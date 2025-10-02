Clyra





Special Launch Offer, Current price: 65. Price will increase to 89 after the first 5 copies are sold. 0 copies sold so far.





Bu, sadece başka bir uzman danışmanı değil. Bu, tutarlılık, doğruluk ve hayatta kalma için inşa edilmiş bir sistemdir - en öngörülemez piyasalarda bile.





Need proper backtest results? Contact me and I’ll send you the correct settings file plus full guidance.

Piyasa Güncellemelerini Takip Edin: https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews Kullanıcı Kılavuzu: https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213





Onu Eşsiz Kılan Nedir?

Çoklu Zaman Dilimi Trend Ağı – Beş zaman diliminde senkronize trend verileri kullanarak, EA bir yönlendirme “ağı” inşa ediyor ve uyuşma noktalarını belirliyor. İşlemler, yalnızca mikro, orta ve makro eğilimlerin uyum sağladığında gerçekleştirilir - istatistiksel uyumu ve yön momentumunu sağlamak için.

Sistemi çok sağlam hale getirmek için, gelişmiş bir isteğe bağlı mekanizma entegre ettik. Bu, sanal bir fiyat tüneli oluşturur: alış emirleri mevcut fiyatın üzerinde stratejik olarak katmanlanır, ve satış emirleri altında planlanır. Piyasa hangi yönde kırılırsa kırılsın, sistem, akıllı ortalama ve çıkış zamanlamasıyla karla işlemleri kapatacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu yöntem, temel stratejinin gücü sayesinde nadiren gereklidir - ancak en öngörülemez piyasalarda bile istikrarı pekiştirerek bir güvenlik ağı olarak mevcuttur.





Kesinlik İçin İnşa Edildi, Dayanıklılık İçin Tasarlandı:

Dalgalı koşullarda risk kontrolü için akıllı tünel tabanlı mekanikler

Maruziyeti azaltmak ve gereksiz işlem yığılmasını önlemek için ultra hassas girişler

Belirle ve unut uygulaması - sadece EA'yı EURAUD üzerinde M30 ekleyin, otomatik olarak çoklu sembol ticaretini yönetir

üzerinde ekleyin, otomatik olarak çoklu sembol ticaretini yönetir Tüm brokerlarla uyumlu - spread veya yürütme türünde kısıtlama yok

MT4 ve MT5 üzerinde kapsamlı testler yapıldı ve güçlü çok yıllı performans





Sistem Notları:

Kurulum hızlı ve kolaydır: EA'yı önerilen grafik ve zaman dilimine uygulayın. Diğer pariteleri otomatik olarak kendisi yönetecek ve tüm mantığı otonom olarak çözecektir.

Kesintisiz bir performans sağlamak için, EA'yı bir VPS üzerinde çalıştırması şiddetle önerilir, özellikle 24/5 ticaret yapıyorsanız. Bu, internet kesintilerinden veya sistem kesintilerinden riski en aza indirir.





Bağlantıda Kalın: Sürekli içgörüler, güncellemeler ve set dosyalarına ve destek kaynaklarına erişim için Telegram kanalımıza katılın. (bağlantı için benimle iletişime geçin)

Bu sistemin sizin için çalışmasına izin verin - trend, geri çekilme veya karmaşa aracılığıyla. Bunu, çoğunun yapamayacağı şeylerden hayatta kalması için inşa ettik.



