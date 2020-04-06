Clyra





Это не просто еще один экспертный советник. Это система, созданная для стабильности, точности и выживания — даже на самых непредсказуемых рынках.





Need proper backtest results? Contact me and I’ll send you the correct settings file plus full guidance.

Следите за рыночными обновлениями: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews Руководство пользователя: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213





Что делает его уникальным?

Многофреймовая сетка трендов – Используя синхронизированную сетку данных по трендам на пяти временных интервалах, советник создает направленную “сетку” для выявления точек совпадения. Сделки осуществляются только тогда, когда микро-, мид- и макротренды совпадают — что обеспечивает статистическую сопоставимость и направленный импульс.

Чтобы сделать систему непробиваемой, мы интегрировали продвинутый дополнительный механизм. Это создает виртуальный ценовой тоннель: покупки стратегически располагаются выше текущей цены, и продажи размещаются ниже. Независимо от направления, в котором рынок ломает, система предназначена для получения прибыли — закрывая сделки с прибылью с помощью интеллектуального усреднения и времени выхода.

Этот метод редко необходим благодаря силе основной стратегии — но он есть как страховая сеть, усиливающая стабильность даже на самых непредсказуемых рынках.





Создан для точности, спроектирован для долговечности:

Умная механика на основе тоннелей для контроля рисков в нестабильных условиях

Ультра-точные входы для снижения риска и избежания ненужного накопления сделок

Исполнение "установи и забыть" – просто прикрепите советник к EURAUD на M30 , и он автоматически управляет многопарами торговли

на , и он автоматически управляет многопарами торговли Совместимо со всеми брокерами – без ограничений по спреду или типу исполнения

Широко протестировано как на MT4, так и на MT5 с надежной многолетней производительностью





Примечания к системе:

Настройка быстрая и простая: просто примените советник к рекомендованному графику и времени. Он будет самостоятельно управлять другими парами и обрабатывать всю логику автономно.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу, крайне рекомендуется использовать советник на VPS, особенно если вы торгуете 24/5. Это минимизирует риск из-за сбоев интернета или прерываний системы.





Оставайтесь на связи: Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для получения актуальных знаний, обновлений и доступа к файлам настроек и ресурсам поддержки. (обратитесь ко мне за ссылкой)

Позвольте этой системе работать на вас — через тренд, коррекцию или хаос. Мы создали ее, чтобы выживать в том, в чем большинство не может.



