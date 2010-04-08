Clyra





이것은 단순한 전문가 조언자가 아닙니다. 일관성, 정확성 및 생존을 위한 시스템입니다—가장 예측할 수 없는 시장에서도요.





무엇이 독특한가요?

다중 시간대 트렌드 메쉬 – 다섯 개의 시간대에 걸쳐 동기화된 트렌드 데이터의 그리드를 활용하여 EA는 방향성 “메쉬”를 구성하여 수렴 포인트를 식별합니다. 마이크로, 중간 및 매크로 트렌드가 일치할 때만 거래가 실행됩니다—통계적 일치성과 방향성 모멘텀을 보장합니다.

시스템을 방탄으로 만들기 위해, 우리는 고급 선택적 메커니즘을 통합했습니다. 이것은 가상 가격 터널을 생성합니다: 매수 주문은 현재 가격 위에 전략적으로 레이어됩니다, 그리고 매도 주문은 아래에 배치됩니다. 시장이 어떤 방향으로든 깨지더라도, 시스템은 자본화를 위해 설계되어—지능적인 평균화 및 종료 타이밍을 통해 이익으로 거래를 종료합니다.

이 방법은 핵심 전략의 강력함 덕분에 거의 필요하지 않지만—예측할 수 없는 시장에서도 안정성을 강화하는 안전망으로 존재합니다.





정밀성을 위해 구축되고 내구성을 위해 설계되었습니다:

변동성이 큰 조건에서 위험 관리를 위한 스마트 터널 기반 메커니즘

노출을 줄이고 불필요한 거래 쌓기를 피하기 위한 초정밀 진입

세팅 후 잊어버리기 실행 – EURAUD 에 M30 를 부착하면, 자동으로 다중 심볼 거래를 관리합니다

에 를 부착하면, 자동으로 다중 심볼 거래를 관리합니다 모든 브로커와 호환 – 스프레드나 실행 유형에 대한 제한 없음

MT4 및 MT5에서 광범위하게 테스트 되었으며, 강력한 다년 성과를 보입니다





시스템 노트:

설정은 빠르고 쉽습니다: 추천하는 차트와 시간대에 EA를 적용하기만 하면 됩니다. 다른 쌍은 스스로 관리하며 모든 논리를 자율적으로 처리합니다.

매끄러운 성능을 보장하기 위해, VPS에서 EA를 운영하는 것이 강력히 권장됩니다, 특히 24/5 거래를 하는 경우에는 더더욱요. 이는 인터넷 장애나 시스템 중단으로 인한 위험을 최소화합니다.





이 시스템이 여러분을 위해 작동하게 하세요—트렌드, 되돌림 또는 혼돈을 통해서요. 우리는 많은 사람들이 할 수 없는 것을 생존할 수 있도록 만들었습니다.



