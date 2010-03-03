Vetra MT5
- Uzman Danışmanlar
- Edy Yusuf
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 10
Introductory offer: 50 for early buyers. Once 15 copies are sold, the price will be raised to 62. Currently 2 copies sold.
Vetra - Yeni Nesil Algoritmik Ticaret
Gelişmiş yapay zeka ve uyarlanabilir makine öğrenimi ile güçlendirilmiş olan Vetra, tarihi desen tanıma ile gerçek zamanlı yürütmeyi birleştirerek piyasa koşullarına sürekli olarak evrilir ve üstün ticaret hassasiyeti sağlar.
[Haberler ve güncellemeler için kanal]
Temel Ticaret Avantajları:
- Dinamik Destek & Direnç Stratejisi – Fiyat hareketleriyle evrilen uyarlanabilir S/D seviyelerini kullanarak istatistiksel olarak önemli sıçrama alanlarında ticaret girişleri yapar
- Hassas RSI Filtresi - Özel RSI algoritmamız, yüksek ihtimalli girişleri korurken, yanlış sinyallerin %87'sini filtreler
- Piyasa Zamanlama Teknolojisi - Yerleşik ticaret zamanlama filtresi, oturumlar arasında zirve likidite dönemlerine otomatik olarak odaklanır
Profesyonel Risk Kontrolleri:
Vetra, çok katmanlı koruma içerir:
- Volatilite analizi temelinde kâr alma
- Gerçek zamanlı drawdown izleme
- Yüksek volatilite sırasında otomatik risk azaltma
Kurulum birkaç saniye sürer - basitçe EURGBP (M30) grafiğine ekleyin
[EA'yı nasıl çalıştıracağınızla ilgili kılavuz]
EURGBP,EURNZD,EURCAD,EURCHF,EURAUD,EURUSD,EURJPY dahil birden fazla döviz çifti için optimize edilmiştir
Minimum Gereksinimler:
- $100 (Standart Mod)
- $1000 (Riskli Mod)
Gerçek zamanlı bildirimler, uzman ayarları ve güncellemeler için Telegram kanalımıza katılın.
"Tahmin yerine hassas ticaret yapın. Vetra'in akıllı algoritmalarının hesabınızı büyütmesi için 24/5 çalışmasına izin verin."