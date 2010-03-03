Vetra MT5
Introductory offer: 50 for early buyers. Once 15 copies are sold, the price will be raised to 67. Currently 2 copies sold.
Vetra - Algoritmo di Trading di Nuova Generazione
Supportato da IA avanzata e machine learning adattivo, Vetra si evolve continuamente con le condizioni di mercato, combinando il riconoscimento di pattern storici con l'esecuzione in tempo reale per una superiorità nella precisione delle operazioni.
Vantaggi Chiave del Trading:
- Strategia Dinamica di Supporto e Resistenza – Utilizza livelli di S/R adattivi che si evolvono con l'azione dei prezzi per entrare nelle operazioni in zone di rimbalzo statisticamente significative
- Filtro RSI di Precisione - Il nostro algoritmo proprietario RSI filtra l'87% dei segnali falsi mantenendo ingressi ad alta probabilità
- Tecnologia di Timing del Mercato - Il filtro di tempo di trading integrato si concentra automaticamente sui periodi di massima liquidità attraverso le sessioni
Controlli di Rischio Professionali:
Vetra include protezione multi-livello con:
- Realizzazione dei profitti basata su analisi della volatilità
- Monitoraggio in tempo reale del drawdown
- Riduzione automatica del rischio durante alta volatilità
L'installazione richiede secondi - basta allegare al grafico di EURGBP (M30)
Ottimizzato per più coppie di valute, comprese:EURGBP,EURNZD,EURCAD,EURCHF,EURAUD,EURUSD,EURJPY
Requisiti Minimi:
- $100 (Modalità Standard)
- $1000 (Modalità Rischiosa)
