Introductory offer: 50 for early buyers. Once 15 copies are sold, the price will be raised to 62. Currently 2 copies sold.





Vetra - 次世代アルゴリズムトレーディング

高度なAIと適応型機械学習を搭載したVetraは、市場の状況に応じて常に進化し、歴史的パターン認識とリアルタイム実行を組み合わせて、優れた取引精度を実現します。





[ニュースと更新のためのチャンネル]





コアトレーディングの利点:

ダイナミックサポート＆レジスタンス戦略 – プライスアクションに応じて進化する適応型S/Rレベルを使用して、統計的に重要なバウンスゾーンで取引に入る

精密RSIフィルター - 当社の独自のRSIアルゴリズムは、87%の偽シグナルを除外しながら高確率エントリーを維持します

マーケットタイミング技術 - 組み込みの取引時間フィルターは、セッション全体のピーク流動性期間に自動的に焦点を合わせます





Vetraは、以下の多層保護を含んでいます:

ボラティリティ分析に基づく利益確定

リアルタイムでのドローダウン監視

高ボラティリティ時の自動リスク削減





インストールは数秒で完了 - 単に EURGBP (M30) チャートに添付します

[EAの実行方法ガイド]





最適化された複数の通貨ペアを含む: EURGBP,EURNZD,EURCAD,EURCHF,EURAUD,EURUSD,EURJPY

最小要件:

$100 (スタンダードモード)

$1000 (リスキーモード)





リアルタイムの通知、専門的な設定、更新のために私たちのTelegramチャンネルに参加してください。

"正確に取引し、推測ではなく。Vetraの知能アルゴリズムが24/5働いてあなたのアカウントを成長させます。"



