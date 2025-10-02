Clyra MT5

Clyra


Non è solo un altro consulente esperto. È un sistema costruito per la coerenza, l'accuratezza e la sopravvivenza—anche nei mercati più imprevedibili.


Need proper backtest results? Contact me and I’ll send you the correct settings file plus full guidance.

Segui gli Aggiornamenti di Mercato: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews

Guida Utente: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213


Cosa lo Rende Unico?

Mappa delle Tendenze Multi-Tempo – Sfruttando una griglia sincronizzata di dati sulle tendenze in cinque intervalli di tempo, l'EA costruisce una “rete” direzionale per identificare i punti di confluenza. Le operazioni vengono eseguite solo quando le tendenze micro, medie e macro si allineano—garantendo allineamento statistico e slancio direzionale.

Per rendere il sistema a prova di proiettile, abbiamo integrato un meccanismo opzionale avanzato mechanism. Questo crea un tunnel di prezzo virtuale: gli ordini di acquisto sono stratificati strategicamente sopra il prezzo corrente, e gli ordini di vendita sono posizionati sotto. Non importa in quale direzione il mercato si rompa, il sistema è progettato per capitalizzare—chiudendo le operazioni in profitto attraverso una mediazione intelligente e un tempismo d'uscita.

Questo metodo è raramente necessario grazie alla forza della strategia di base—ma c'è come rete di sicurezza, rafforzando la stabilità anche nei mercati più imprevedibili.


Progettato per Precisione, Creato per Durabilità:

  • Meccaniche basate su tunnel intelligenti per il controllo del rischio in condizioni volatili
  • Entrate ultra-precise per ridurre l'esposizione e evitare accumuli di operazioni non necessarie
  • Esecuzione set-and-forget – basta collegare l'EA al EURAUD su M30, e gestisce il trading multi-simbolo automaticamente
  • Compatibile con tutti i broker – senza restrizioni su spread o tipo di esecuzione
  • Ampliamente testato su MT4 e MT5 con prestazioni robuste pluriennali

Note sul Sistema:

La configurazione è veloce e semplice: basta applicare l'EA al grafico e all'intervallo di tempo raccomandati. Gestirà autonomamente altri strumenti e gestirà tutta la logica in modo autonomo.

Per garantire prestazioni senza interruzioni, è altamente raccomandato far funzionare l'EA su un VPS, specialmente se si fa trading 24/5. Questo riduce al minimo il rischio di interruzioni di internet o interruzioni del sistema.


Rimani Connesso: Unisciti al nostro canale Telegram per approfondimenti, aggiornamenti e accesso a setfile e risorse di supporto. (contattami per il link)

Lascia che questo sistema lavori per te—attraverso tendenze, ritracciamenti o caos. Lo abbiamo creato per sopravvivere a ciò che molti non possono.


