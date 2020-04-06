Introductory offer: 50 for early buyers. Once 15 copies are sold, the price will be raised to 77. Currently 2 copies sold.





Vetra - Algoritmo de Negociação de Nova Geração

Impulsionado por IA avançada e aprendizado de máquina adaptativo, o Vetra evolui continuamente com as condições do mercado, combinando reconhecimento de padrões históricos com execução em tempo real para uma precisão superior nas negociações.





[Canal para notícias e atualizações]





Vantagens Principais de Negociação:

Estratégia Dinâmica de Suporte e Resistência – Usa níveis de S/R adaptativos que evoluem com a ação do preço para entrar em negociações em zonas de rebound estatisticamente significativas

Filtro RSI de Precisão - Nosso algoritmo proprietário de RSI filtra 87% dos sinais falsos enquanto mantém entradas de alta probabilidade

Tecnologia de Sincronização de Mercado - Filtro de tempo de negociação embutido foca automaticamente em períodos de liquidez máxima durante as sessões





O Vetra inclui proteção em múltiplas camadas com:

Realização de lucros com base na análise de volatilidade

Monitoramento de drawdown em tempo real

Redução automática de risco durante alta volatilidade





A instalação leva segundos - simplesmente anexe ao gráfico de EURGBP (M30)

[Guia sobre como executar o EA]





Otimizado para múltiplos pares de moeda, incluindo: EURGBP,EURNZD,EURCAD,EURCHF,EURAUD,EURUSD,EURJPY

Requisitos Mínimos:

$100 (Modo Padrão)

$1000 (Modo Arriscado)





Junte-se ao nosso canal do Telegram para notificações em tempo real, configurações de especialistas e atualizações.

"Negocie com precisão, não por tentativa e erro. Deixe os algoritmos inteligentes do Vetra trabalharem 24/5 para fazer crescer sua conta."



