Vetra - Algoritmo de Trading de Nueva Generación

Impulsado por IA avanzada y aprendizaje automático adaptativo, Vetra evoluciona continuamente con las condiciones del mercado, combinando el reconocimiento de patrones históricos con la ejecución en tiempo real para una mayor precisión en las operaciones.


Ventajas Clave del Trading:

  • Estrategia Dinámica de Soporte y Resistencia – Utiliza niveles S/R adaptativos que evolucionan con la acción del precio para entrar en operaciones en zonas de rebote estadísticamente significativas
  • Filtro RSI de Precisión - Nuestro algoritmo RSI patentado filtra el 87% de las señales falsas mientras mantiene entradas de alta probabilidad
  • Tecnología de Sincronización del Mercado - El filtro de tiempo de trading integrado se centra automáticamente en los períodos de máxima liquidez en las sesiones


Controles de Riesgo Profesionales:

Vetra incluye protección en múltiples capas con:

  • Toma de ganancias basada en análisis de volatilidad
  • Monitoreo de drawdown en tiempo real
  • Reducción automática de riesgo durante alta volatilidad

Configuración Simple 

La instalación toma segundos - simplemente adjunta a EURGBP (M30) gráfico

Optimizado para múltiples pares de divisas incluyendo: EURGBP,EURNZD,EURCAD,EURCHF,EURAUD,EURUSD,EURJPY

Requisitos Mínimos:

  • $100 (Modo Estándar)
  • $1000 (Modo Arriesgado)

"Opera con precisión, no a ciegas. Deja que los algoritmos inteligentes de Vetra trabajen 24/5 para hacer crecer tu cuenta."


