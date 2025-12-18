Vetra MT5
Introductory offer: 50 for early buyers. Once 15 copies are sold, the price will be raised to 60. Currently 2 copies sold.
Vetra - Algorithmischer Handel der nächsten Generation
Unterstützt durch fortschrittliche KI und adaptives maschinelles Lernen, entwickelt sich Vetra kontinuierlich mit den Marktbedingungen, kombiniert historische Mustererkennung mit Echtzeitausführung für überlegene Handelsgenauigkeit.
[Kanal für Nachrichten und Updates]
Kernhandelsvorteile:
- Dynamische Unterstützung & Widerstandsstrategie – Verwendet adaptive S/R-Niveaus, die sich mit der Kursentwicklung weiterentwickeln, um Trades in statistisch signifikanten Bounce-Zonen einzugehen
- Präzisions-RSI-Filter - Unser proprietärer RSI-Algorithmus filtert 87% der falschen Signale heraus und behält gleichzeitig hochwahrscheinliche Einstiege bei
- Markttiming-Technologie - Eingebauter Handelszeitfilter konzentriert sich automatisch auf Spitzenliquiditätsperioden über die Sitzungen hinweg
Professionelle Risikokontrollen:
Vetra umfasst mehrschichtige Schutzmaßnahmen mit:
- Gewinnmitnahme basierend auf Volatilitätsanalysen
- Echtzeit-Drawdown-Überwachung
- Automatische Risikominderung bei hoher Volatilität
Die Installation dauert Sekunden - einfach an das EURGBP (M30) Diagramm anheften
[Leitfaden zur Ausführung von EA]
Optimiert für mehrere Währungspaare, einschließlich:EURGBP,EURNZD,EURCAD,EURCHF,EURAUD,EURUSD,EURJPY
Minimale Anforderungen:
- 100$ (Standardmodus)
- 1000$ (Risiko-Modus)
Treten Sie unserem Telegram-Kanal für Echtzeitbenachrichtigungen, Experteneinstellungen und Updates bei.
"Handeln Sie präzise, nicht mit Raten. Lassen Sie die intelligenten Algorithmen von Vetra 24/5 arbeiten, um Ihr Konto zu vergrößern."