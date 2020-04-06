Clyra





这不仅仅是另一个专家顾问。这是一个为一致性、准确性和生存能力而建立的系统——即使在最不可预测的市场中也能生存。





是什么使它独特？

多时间框架趋势网 – 利用五个时间框架之间同步的趋势数据网，EA构建了一个方向性的“网”，以识别共振点。只有在微观、中期和宏观趋势一致时，才会执行交易——确保统计对齐和方向动量。

为了让系统坚如磐石，我们集成了一个先进的可选 机制。这创建了一个虚拟价格隧道：买单策略性地层叠在当前价格上方，而卖单则在下方进行安排。无论市场向哪个方向突破，系统都旨在盈利——通过智能平均和退出时机来关闭交易。

由于核心策略的强大，这种方法很少被需要——但它作为安全网存在，在最不可预测的市场中增强稳定性。





为精确而建，为耐用而设计：

基于隧道的智能机制，用于在波动条件下控制风险

超精确的入场以减少风险暴露并避免不必要的交易堆叠

设定即忘执行 - 只需将EA附加到 EURAUD 在 M30 ，它会自动管理多符号交易

在 ，它会自动管理多符号交易 兼容所有经纪商 - 对点差或执行类型没有限制

在MT4和MT5上 extensively tested，具有强大的多年的表现





系统说明：

设置简单快捷：只需将EA应用于推荐的图表和时间框架。它会自我管理其他货币对并自动处理所有逻辑。

为确保无缝性能，强烈建议在VPS上运行EA，尤其是在您24/5交易时。这可以最大程度地减少互联网中断或系统故障带来的风险。





让这个系统为您工作——通过趋势、回调或混乱。我们构建它以生存绝大多数人无法生存的环境。



