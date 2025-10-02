Clyra





Non è solo un altro consulente esperto. È un sistema costruito per la coerenza, l'accuratezza e la sopravvivenza—anche nei mercati più imprevedibili.





Cosa lo Rende Unico?

Mappa delle Tendenze Multi-Tempo – Sfruttando una griglia sincronizzata di dati sulle tendenze in cinque intervalli di tempo, l'EA costruisce una “rete” direzionale per identificare i punti di confluenza. Le operazioni vengono eseguite solo quando le tendenze micro, medie e macro si allineano—garantendo allineamento statistico e slancio direzionale.

Per rendere il sistema a prova di proiettile, abbiamo integrato un meccanismo opzionale avanzato mechanism. Questo crea un tunnel di prezzo virtuale: gli ordini di acquisto sono stratificati strategicamente sopra il prezzo corrente, e gli ordini di vendita sono posizionati sotto. Non importa in quale direzione il mercato si rompa, il sistema è progettato per capitalizzare—chiudendo le operazioni in profitto attraverso una mediazione intelligente e un tempismo d'uscita.

Questo metodo è raramente necessario grazie alla forza della strategia di base—ma c'è come rete di sicurezza, rafforzando la stabilità anche nei mercati più imprevedibili.





Progettato per Precisione, Creato per Durabilità:

Meccaniche basate su tunnel intelligenti per il controllo del rischio in condizioni volatili

Entrate ultra-precise per ridurre l'esposizione e evitare accumuli di operazioni non necessarie

Esecuzione set-and-forget – basta collegare l'EA al EURAUD su M30 , e gestisce il trading multi-simbolo automaticamente

su , e gestisce il trading multi-simbolo automaticamente Compatibile con tutti i broker – senza restrizioni su spread o tipo di esecuzione

Ampliamente testato su MT4 e MT5 con prestazioni robuste pluriennali





Note sul Sistema:

La configurazione è veloce e semplice: basta applicare l'EA al grafico e all'intervallo di tempo raccomandati. Gestirà autonomamente altri strumenti e gestirà tutta la logica in modo autonomo.

Per garantire prestazioni senza interruzioni, è altamente raccomandato far funzionare l'EA su un VPS, specialmente se si fa trading 24/5. Questo riduce al minimo il rischio di interruzioni di internet o interruzioni del sistema.





Lascia che questo sistema lavori per te—attraverso tendenze, ritracciamenti o caos. Lo abbiamo creato per sopravvivere a ciò che molti non possono.



