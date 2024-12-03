Nova EA
- 专家
- Anton Kondratev
- 版本: 2.88
- 更新: 14 八月 2025
- 激活: 7
NOVA EA它是一个 具有开放优化参数和可选恢复机制的全自动可访问索引系统 [DE40 / GER40]。
Not Grid , Not Martingale , Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart DE40 H1
每个位置总是有一个 固定止损和止盈 和 虚拟的 交易利润跟踪（VDPT） 。
当前默认设置已于 2020 年 12 月至今天进行了优化，考虑到所有真实的 MT5 报价 ICM/FMarket/Robo RAW/ECN
该算法有一个 市场波动过滤器 (MVF) ATR ，可防止虚假市场进入。
这是每日突破策略 交易时段（10小时内）。
系统将所有交易（可选）分为几个部分，每个未平仓头寸部分都有其 自有利润管理。
这是一个 安全算法，每笔交易都受到保护，不会受到大价差、强势新闻（ NONFARM/FOMC ）和滑点的影响。
算法独立 适应 了解您的经纪商的条件（差价、延迟、滑点、市场缺口） 即时的。
系统使用 虚拟利润跟踪 (VPT) 结合 固定 TP/SL ，向经纪商隐藏系统行为。
系统 可选 恢复位置 第二天通过增加交易数量。
策略概要：
- 货币指数：DE40/GER40/.DE40Cash（德国40指数）
- 最低存款额：200 美元
- 时间范围：H1
- 账户类型：低点差。（RAW/RAZOR/ECN）
- 账户类型：对冲或净额结算，先进先出 (FIFO) 也适用。
- 每日订购一次
- 进入 - 下达挂单
- 退出——通过止损，或追踪盈利订单。
- 订单在 EOD 之前被取消或关闭。
- 无每日展期或隔夜交易。
- VPS 并非必需但值得推荐
- 设置简单，只需在必要时更改地段和 GMT 时钟即可。
建议
- 该算法可能对点差和滑点敏感。我建议使用好的 ICM/RAW/Pro/ECN 经纪商；
- 系统不断读取所有经纪商指标，因此最好全天候使用 VPS。
- 该顾问使用自适应批量计算，但在低杠杆（1:30 及以下）下，资本较低的账户的保证金要求可能会出现问题。
- 前 1-2 周尝试模拟账户来检查您的经纪商
