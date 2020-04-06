Introductory offer: 50 for early buyers. Once 15 copies are sold, the price will be raised to 66. Currently 2 copies sold.





Vetra - Algoritmo de Trading de Nueva Generación

Impulsado por IA avanzada y aprendizaje automático adaptativo, Vetra evoluciona continuamente con las condiciones del mercado, combinando el reconocimiento de patrones históricos con la ejecución en tiempo real para una mayor precisión en las operaciones.





[Canal para noticias y actualizaciones]





Ventajas Clave del Trading:

Estrategia Dinámica de Soporte y Resistencia – Utiliza niveles S/R adaptativos que evolucionan con la acción del precio para entrar en operaciones en zonas de rebote estadísticamente significativas

Filtro RSI de Precisión - Nuestro algoritmo RSI patentado filtra el 87% de las señales falsas mientras mantiene entradas de alta probabilidad

Tecnología de Sincronización del Mercado - El filtro de tiempo de trading integrado se centra automáticamente en los períodos de máxima liquidez en las sesiones





Vetra incluye protección en múltiples capas con:

Toma de ganancias basada en análisis de volatilidad

Monitoreo de drawdown en tiempo real

Reducción automática de riesgo durante alta volatilidad





La instalación toma segundos - simplemente adjunta a EURGBP (M30) gráfico

[Guía sobre cómo ejecutar EA]





Optimizado para múltiples pares de divisas incluyendo: EURGBP,EURNZD,EURCAD,EURCHF,EURAUD,EURUSD,EURJPY

Requisitos Mínimos:

$100 (Modo Estándar)

$1000 (Modo Arriesgado)





Únete a nuestro canal de Telegram para notificaciones en tiempo real, configuraciones de expertos y actualizaciones.

"Opera con precisión, no a ciegas. Deja que los algoritmos inteligentes de Vetra trabajen 24/5 para hacer crecer tu cuenta."



