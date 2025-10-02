Clyra





Ce n'est pas qu'un autre conseiller expert. C'est un système construit pour la constance, la précision et la survie—même dans les marchés les plus imprévisibles.





Need proper backtest results? Contact me and I’ll send you the correct settings file plus full guidance.

Suivez les Mise à Jour du Marché : https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews Guide de l'Utilisateur : https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213





Qu'est-ce qui le rend unique ?

Maille de Tendance Multi-Temporalités – Tirant parti d'une grille synchronisée de données de tendance sur cinq temporalités, l'EA construit une "maille" directionnelle pour identifier les points de confluence. Les transactions ne sont exécutées que lorsque les tendances micro, moyennes et macro s'alignent—assurant une alignement statistique et un momentum directionnel.

Pour rendre le système infaillible, nous avons intégré un mécanisme optionnel avancé. Cela crée un tunnel de prix virtuel : les ordres d'achat sont stratégiquement superposés au-dessus du prix actuel, et les ordres de vente sont placés en dessous. Peu importe la direction dans laquelle le marché casse, le système est conçu pour capitaliser—fermant les transactions avec profit grâce à un lissage intelligent et un timing de sortie.

Cette méthode est rarement nécessaire grâce à la force de la stratégie de base—mais elle est là comme un filet de sécurité, renforçant la stabilité même dans les marchés les plus imprévisibles.





Conçu pour la Précision, Construit pour la Durabilité :

Mécanismes de tunnel intelligents pour le contrôle des risques dans des conditions volatiles

Entrées ultra-précises pour réduire l'exposition et éviter l'accumulation de transactions inutiles

Exécution ininterrompue – il suffit de connecter l'EA à EURAUD sur M30 , et il gère le trading multi-symboles automatiquement

sur , et il gère le trading multi-symboles automatiquement Compatible avec tous les courtiers – aucune restriction sur l'écart ou le type d'exécution

Testé de manière extensive sur MT4 et MT5 avec des performances robustes sur plusieurs années





Notes sur le Système :

La configuration est rapide et facile : il suffit d'appliquer l'EA au graphique et à la temporalité recommandés. Il gérera les autres paires de manière autonome et gérera toute la logique de manière autonome.

Pour assurer une performance sans faille, il est fortement recommandé d'utiliser l'EA sur un VPS, surtout si vous tradez 24/5. Cela minimise le risque de coupures Internet ou d'interruptions système.





Restez Connecté : Rejoignez notre canal Telegram pour des aperçus continus, des mises à jour et l'accès à des fichiers de configuration et des ressources d'assistance. (contactez-moi pour le lien)

laissez ce système travailler pour vous—à travers la tendance, le retracement ou le chaos. Nous l'avons construit pour survivre à ce que la plupart ne peuvent pas.



