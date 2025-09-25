Introductory offer: 50 for early buyers. Once 15 copies are sold, the price will be raised to 77. Currently 2 copies sold.





Vetra - Trading algorithmique de nouvelle génération

Alimenté par une IA avancée et un apprentissage automatique adaptatif, Vetra évolue continuellement avec les conditions du marché, combinant la reconnaissance de modèles historiques avec une exécution en temps réel pour une précision de trade supérieure.





[Chaîne pour les nouvelles et mises à jour]





Avantages fondamentaux du trading :

Stratégie dynamique de support et de résistance – Utilise des niveaux S/R adaptatifs qui évoluent avec l'action des prix pour entrer dans des trades à des zones de rebond statiquement significatives

Filtre RSI de précision - Notre algorithme RSI propriétaire filtre 87% des signaux faussement tout en maintenant des entrées à haute probabilité

Technologie de timing du marché - Le filtre de temps de trading intégré se concentre automatiquement sur les périodes de liquidité maximale à travers les sessions





Vetra inclut une protection multicouche avec :

Prise de bénéfices basée sur l'analyse de la volatilité

Suivi en temps réel des pertes

Réduction automatique du risque durant des périodes de forte volatilité





L'installation prend quelques secondes - il suffit de les attacher au graphique EURGBP (M30)

[Guide sur comment exécuter l'EA]





Optimisé pour plusieurs paires de devises, y compris : EURGBP,EURNZD,EURCAD,EURCHF,EURAUD,EURUSD,EURJPY

Exigences minimales :

100$ (Mode Standard)

1000$ (Mode Risqué)





Rejoignez notre chaîne Telegram pour des notifications en temps réel, des paramètres d'experts et des mises à jour.

"Tradez avec précision, pas avec des suppositions. Laissez les algorithmes intelligents de Vetra travailler 24/5 pour faire croître votre compte."



