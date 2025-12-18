Vetra MT5

Introductory offer: 50 for early buyers. Once 15 copies are sold, the price will be raised to 60. Currently 2 copies sold.


Vetra - Algorithmischer Handel der nächsten Generation

Unterstützt durch fortschrittliche KI und adaptives maschinelles Lernen, entwickelt sich Vetra kontinuierlich mit den Marktbedingungen, kombiniert historische Mustererkennung mit Echtzeitausführung für überlegene Handelsgenauigkeit.


[Kanal für Nachrichten und Updates]  


Kernhandelsvorteile:

  • Dynamische Unterstützung & Widerstandsstrategie – Verwendet adaptive S/R-Niveaus, die sich mit der Kursentwicklung weiterentwickeln, um Trades in statistisch signifikanten Bounce-Zonen einzugehen
  • Präzisions-RSI-Filter - Unser proprietärer RSI-Algorithmus filtert 87% der falschen Signale heraus und behält gleichzeitig hochwahrscheinliche Einstiege bei
  • Markttiming-Technologie - Eingebauter Handelszeitfilter konzentriert sich automatisch auf Spitzenliquiditätsperioden über die Sitzungen hinweg


Professionelle Risikokontrollen:

Vetra umfasst mehrschichtige Schutzmaßnahmen mit:

  • Gewinnmitnahme basierend auf Volatilitätsanalysen
  • Echtzeit-Drawdown-Überwachung
  • Automatische Risikominderung bei hoher Volatilität

Einfache Einrichtung 

Die Installation dauert Sekunden - einfach an das EURGBP (M30) Diagramm anheften

[Leitfaden zur Ausführung von EA]


Optimiert für mehrere Währungspaare, einschließlich:EURGBP,EURNZD,EURCAD,EURCHF,EURAUD,EURUSD,EURJPY

Minimale Anforderungen:

  • 100$ (Standardmodus)
  • 1000$ (Risiko-Modus)

Treten Sie unserem Telegram-Kanal für Echtzeitbenachrichtigungen, Experteneinstellungen und Updates bei.

"Handeln Sie präzise, nicht mit Raten. Lassen Sie die intelligenten Algorithmen von Vetra 24/5 arbeiten, um Ihr Konto zu vergrößern."


Empfohlene Produkte
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Experten
SmartRisk MA Pro Strategie-Übersicht: SmartRisk MA Pro ist eine optimierte, risikoorientierte automatisierte Handelsstrategie (Expert Advisor), die für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Kursabweichungen von gleitenden Durchschnitten zu identifizieren und beinhaltet ein umfassendes Kapitalmanagementsystem. Der Expert Advisor arbeitet mit einer "New Bar"-Logik, die Stabilität und Vorhersagbarkeit bei der Ausführung von
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Experten
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Missy Fab MT5 — Automatisiertes Handelssystem Missy Fab MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement-Strategien. Er arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe des Traders. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Warum Missy Fab MT5 wählen? Analyse-Algorithmen: Rund-um-die-Uhr automatisierter Handel mit integrierten Modellen. Flexibilität: passt sich an Vol
R1 Deep Seek EA
Canberk Dogan Denizli
Experten
R1 Deep Seek EA – Die ultimative Präzisionshandelslösung! Wenn Sie nach einem hocheffizienten, konsistenten und nachhaltigen Handelsansatz auf dem Forex-Markt suchen, kombiniert mit einem fortschrittlichen, mathematisch gesteuerten Durchschnittssystem, dann ist R1 Deep Seek EA die perfekte Lösung für Sie! Was macht R1 Deep Seek EA einzigartig? R1 Deep Seek EA wurde mit einer intelligenten Strategie entwickelt, die präzise und kalkulierte Trades ausführt. Es platziert mehrere Kauf- und Verkauf
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experten
Dieser Roboter arbeitet auf der Grundlage des Parabolic SAR Indikators. Version für MetaTrader4 hier . Die erweiterte EA-Version enthält die folgenden Änderungen und Verbesserungen: Das Verhalten des EA wurde auf verschiedenen Kontotypen und unter verschiedenen Bedingungen (Fixed/Floating Spread, ECN/Cent-Konten, etc.) überprüft. Die Funktionalität des EA wurde erweitert. Bessere Flexibilität und Effizienz, bessere Überwachung der offenen Positionen. Funktioniert sowohl auf 4- und 5-stelligen Br
Expert BDT
Vladimir Khlystov
Experten
Der Berater basiert auf Dreiecksschiedsverfahren. Der Berater analysiert die Preise aller Handelsinstrumente im gesamten Konto, das in der Marktübersicht geöffnet ist. Die Analyse erfolgt auf Kosten anderer Währungspaare, die mit einer einheitlichen Währung verbunden sind. (Währungsdreiecke). Beispiele für Dreiecke: EURUSD –  USDJPY –  EURJPY USDCAD –  CADCHF –  USDCHF EURGBP –  GBPUSD –  EURUSD AUDUSD –  USDCAD –  AUDCAD GBPAUD –  AUDUSD –  GBPUSD Jede Währung analysiert der Berater durch die
Satoshi Scalper MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/149784 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/149785 Satoshi Nakamoto – BTCUSD M5 Expert Advisor Satoshi Nakamoto ist ein spezialisierter Expert Advisor, der exklusiv für BTCUSD im M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert RSI-basierte Einstiege mit ADX-basierten Ausstiegen sowie robuste Risikomanagement-Funktionen. Das Ziel: Mikrobewegungen von Bitcoin zu erfassen und gleichzeitig strenge Kontoschutzmaßnahmen einzuhalten.
EA Dynamic Pulsar MT5
Ruslan Pishun
Experten
Handelsstrategie: Scalping. Der Handel mit Impulsen im automatischen Handel wird schon seit langem genutzt, und das System ist für Händler nicht neu. Es ist schwierig, solche Momente manuell zu erfassen, aber der Berater meistert sie sofort. Der automatisierte Handel verwendet 2 Ansätze, um in solchen Fällen zu handeln: Suche nach Pullbacks nach Impulsen. Handel in Richtung des Momentums. Die Suche nach Einstiegspunkten läuft folgendermaßen ab: Wenn die Bedingungen für den Einstieg in den Markt
Expert Robocode Pro MT5
Ruslan Pishun
Experten
Der EA verwendet eine Trendstrategie, die auf zahlreichen technischen Indikatoren "Gleitender Durchschnitt" auf dem Zeitrahmen basiert: M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30, H1. Der Expert Advisor verwendet Elemente von Strategien wie Martingale, Grid und Averaging. Beim Handel können bis zu 3 Orders gleichzeitig für jedes Währungspaar eröffnet werden. Der EA verwendet einen Algorithmus zum teilweisen Schließen von Aufträgen und versteckte Stop Loss, Take Profit, Break Even und Trailing Stop. Ein
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Layer Grid
Dominic Mbothu
Experten
Layer Grid Expert Advisor - Vollständige Produktbeschreibung ABSCHNITT 1: Überblick Ein System, das auf Struktur, Intelligenz und Anpassungsfähigkeit basiert Layer Grid ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für Trader entwickelt wurde, die mehr als nur Automatisierung wollen - sie suchen Systeme, die auf Struktur basieren, durch Intelligenz verfeinert werden und sich in der Praxis bewähren. Im Gegensatz zu EAs auf dem Massenmarkt, die auf starren, veralteten Vorlagen basieren, ist
GhostSinobi
Muhammad Sadli
Experten
GHOST SINOBI - Ninja Scalper XAUUSD GHOST SINOBI ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und eine Trendfolgestrategie mit intelligenten Filtern verwendet. Wie ein Ninja arbeitet dieser EA schnell, präzise und diszipliniert und liefert beständige Gewinne bei starker Risikoabsicherung. Hauptmerkmale Optimiert für XAUUSD H1 Zeitrahmen Ultra-hohe Gewinnrate: 97%+ basierend auf echten Tick-Backtests Funktioniert mit kleinen Einlagen (ab 100 $
Gold Farming
Sigit Hariyono
Experten
Gold Farming ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der einen komplexen Algorithmus verwendet, der hauptsächlich auf Standardabweichung, CCI und mehreren anderen Indikatoren als Bestätigung basiert. Diese Forex EA verwendet adaptive Take-Profit und Stop-Loss auf der Grundlage der Preis-Aktion, und feste harte Stop-Loss zu sichern Equity Drawdown. Dieser Forex-Handelsroboter funktioniert auf allen Zeitrahmen und allen Paaren, aber er ist speziell für den Gold H1-Zeitrahmen konzipiert. Hauptme
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Experten
Das Handelssystem arbeitet mit sieben Paaren und einem Zeitrahmen. Der Expert Advisor verwendet Handelssysteme für trendbasierte Einstiege mit Hilfe der Indikatoren Envelopes und CCI. Jeder Indikator verwendet bis zu fünf Perioden für die Berechnung der Trends. Der EA verwendet Wirtschaftsnachrichten, um die langfristigen Kursbewegungen zu berechnen. Der EA verfügt über einen eingebauten intelligenten adaptiven Gewinnmitnahmefilter. Der Roboter wurde für jede Währung und jeden Zeitrahmen gleichz
Reversion Core H1 MT5
Fernando Dario Fuentes
Experten
ReversionCore H1 - USDCAD Mean Reversion Expert Advisor ReversionCore H1 ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der eine robuste Mean-Reversion-Logik auf das USDCAD-Paar anwendet und den H1-Zeitrahmen nutzt. Er ist auf langfristigen Kapitalerhalt bei moderatem Wachstum ausgelegt, ideal für Händler, die Zuverlässigkeit dem Hype vorziehen. Dieser EA identifiziert extreme Preisabweichungen mithilfe von Bollinger Bands und bestätigt Einstiege mit RSI- und EMA-Filtern. Er ist so konzipiert, dass
GoldXpert
Orifox Technologies Private Limited
Experten
GoldXpert EA - Multi-Strategy Gold Trading Expert Advisor GoldXpert EA ist ein leistungsstarkes und vollautomatisches Handelssystem für den Goldhandel (XAU/USD). Es integriert mehrere Handelsstrategien, einschließlich Trendfolge, Scalping, Breakout und Mean Reversion, um sich an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. GoldXpert EA ist perfekt für Trader, die eine intelligente, anpassungsfähige und profitable Lösung für den Goldhandel suchen. Handelt nur mit XAUUSD. Funktioniert gut in TF - M30
Project 758
Konstantin Sinitsin
Experten
Grüße, liebe Trader. EA Project 758 wurde von einem Team aus Tradern und Programmierern mit 15 Jahren Erfahrung erstellt. EA Project 758 wurde über einen Zeitraum von 6 Jahren entwickelt und verfeinert. Durch diesen Prozess haben wir hervorragende Ergebnisse erzielt. Der EA-Algorithmus ist urheberrechtlich geschützt und hat keine Analoga. Er enthält universelle und komplexe Systeme wie IR, die von uns persönlich entwickelt wurden. Wir haben einen proprietären EA entwickelt, der das Verhaltensmod
Open Season
Philipp Shvetsov
Experten
Open Season ist ein vollautomatischer Expert Adviser, der es "aktiven" und "einstellbaren" Händlern ermöglicht, hochwahrscheinliche EURUSD H1-Preisaktionsausbrüche zu handeln. Er erkennt Preis-Action-Setups vor der Londoner Eröffnung und handelt Ausbrüche. Der EA macht sich die menschliche Psychologie zunutze, um hochwahrscheinliche Short-Positionen zu handeln. Jeder Handel ist durch einen Stop-Loss geschützt Eingebauter Zeitfilter Drei Techniken zur Positionsgrößenbestimmung, um Ihrem Handelsst
ArbitrageATR Recovery MT5
KO PARTNERS LTD
5 (1)
Experten
BITTE BE ACHTEN SIE: Dieser Expert Advisor wurde ausschließlich für die Wiederherstellung von Trades entwickelt und sollte nicht als standardmäßiges automatisches Handelssystem verwendet werden. WICHTIG : Dieser EA ist eine der umfassendsten und robustesten Lösungen für die Wiederherstellung von Trades, die derzeit der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Er ist ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Händler, der zusätzlichen Schutz bei ungünstigen Marktbedingungen sucht. Sichern Sie Ihr Konto
Fxx EA
Roberto Mubonane Muiambo
Experten
Einstellungen Eingaben Symbole XAUUSD,US30,DE40,BTCUSD Zeitrahmen 1H Geld-Management Anti-Martingale, Martingale, Fixed Ratio (fortgeschritten), Stellen Sie sicher, dass Sie die Symbole vor dem Testen in XAUUSD,US30,DE40,BTCUSD (kommagetrennt) ändern. Fxx Ea ist ein leistungsstarker und flexibler Expert Advisor, der für professionelle Händler entwickelt wurde, die profitable Positionen mit einer Pyramiding-Strategie über mehrere Symbole hinweg aufbauen möchten. Der EA handelt mehrere Symbole gl
Naked Gold Scalper
Jestoni Santiago
4.33 (9)
Experten
LIVE UND PROPFIRM ACCOUNT Ausgestattet - Verpassen Sie nicht Ihre Chance, den besten Scalping EA zu einem reduzierten Preis zu bekommen. Der Naked Gold Scalper ist ein hochentwickelter, leistungsstarker Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um konsistente Ergebnisse auf dem Goldmarkt (XAUUSD) zu erzielen. Während seine Einstellungen für den Goldmarkt erprobt und optimiert sind, ermöglicht Ihnen die modulare Architektur des EA eine Feinabstimmung der Parameter für andere Märkte, die sich na
Hachidori
Noriyuki Suzuki
5 (1)
Experten
Hachidori EA ist ein trendfolgender Expert Advisor, der Dip-Buying und Rallye-Selling durchführt. Er unterstützt EURUSD, USDJPY, GBPUSD und AUDUSD und konfiguriert automatisch Parameter für den Handel basierend auf dem ausgewählten Währungspaar in den EA-Einstellungen. Standardmäßig zielt er auf einen Gewinn von etwa 3 bis 6 Pips pro Handel ab, zielt aber darauf ab, größere Gewinne zu erzielen, indem er einen Trailing-Stop in Abhängigkeit von den Marktbewegungen einsetzt. Sobald ein Währungspaa
FREE
King Ruay Scalper GOLD Plus
Akapop Srisang
4.25 (4)
Experten
König Ruay Scalper GOLD Plus EA Der King Ruay Scalper GOLD Plus EA basiert auf einer echten Ausbruchsstrategie - keine KI, kein Grid, kein Martingal, kein Averaging. Er identifiziert wichtige Kauf- und Verkaufsniveaus und platziert dementsprechend Stop-Buy/Sell-Orders. Sobald eine Order ausgeführt wird, übernimmt die Scalper-Engine die effiziente Verwaltung der Position. Dieser EA ist vielseitig und arbeitet mit verschiedenen Paaren, einschließlich GOLD und mehr. Das Standard-Preset ist für GOL
Turnaround Technique
Razvan-andrei Tomegea
5 (1)
Experten
Einführungspreis: $49. Preiserhöhung um $50 nach jeweils 10 Verkäufen. Ein Swing-Trading-EA für die wichtigsten Forex-Paare, der auf Trendumkehrungen auf dem H4- oder H1-Zeitrahmen abzielt. Der EA sucht nach überkauften und überverkauften RSI-Niveaus und fängt optimale Umkehrungen ab. Es ist die schlechteste Idee, in einen Markt einzusteigen, in dem der Preis einen starken Trend hat. 90 % der Händler verlieren Geld durch den Handel, weil es ihnen an Emotionskontrolle, einem präzisen Handelsstra
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Experten
Volatility Pullback EA ist ein automatisches Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Der EA handelt Pullbacks bei hoher Volatilität mit automatisch generierten Rasterstufen , die sich dynamisch an die aktuelle Marktvolatilität anpassen und eine intelligente Positionsskalierung bei Preisrückgängen anstelle von festen Rasterabständen ermöglichen. Zum Schutz des Handelskapitals, insbesondere bei kleinen und Cent-Konten , beinhaltet der EA einen Eigenkapitalschutz , der
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Orven
Edy Yusuf
Experten
Backtest support: reach me directly and I’ll provide you with the settings file and steps. Introductory offer: 149 for early buyers. Once 15 copies are sold, the price will be raised to 199. Currently 9 copies sold. Orven - Algorithmenhandel der nächsten Generation Angetrieben von fortschrittlicher KI und adaptivem maschinellen Lernen, entwickelt sich Orven kontinuierlich mit den Marktbedingungen und kombiniert historische Mustererkennung mit Echtzeit-Ausführung für überlegene Handelsgenauigkei
Evara MT5
Edy Yusuf
Experten
Einführungsangebot: 800 für frühe Käufer. Sobald 15 Exemplare verkauft sind, wird der Preis auf 969 erhöht. Derzeit sind 1 Exemplare verkauft. Evara - Next-Generation Algorithmic Trading Angetrieben von fortgeschrittener KI und adaptivem maschinellen Lernen, entwickelt sich Evara kontinuierlich mit den Marktbedingungen weiter und kombiniert historische Mustererkennung mit Echtzeitausführung für überlegene Handelsgenauigkeit. DM mir, um eine Testlizenz begrenzt für Demohandel für ein paar Tage
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension