345） 同时支持 可见和隐形的止盈/止
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Set TP and SL by Price GBPUSD for MT4
Antonio Franco
专家
按价格设置止盈和止损 – MT4自动订单修改器 在任何交易上自动设置精确的止盈和止损价格水平 按价格设置止盈和止损  LITE/GBPUSD 是 Set TP & SL by Price 的 免费限量版 ，旨在通过 价格 而非点数来管理 止盈和止损水平 。 此免费版仅在 GBPUSD 上有效，让您零成本完整体验全部功能。 ️ 适用于所有货币对和EA，可按品种或魔术号筛选 该EA允许您使用直接价格值（例如EURUSD上的1.12345）为交易定义并应用精确的止盈(TP)和止损(SL)水平。无点数，无基点。在所有订单上或按图表或魔术号筛选进行干净、准确的交易管理。 主要功能： 按精确价格即时修改止盈和止损 应用于所有订单、当前品种或特定魔术号 ️ 使用零可移除交易中的止盈或止损 附加到任何图表后完全自动化运行 兼容所有交易品种 适用于： 希望快速控制止盈/止损的手动交易者 需要覆盖默认出场逻辑的EA用户 处理复杂头寸的多订单管理者 关键词： 按价格设置止盈止损 , MT4止盈止损管理器 , MT4自动止损止盈 , 修改MT4
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Draw Lines MT5
Antonio Franco
指标
轻松在图表上绘制进场价、止盈和止损水平，用于分析和跟踪交易信号。 主要功能 轻松输入进场价、TP1、TP2、TP3 和 SL 值 可选的垂直线用于标记信号时间 每条线支持自定义标签和颜色 直观评估信号的准确性与风险回报比 适用于所有品种和所有时间周期 无重绘、无延迟，线条清晰稳定 应用场景 可视化来自 Telegram、WhatsApp 或其他渠道的交易信号 分析历史信号并学习市场反应 向社群或客户展示清晰的信号布局 搭配手动或自动策略使用 关键词 信号, 绘图, 进场, 止盈, 止损, 外汇, 电报, 可视化信号, 手动交易, 信号分析, TP, SL, 图表, 水平线, 评估, 教学, 指标, 工具, 绘图, 进场, 止盈, 止损, 外汇, 电报, 可视化信号, 手动交易, 信号分析, TP, SL, 图表, 水平线, 评估, 教学, 指标
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Draw Lines
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指标
轻松在图表上绘制进场价、止盈和止损水平，用于分析和跟踪交易信号。 主要功能 轻松输入进场价、TP1、TP2、TP3 和 SL 值 可选的垂直线用于标记信号时间 每条线支持自定义标签和颜色 直观评估信号的准确性与风险回报比 适用于所有品种和所有时间周期 无重绘、无延迟，线条清晰稳定 应用场景 可视化来自 Telegram、WhatsApp 或其他渠道的交易信号 分析历史信号并学习市场反应 向社群或客户展示清晰的信号布局 搭配手动或自动策略使用 关键词 信号, 绘图, 进场, 止盈, 止损, 外汇, 电报, 可视化信号, 手动交易, 信号分析, TP, SL, 图表, 水平线, 评估, 教学, 指标, 工具, 绘图, 进场, 止盈, 止损, 外汇, 电报, 可视化信号, 手动交易, 信号分析, TP, SL, 图表, 水平线, 评估, 教学, 指标,
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Clock Trades EURUSD
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Clock Trades – 精准定时交易！ Clock Trades EURUSD 是 Clock Trades 的 免费有限版本 ，这款智能可靠的 EA 让您 根据时间自动执行交易 该免费版本仅适用于 EURUSD ，让您免费在全球最受欢迎的交易工具之一上体验完整功能。 Clock Trades 是一款智能可靠的 EA，让您 根据时间自动执行交易 。 设置 精确的时和分 来开启买入或卖出订单，选择您的参数，让 EA 精准掌控一切。 按 服务器时间或本地时间 安排交易 适用于 任何交易品种或自定义列表 完全控制 买入和卖出例外情况 选择以 点数、基点或金额 为单位设置 TP/SL，实现灵活的风险管理 针对 常见错误 的自动重试系统（例如交易时间过于接近市场开盘或网络连接问题） 可自定义的 警报和移动通知 ，针对每个操作或仅针对错误 非常适合使用 基于时间的策略 或需要 精准执行 而无需人工干预的交易者。 设置时间。定义规则。Clock Trades 完美执行。 理想用途： 基于时间的策略 | 精准入场执行 | 自动化交易系统 | 使用
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Show secured
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指标
Secured Profits – 即时查看您真正锁定的收益 您知道每笔交易中实际保护了多少利润吗？ Secured Profits 是一款智能且强大的 MT4 指标，可实时显示您通过止损实际锁定的 利润金额 ，基于您当前的未平仓交易。 与其他工具不同， Secured Profits 不仅仅汇总“可见”的浮动利润或止损保护的利润。它更进一步，通过 比较所有未平仓头寸 来计算真正锁定的利润。例如，如果一笔交易锁定了 $10 的利润，但其他交易的止损风险为 -$5，那么只有 $5 是真正被保护的，这就是您在屏幕上看到的金额。 主要特点： 显示您真正锁定的利润 ，考虑所有未平仓交易当前的止损值 排除虚假的安全感 ，仅显示在考虑仍有风险的头寸后真正被保护的部分 在图表上显示清晰且可自定义的标签 ，默认位于左下角，用户可自行调整位置和样式 灵活的过滤选项 ，提供三种操作模式： 所有交易 （默认），包括所有符号和魔术编号 仅当前符号 ，仅限于当前图表符号的交易 特定魔术编号 ，按一个或多个用户定义的魔术编号过滤交易 即插即用，只需附加指标即可立即开始工作
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OpenCharts for OpenOrders
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实用工具
OpenCharts for OpenOrders – 智能图表管理助手 只需将此智能脚本拖放到 任意图表 ，它就会自动为您的每个 持仓品种 打开一个新的图表窗口。 ️ 主要功能 ： 为每个持仓的交易品种自动打开一个图表 如果已有图表已打开，则不会重复打开 即使有多个订单，也只为该品种打开 一个 图表 可在执行前选择时间周期 简洁高效，适合管理多订单的交易者 本脚本为 完全免费 ，无任何费用或限制。 关键词：图表管理，自动打开图表，MQL4脚本，持仓图表，MT4工具，免费脚本，智能交易终端，MT4自动化，多订单管理，图表自动化，外汇交易，交易效率，一键操作，交易助手，自动化交易，脚本定制，交易平台集成，实时监控，多窗口管理，交易工具，智能助手，节省时间，高效交易，无需手动，自动化脚本，交易管理，外汇工具，智能图表，自动化管理，交易优化，MT4插件，交易执行，智能系统，多任务处理，交易便捷性，界面友好，快速执行，自定义设置，交易警报，技术指标集成，风险管理工具，交易分析，自动交易系统，图表布局，交易策略，实时数据，多账户管理，交易面板，智能交易，交易机器人，脚本安装，图表工
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Currency Trailing
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专家
Money Trailing – 基于真实货币的智能利润保护！ 厌倦了基于点数的移动止损？ 使用 Money Trailing ，你可以根据账户中的 真实货币金额 来保护利润，更真实、更智能。 如何运作： 设置 触发金额 和 锁定金额 ，以货币表示。 例如： 触发 = $20 锁定 = $10 当任何订单达到**$20的浮动利润 时，EA 将自动将止损上移，锁定 $10利润**。 价格继续上涨时，EA 会持续锁定更多利润 – 完全自动！ 主要功能： 根据 货币金额 追踪利润，而非点数 可按 符号 和/或 魔术编号 过滤 当锁定利润时，发出 声音提示 图表标签 显示锁定利润，样式可自定义 ️ 即插即用 – 直接启用 自动保护利润，减少情绪交易 适用于手动交易或EA策略 消除情绪干扰，让利润自由增长并自动锁定！ 立即试用 Money Trailing ，开启更聪明的交易方式！ Keywords: money trailing ea , profit trailing ea , trailing stop ea , t
Set TP and SL by Price
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专家
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 自动为任意订单设置精确的止盈止损价格 ️ 兼容所有交易对和EA，可按品种或魔术编号筛选 此EA允许你使用确切价格值（例如 EURUSD 的 1.12345 ）来定义并设置止盈 (TP) 和止损 (SL)。不使用点数或点差，直接精确控制所有订单的出场位置，可按图表或魔术编号过滤。 主要功能： 按精确价格即时修改TP和SL 适用于所有订单、当前品种或特定魔术编号 ️ 使用0移除TP或SL 一旦附加图表即可自动运行 兼容所有交易品种 适用于： 需要快速管理TP/SL的手动交易者 需要自定义退出逻辑的EA用户 管理多订单的交易者 有问题或建议？ 欢迎留言反馈。 你的建议会推动插件的持续改进！ Keywords: 精确设置止盈止损, MT4止盈止损管理, 自动设置TP SL, 修改订单MT4, EA管理工具, 设置TP SL价格, MT4订单管理EA, 智能交易管理器
Clock Trades
Antonio Franco
专家
Clock Trades – 精准定时交易！ Clock Trades 是一款智能稳定的智能交易系统，可让您 按指定时间自动下单 。 设置 具体的小时和分钟 开仓买入或卖出，设定参数，让 EA 精准执行。 支持使用 服务器时间或本地时间 可在 任意品种或自定义列表 运行 完整控制 买卖开单条件 TP/SL 可设为 点数、价格点或金额 自动重试 常见错误 （如市场刚开盘或网络问题导致） 可自定义 提示和手机通知 非常适合需要 定时策略 或 精确执行 的交易者。 设定时间，定义规则，Clock Trades 精准执行。 适合于： 基于时间的策略 | 精确的下单执行 | 自动化交易系统 | 使用 MT4 的外汇交易者 | 智能交易顾问优化 关键词： Clock Trades, 定时交易, 自动交易, EA, 智能交易系统, 外汇机器人, MT4, MetaTrader 4, 自动化交易, 外汇策略, 定时下单, 精准交易, 交易系统, 外汇工具。
Hidden TP and SL Manager for MT4
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专家
隐藏止盈止损管理器 – 高级隐形交易管理 隐藏止盈止损管理器 是一款强大且创新的智能交易系统，旨在以全新直观的方式管理 可见和隐形的止盈与止损水平 。 与需要在EA设置中不断手动输入订单号的传统解决方案不同，此重新设计的版本引入了 完全基于图表的交互式工作流程 。 每个已建仓或挂单均可 直接从图表上进行管理 ，使得交易控制更快、更安全、更直观。 通过图表线进行交互式订单管理 对于每个未平仓头寸，EA会在 开仓价 处自动绘制一条线。 点击此线即可打开一个 可自定义的管理面板 ，允许您即时控制 该特定订单 。 无需再切换设置或重新加载EA。 一切操作均可视化并按订单进行。 灵活的止盈止损定义模式 通过管理面板，您可以使用多种计算方式定义止盈和止损： 点差 点 金额（账户货币） 绝对价格 （例如 1.12345） 同时支持 可见和隐形的止盈/止损 ，并且可以针对每个订单独立启用或禁用。 用于隐形水平的可选视觉参考线 尽管止盈和止损可以完全对经纪商隐藏，但EA可以选择性地在图表上显示 指示隐形止盈和止损水平的参考线 ，让交易者完全了解这些水平的设置位置。 这些线条 仅供视觉参考 ，不会向经纪商
PropFirm Guardian for MT4
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Prop-Firm Guardian。实时回撤保护 ️ 在账户违规之前就将其停止 Prop-Firm Guardian 是一款 防御型智能交易系统 ，它在每一个 Tick 监控您的净值，一旦达到日内或总回撤限额，立即强制平仓所有持仓。之后新交易将被自动屏蔽，直到下一个经纪商午夜，确保您的 FTMO、MyForexFunds、FundedNext、The5ers 或任何其他自营公司挑战，即使主策略出现问题也不会被淘汰。 一份 Guardian 即可保护整个账户，覆盖所有交易品种和所有 Magic Number。 ️ 支持模拟、真实和资金账户。无外部依赖，无 DLL。 Guardian 在 OnTick() 中并通过 1 秒计时器实时监控余额和净值。一旦设定的回撤阈值被触发，它会平掉所有市场持仓、删除挂单（可选），并将持久化的封锁标志写入 GlobalVariable，该标志可在终端重启后继续生效。在经纪商午夜（GMT 或本地时间），封锁会自动解除并保存新的每日基准余额。 主要功能： 实时监控日内和总回撤 紧急熔断开关一键平掉所有持仓和挂单 持久封锁阻止
Session Killzone Filter for MT4
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Session / Killzone / Time Filter 只在市场真正运行时交易 许多自动化策略在回测中盈利,在实盘中亏损,因为它们在死时段、节假日或每日滚动点差扩大时执行。已针对 FTMO 、 The Funded Trader 、 MyFundedFX 和 FundedNext 的工作流程测试。 Session / Killzone / Time Filter 阻止在配置的交易时段之外开仓,并可在市场进入低流动性时段时关闭仓位或取消挂单。一个工具,一次拖放到图表,完全控制您的 EA 何时被允许交易。 ️ 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。任意品种、任意时间周期。 过滤器内置 London、New York 和 Asia 三个交易时段,两个完全自定义的 Killzone,自动处理欧洲和美国的夏令时规则,按星期过滤,以及可选的星期五提前收盘。当前状态被写入一个GlobalVariable,终端中的任何其他 EA 都可以用一行 MQL 读取它。 主要功能 三个内置时段:London、New York 和 Asia,默认参数合理。
News Filter Multi Source for MT4
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News Filter Multi-Source ️ 在高影响新闻前后暂停交易,来自多个数据源 大多数新闻过滤器只依赖单一数据源。一旦该数据源更改格式或离线,过滤器会悄悄停止保护账户,而这往往就发生在重大数据撼动市场的当天。专为 FTMO 、 The Funded Trader 、 MyFundedFX 和 FundedNext 的严格新闻规则打造。 News Filter Multi-Source 同时读取不止一个独立数据源,将它们合并并去除重复,因此当某个数据源失效时过滤器仍能继续工作。它在每个事件前 N 分钟到事件后 N 分钟暂停新订单,且只针对真正影响您图表的货币。 ️ 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5;两个平台在 Market 上作为独立产品分别销售,请购买与您终端匹配的版本。任意品种、任意时间周期。 在 MetaTrader 5 上,它开箱即用地将原生经济日历与 ForexFactory 数据源结合,无需账户、无需 API 密钥。在 MetaTrader 4 上,它使用 ForexFactory 数据源,并可接入您添加的任何 JSON
Trade Panel Risk Based for MT4
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Trade Panel - Risk-Based 按风险自动手数，一键设置止损止盈，分批平仓与保本 Trade Panel Risk-Based 自动把你的风险换算成 正确的手数 。输入百分比或固定金额，设置止损，面板即可计算仓位并 一键 带着止损和止盈开仓。 为希望每笔入场都有纪律风险的主观交易者和 自营公司 账户打造，无需手动计算。 ️ 支持 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5，适用于任何品种和周期，支持市价和挂单。 四种计算模式（余额百分比、净值百分比、固定金额、固定手数），按点（pips）、点数（points）或精确价格输入，一键在 25%、50% 和 75% 分批平仓，一键保本，以及可管理其他 EA 或手动开仓持仓的全部平仓。 主要功能: 按所选风险自动计算手数 一键带止损和止盈开仓 ️ 四种模式：% 余额、% 净值、固定金额、固定手数 ️ 在 25%、50% 和 75% 一键分批平仓 ️ 一键保本，可选锁定偏移 止损和止盈支持点（pips）、点数（points）或精确价格 市价和挂单，自动选择 Limit
Local Trade Copier Multi Account for MT4
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Local Trade Copier Multi-Account 在同一台电脑上实时将您的交易复制到每个账户 管理多个账户，一个个人账户加上一两个基金账户，意味着手动重复每一笔交易并寄望时机吻合。专为同时运行 FTMO 、 The Funded Trader 、 MyFundedFX 和 FundedNext 多个账户的交易者打造。 Local Trade Copier Multi-Account 将一个 Master 账户的交易镜像到同一台电脑上的一个或多个 Slave 账户，并按每个账户调整手数。它使用共享文件，因此稳定、无 DLL，一分钟即可安装。 ️ 适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。可用于任何品种和任何周期。单一 EA，可选择作为 Master 或 Slave。 交易通过经纪商票据和专用的 magic number 识别，绝不使用订单注释，因此爆仓或自动平仓都不会破坏关联。持久映射将每个副本与其来源绑定，因此 Slave 在重启后仍能继续管理交易。多个 Master 和多个 Slave 可以共存，甚至可以在同一台电脑上的 MetaT
Currency Trailing MT5
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Money Trailing – 基于真实资金的智能利润锁定！ 厌倦了基于点数或价格单位的追踪方式，却无法真实反映您的收益？ 使用 Money Trailing ，您可以根据实际的 货币金额 进行利润追踪——以您的账户货币计算——让您完全掌控最重要的东西：您所锁定和保护的资金。 工作原理： 设置 触发金额 和 锁定金额 ，两者均以货币计算。 例如： Trigger = $20 Lock = $10 一旦任何交易达到 $20的浮动利润 ，EA会立即移动止损以锁定 $10利润 。 随着交易继续向有利方向发展，EA会自动持续追踪并锁定更多利润！ 主要特点： 基于 真实资金 进行追踪，而不是点数或价格单位 支持按 交易品种 和/或 魔术编号 进行过滤 在利润锁定时提供 自定义声音提醒 简洁且可自定义的标签 ，直接在图表上显示已锁定利润 ️ 即插即用 – 只需附加即可开始运行 通过自动锁定利润，减少情绪化平仓 完美支持手动交易和EA交易 兼容策略测试器 – 在历史数据上测试并验证您的设置，以便在实盘前优化参数 无论您是短线交
Clock Trades MT5
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Clock Trades – 精准定时交易！ Clock Trades 是一款智能稳定的智能交易系统，可让您 按指定时间自动下单 。 设置 具体的小时和分钟 开仓买入或卖出，设定参数，让 EA 精准执行。 支持使用 服务器时间或本地时间 可在 任意品种或自定义列表 运行 完整控制 买卖开单条件 TP/SL 可设为 点数、价格点或金额 自动重试 常见错误 （如市场刚开盘或网络问题导致） 可自定义 提示和手机通知 非常适合需要 定时策略 或 精确执行 的交易者。 设定时间，定义规则，Clock Trades 精准执行。 适合于： 基于时间的策略 | 精确的下单执行 | 自动化交易系统 | 使用 MT5 的外汇交易者 | 智能交易顾问优化 关键词： Clock Trades, 定时交易, 自动交易, EA, 智能交易系统, 外汇机器人, MT5, MetaTrader 5, 自动化交易, 外汇策略, 定时下单, 精准交易, 交易系统, 外汇工具。
Set TP and SL by Price MT5
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Hidden TP and SL Manager
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隐藏止盈止损管理器 – 高级隐形交易管理 隐藏止盈止损管理器 是一款强大且创新的智能交易系统，旨在以全新直观的方式管理 可见和隐形的止盈与止损水平 。 与需要在EA设置中不断手动输入订单号的传统解决方案不同，此重新设计的版本引入了 完全基于图表的交互式工作流程 。 每个已建仓或挂单均可 直接从图表上进行管理 ，使得交易控制更快、更安全、更直观。 通过图表线进行交互式订单管理 对于每个未平仓头寸，EA会在 开仓价 处自动绘制一条线。 点击此线即可打开一个 可自定义的管理面板 ，允许您即时控制 该特定订单 。 无需再切换设置或重新加载EA。 一切操作均可视化并按订单进行。 灵活的止盈止损定义模式 通过管理面板，您可以使用多种计算方式定义止盈和止损： 点差 点 金额（账户货币） 绝对价格 （例如 1.12345） 同时支持 可见和隐形的止盈/止损 ，并且可以针对每个订单独立启用或禁用。 用于隐形水平的可选视觉参考线 尽管止盈和止损可以完全对经纪商隐藏，但EA可以选择性地在图表上显示 指示隐形止盈和止损水平的参考线 ，让交易者完全了解这些水平的设置位置。 这些线条 仅供视觉参考 ，不会向经纪商
PropFirm Guardian for MT5
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Prop-Firm Guardian。实时回撤保护 ️ 在账户违规之前就将其停止 Prop-Firm Guardian 是一款 防御型智能交易系统 ，它在每一个 Tick 监控您的净值，一旦达到日内或总回撤限额，立即强制平仓所有持仓。之后新交易将被自动屏蔽，直到下一个经纪商午夜，确保您的 FTMO、MyForexFunds、FundedNext、The5ers 或任何其他自营公司挑战，即使主策略出现问题也不会被淘汰。 一份 Guardian 即可保护整个账户，覆盖所有交易品种和所有 Magic Number。 ️ 支持模拟、真实和资金账户。无外部依赖，无 DLL。 Guardian 在 OnTick() 中并通过 1 秒计时器实时监控余额和净值。一旦设定的回撤阈值被触发，它会平掉所有市场持仓、删除挂单（可选），并将持久化的封锁标志写入 GlobalVariable，该标志可在终端重启后继续生效。在经纪商午夜（GMT 或本地时间），封锁会自动解除并保存新的每日基准余额。 主要功能： 实时监控日内和总回撤 紧急熔断开关一键平掉所有持仓和挂单 持久封锁阻止
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