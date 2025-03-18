Revera

4

REVERA EA是一种多币种、灵活、全自动、多方面的开放工具，用于识别 EURUSD + AUDUSD + AUDCAD 市场的弱点！

Not    Grid   , Not    Martingale   , Not    AI    , Not    Neural Network ,  Not   Arbitrage .

Default  Settings for One Сhart   EURUSD M15

Christmas Sale ! Only 7 Copies of 10 Left  for 245$ 

Next Price 590 $ 

  多种货币 系统  允许  多样化 你的 风险 多个货币

默认设置 工作   一张图表 欧元/美元  M15

每个位置总是有一个 固定 SL+TP虚拟交易利润跟踪

任何 利润 追踪     经纪人   完全地 在 RAM 中虚拟。

 系统 用途 超买  超卖 区域  市场  交易 期间  

 系统 漏洞 市场 漏洞 期间 期间  高的 挥发性 什么时候  价格 返回   平均值

这是 不是市场细分算法，因此几乎所有市场滑点都是 积极的  增加额外利润 对我们来说。

每个 交易  虚拟的  TP级别 支持 为了  价格  哪个 显著地 减少  成就   SL  等级

 瑞维拉 EA  将所有交易分成几个部分，每个未平仓头寸部分都有其 自有利润管理

这是一个 安全算法，每笔交易都受到保护，不会受到大价差、强势新闻（ NONFARM/FOMC ）和滑点的影响。

算法独立 适应 了解你的经纪商的条件（差价、延迟、滑点、市场缺口）  即时的

系统使用 虚拟利润跟踪 (VPT)  结合 修复了 TP+SL ，向经纪商隐藏了系统的行为。

 系统 使 一些 长的  长期 职位  星期

这是一个开放的系统，你 始终拥有对参数的完全访问权限，并且可以 优化您的独特设置

系统 当您无法使用基本战略设置时，请勿使用封闭框原则

Revera不能 地方 交易 每一个   作为   工作 为了 一些  没有 交易   不是一个 剥头皮交易 系统

 机制 将要 上诉  那些  WHO  欣赏 稳定的   进步 来自EA。

  EA  将要 经验 缩编 期间    正确的  真实的 贸易 涉及 损失  回撤

如果您以前从未使用过 EA，我将向您展示并教您如何使用它！

 

建议

  • 该算法可能对点差和滑点敏感。我建议使用好的 ICM/RAW/Pro/ECN 经纪商。
  •   总是  建议   最好的 设置  感觉 自由 接触 我！
  •   总是 亲自 连接 远程  帮助    安装  设置      
  • 系统不断读取所有经纪商指标，因此最好全天候使用 VPS。
  • 该顾问使用自适应批量计算，但在低杠杆（1:50 及以下）下，资本较低的账户的保证金要求可能会出现问题。
  • 前 1-2 周尝试模拟账户来检查您的经纪商
  • EURUSD M15 最低存款额为 300 美元
  •   不是 犹豫  接触     当然  我会 有能力的  帮助   任何 案件   任何 问题
评分 2
Philipp Hermann
1538
Philipp Hermann 2025.03.25 16:22 
 

Like all Bots from Anton this one is also a Masterpiece and better than others on mql. Interesting longterm strategy. I will update the review when I can say more about the results and behavior of this one. It trades like the backtest. So far I’m quite impressed. Also Anton’s support is by far the best on mql

筛选:
Steffen Schmidt
872
Steffen Schmidt 2025.05.08 08:30 
 

Not good at all, it was making some progress at the beginning of the release of this EA but now no profits.

Philipp Hermann
1538
Philipp Hermann 2025.03.25 16:22 
 

Like all Bots from Anton this one is also a Masterpiece and better than others on mql. Interesting longterm strategy. I will update the review when I can say more about the results and behavior of this one. It trades like the backtest. So far I’m quite impressed. Also Anton’s support is by far the best on mql

