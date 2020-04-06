Vetra MT5

Introductory offer: 50 for early buyers. Once 15 copies are sold, the price will be raised to 69. Currently 2 copies sold.


Vetra - Алгоритмическая торговля нового поколения

С помощью передового ИИ и адаптивного машинного обучения, Vetra постоянно эволюционирует в соответствии с рыночными условиями, сочетая распознавание исторических паттернов с实时执行 для повышения точности торговли.


[Канал для новостей и обновлений]  


Ключевые торговые преимущества:

  • Динамическая стратегия поддержки и сопротивления – Использует адаптивные уровни S/R, которые развиваются вместе с ценовым движением, чтобы входить в сделки в статистически значимых зонах отскока
  • Фильтр точности RSI - Наш собственный алгоритм RSI фильтрует 87% ложных сигналов, сохраняя при этом высокую вероятность входов
  • Технология тайминга рынка - Встроенный фильтр времени торговли автоматически фокусируется на периодах пиковой ликвидности в течение сессий


Профессиональные меры контроля рисков:

Vetra включает многоуровневую защиту с:

  • Фиксацией прибыли на основе анализа волатильности
  • Мониторингом просадок в реальном времени
  • Автоматическим снижением рисков в период высокой волатильности

Простая настройка 

Установка занимает секунды - просто прикрепите к графику EURGBP (M30)

[Руководство по использованию EA]


Оптимизирован для работы с несколькими валютными парами, включая:EURGBP,EURNZD,EURCAD,EURCHF,EURAUD,EURUSD,EURJPY

Минимальные требования:

  • $100 (Стандартный режим)
  • $1000 (Рискованный режим)

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для уведомлений в реальном времени, экспертных настроек и обновлений.

"Торгуйте с точностью, а не наугад. Позвольте интеллектуальным алгоритмам Vetra работать 24/5, чтобы увеличивать ваш счет."


