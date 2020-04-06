Vetra MT5
Introductory offer: 50 for early buyers. Once 15 copies are sold, the price will be raised to 60. Currently 2 copies sold.
Vetra - 下一代算法交易
由先进的人工智能和自适应机器学习驱动，Vetra 随着市场情况持续演变，将历史模式识别与实时执行相结合，以实现卓越的交易准确性。
核心交易优势:
- 动态支撑与阻力策略 - 使用随价格行为演变的自适应支撑/阻力水平，在统计显著的反弹区域进入交易
- 精确的RSI过滤器 - 我们的专有RSI算法过滤掉87%的虚假信号，同时保持高概率的入场条件
- 市场时机技术 - 内置的交易时间过滤器自动关注不同交易时段内的最高流动性
专业风险控制:
Vetra 包括多层保护，包括：
- 基于波动性分析的利润获取
- 实时回撤监控
- 在高波动性期间自动降低风险
安装仅需几秒钟 - 只需 附加到 EURGBP (M30) 图表
已针对多个货币对优化，包括: EURGBP,EURNZD,EURCAD,EURCHF,EURAUD,EURUSD,EURJPY
最低要求:
- $100 (标准模式)
- $1000 (风险模式)
加入我们的Telegram频道，获取实时通知、专家设定和更新。
"精准交易，而非猜测。让Vetra的智能算法在24/5内为您增长账户。”