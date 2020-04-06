Clyra





Este não é apenas mais um consultor especialista. É um sistema construído para consistência, precisão e sobrevivência—mesmo nos mercados mais imprevisíveis.





O Que o Torna Único?

Matriz de Tendência Multi-Período – Aproveitando uma grade sincronizada de dados de tendência em cinco períodos, o EA constrói uma “matriz” direcional para identificar pontos de confluência. As operações são executadas apenas quando as tendências micro, média e macro estão alinhadas—assegurando alinhamento estatístico e momento direcional.

Para tornar o sistema à prova de falhas, integramos um mecanismo opcional avançado. Isso cria um túnel de preço virtual: ordens de compra são estrategicamente posicionadas acima do preço atual, e ordens de venda são posicionadas abaixo. Não importa em que direção o mercado seque, o sistema é projetado para capitalizar—fechando operações com lucro através de média inteligente e temporização de saída.

Esse método raramente é necessário graças à força da estratégia central—mas está lá como uma rede de segurança, reforçando a estabilidade mesmo nos mercados mais imprevisíveis.





Construído para Precisão, Projetado para Durabilidade:

Mecânica baseada em túnel inteligente para controle de risco em condições voláteis

Entradas ultra-precisas para reduzir exposição e evitar empilhamento desnecessário de operações

Execução de configurar-e-esquecer – basta anexar o EA ao EURAUD em M30 , e ele gerencia automaticamente a negociação de múltiplos símbolos

em , e ele gerencia automaticamente a negociação de múltiplos símbolos Compatível com todos os corretores – sem restrições sobre spread ou tipo de execução

Extensivamente testado em MT4 e MT5 com desempenho robusto de vários anos





Anotações do Sistema:

A configuração é rápida e fácil: basta aplicar o EA ao gráfico e período recomendados. Ele gerenciará automaticamente outros pares e lidará com toda a lógica de forma autônoma.

Para garantir um desempenho contínuo, é altamente recomendável operar o EA em um VPS, especialmente se você negociar 24/5. Isso minimiza o risco de interrupções na internet ou no sistema.





Deixe este sistema trabalhar para você—através de tendência, retrocesso ou caos. Nós o construímos para sobreviver ao que a maioria não consegue.



