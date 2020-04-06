Vetra MT5
Introductory offer: 50 for early buyers. Once 15 copies are sold, the price will be raised to 69. Currently 2 copies sold.
Vetra - Алгоритмическая торговля нового поколения
С помощью передового ИИ и адаптивного машинного обучения, Vetra постоянно эволюционирует в соответствии с рыночными условиями, сочетая распознавание исторических паттернов с实时执行 для повышения точности торговли.
[Канал для новостей и обновлений]
Ключевые торговые преимущества:
- Динамическая стратегия поддержки и сопротивления – Использует адаптивные уровни S/R, которые развиваются вместе с ценовым движением, чтобы входить в сделки в статистически значимых зонах отскока
- Фильтр точности RSI - Наш собственный алгоритм RSI фильтрует 87% ложных сигналов, сохраняя при этом высокую вероятность входов
- Технология тайминга рынка - Встроенный фильтр времени торговли автоматически фокусируется на периодах пиковой ликвидности в течение сессий
Профессиональные меры контроля рисков:
Vetra включает многоуровневую защиту с:
- Фиксацией прибыли на основе анализа волатильности
- Мониторингом просадок в реальном времени
- Автоматическим снижением рисков в период высокой волатильности
Установка занимает секунды - просто прикрепите к графику EURGBP (M30)
[Руководство по использованию EA]
Оптимизирован для работы с несколькими валютными парами, включая:EURGBP,EURNZD,EURCAD,EURCHF,EURAUD,EURUSD,EURJPY
Минимальные требования:
- $100 (Стандартный режим)
- $1000 (Рискованный режим)
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для уведомлений в реальном времени, экспертных настроек и обновлений.
"Торгуйте с точностью, а не наугад. Позвольте интеллектуальным алгоритмам Vetra работать 24/5, чтобы увеличивать ваш счет."