Vetra MT5
- Asesores Expertos
- Edy Yusuf
- Versión: 2.41
- Actualizado: 18 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Introductory offer: 50 for early buyers. Once 15 copies are sold, the price will be raised to 66. Currently 2 copies sold.
Vetra - Algoritmo de Trading de Nueva Generación
Impulsado por IA avanzada y aprendizaje automático adaptativo, Vetra evoluciona continuamente con las condiciones del mercado, combinando el reconocimiento de patrones históricos con la ejecución en tiempo real para una mayor precisión en las operaciones.
[Canal para noticias y actualizaciones]
Ventajas Clave del Trading:
- Estrategia Dinámica de Soporte y Resistencia – Utiliza niveles S/R adaptativos que evolucionan con la acción del precio para entrar en operaciones en zonas de rebote estadísticamente significativas
- Filtro RSI de Precisión - Nuestro algoritmo RSI patentado filtra el 87% de las señales falsas mientras mantiene entradas de alta probabilidad
- Tecnología de Sincronización del Mercado - El filtro de tiempo de trading integrado se centra automáticamente en los períodos de máxima liquidez en las sesiones
Controles de Riesgo Profesionales:
Vetra incluye protección en múltiples capas con:
- Toma de ganancias basada en análisis de volatilidad
- Monitoreo de drawdown en tiempo real
- Reducción automática de riesgo durante alta volatilidad
La instalación toma segundos - simplemente adjunta a EURGBP (M30) gráfico
Optimizado para múltiples pares de divisas incluyendo: EURGBP,EURNZD,EURCAD,EURCHF,EURAUD,EURUSD,EURJPY
Requisitos Mínimos:
- $100 (Modo Estándar)
- $1000 (Modo Arriesgado)
Únete a nuestro canal de Telegram para notificaciones en tiempo real, configuraciones de expertos y actualizaciones.
"Opera con precisión, no a ciegas. Deja que los algoritmos inteligentes de Vetra trabajen 24/5 para hacer crecer tu cuenta."