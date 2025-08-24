MATrader AI – 精准黄金交易，完全免费

实时结果：https://www.mql5.com/zh/signals/2340501

(我们对 MATrader 进行了 4 年的测试，然后才在 MQL5 上发布)

(不幸的是，有人不喜欢我们在这里免费分享像 MATrader 这样的“印钞机”，而且我们曾排名第一，所以我们失去了所有评论和排名，因为我们的原始上传被无缘无故删除了——如果你想帮助我们回到第一名，请随意分享 MATrader 并留下评论)

优化品种：XAUUSD M1

推荐设置：使用0.0001手的美分账户，资金200欧元以上，或者使用标准账户，资金20,000欧元以上（杠杆1:2000），以保证交易安全。

为什么选择MATrader？你的精英黄金交易免费通行证

迈入XAUUSD交易的未来，使用MATrader —— Marc Albrecht Trading推出的革命性智能专家顾问。基于超过十年的MT4经验并经过多年测试，MATrader利用先进的神经网络、动态周期交易和可定制网格，实现精准入场，赢率超过。它不仅仅是一个EA，更是你在波动剧烈的黄金市场中的优势，而且100%免费。没有限制，没有隐藏费用，只有纯粹的交易实力。

成功的关键设置 为了复制我们的实盘信号表现并确保最佳性能，您必须遵守以下指南——任何偏差都会导致效果不佳甚至亏损： [ 1 ] 经纪商及账户类型：MATrader专为RoboForex美分账户优化。使用任何其他经纪商，由于数据源和流动性不同，会导致策略失效和账户亏损。 [ 2 ] 使用代码 "KXTL" ：开设RoboForex美分账户时，必须输入代码 "KXTL" ，以启用正常功能： 以0.0001手起交易（相较于0.01手），这是降低风险及满足最低入金要求的关键——没有它，EA无法安全运行。 通过我们与RoboForex的独家合作，享受更低点差——我们已协商降低费用以保证策略可行；跳过此步骤会导致成本增加，持续表现不佳并产生亏损。 [ 3 ] 风险警告：不使用代码 "KXTL" 或非RoboForex账户将导致EA失灵、信号不准，账户不可避免亏损。MATrader基于RoboForex特定数据及KXTL条件训练，任何其他设置都会破坏效果。 [ 4 ] 支持政策：我们只为符合KXTL条件的设置提供支持。因不符合条件使用导致的亏损不可避免且不属我方责任，概不支持。 专业提示：KXTL是成功的非谈判条件——它能开启社区福利，如50%返现、免费VPS以及独家100%胜率CopyFX信号（仅对KXTL用户免费）。详情请查看我的个人资料网站。

成为KXTL Marc Albrecht Trading社区成员的部分福利（除使用业内最值得信赖、诚实且性价比最高的经纪商外）：

30美元免费注册奖金

最高120%存款奖金

50%返现

免费VPS

独家免费访问我们的100%胜率NoLoss Quantum AI

因我们与RoboForex的VIP合作协议，点差极低，我们将90%的点差佣金返还给社区，助力您交易更轻松、更盈利

KXTL专属条件，如启用0.0001手交易（而非仅0.01手）





100%免费，因为我们相信赋能交易者。在KXTL RoboForex账户上测试，体验品质，再看看我们其他免费的EA，效果更佳。访问我们的资料了解更多！





MATrader不仅仅是另一个EA——它是创新的动力源泉。它提供：

交易面板： 实时洞察尽在掌握，助你快速做出明智决策。

手动交易选项： 掌控交易——手动开仓，MATrader负责管理网格及平仓。

网格交易切换： 支持多单网格交易或单笔交易自由选择。

一键平仓： “立即关闭所有订单”功能，一键清仓。

双引擎（A & B）： 两种独特策略可切换，或在一定交易次数（如6次）后自动适应市场波动恢复盈利。

手数灵活性： 选择 百分比手数 （随余额自动调整）或 固定手数 保持交易量稳定。

自定义止盈： 设置符合目标的 点数止盈 。

网格算法： 可选择 步进手数、马丁格尔、累计手数或固定手数 ，并调节 步长点数 实现精准控制。

双向网格： 可同时开启买卖网格，或只做单边交易（请注意，MATrader始终跟随更大周期趋势，因此大部分时间只做买入，因为XAUUSD处于强劲上升趋势，虽有小幅回调，但无需担心，MATrader能妥善应对，即使金价下跌）。

交易频率过滤： 使用 FilterOpenOneCandle 限制交易频率（如每小时、每日或自定义K线一次）。

利润保护： 通过 最小盈利平仓 、 移动止损 及 保本 功能锁定收益。

对冲模式： 达到设定交易数（如5笔）后启动对冲，增强安全性。

日目标： 达到 每日目标 （美元）后自动停止交易，轻松保住盈利。

权益管理： TakeEquityStop： 在设定美元亏损时自动平仓，但不停止EA运行。 EquityProtect： 按权益百分比限制风险，可选择停止开仓或全部平仓。

新闻及时间过滤： 通过 新闻过滤 （新闻事件前后暂停交易）、 日过滤 （指定交易日）和 时间过滤 （设置活跃时间）避免市场剧烈波动。

MAT算法： 专有可定制算法，精准把握顶级入场时机——我们的秘密武器！

神经网络精度：AI驱动入场，更聪明的时机选择。

如何加入:

[1] 使用代码KXTL (必填) 设置1:2000杠杆RoboForex美分账户

[2] 将MATrader插入 XAUUSD M1 ——它就好了

[3] 以您的方式交易: 保持默认或玩弄设置——您的游戏，您的规则 我们向所有花时间为 MATrader 撰写评论的人表示衷心的感谢，感谢你们帮助我们成长，并使我们能够继续免费为大家提供最好的智能交易系统（EA）

免费，因为这就是我们的理念

Marc Albrecht Trading致力于提升交易者，而非牟利。我们用自己的交易收益资助MATrader，因为我们相信你也值得拥有机会。不想用“KXTL”？没关系——我们依然为你加油。但如果你用，它就像一声无声的击掌，支持我们的使命，让我们能继续发布更优秀的EA！此外，你还能获得一系列独特福利和优势，让你的交易更赚钱！

交易者心声：

“这价值千金，但Marc居然免费送？我如果不用‘KXTL’来支持他，会觉得自己很自私。” – Priya D.

永久免费：我们致力于赋能交易者——无付费墙，无限制





我们助你成功

更多福利：喜欢MATrader？试试我们其他的免费EA——永远免费

最后一句：MATrader不仅是软件，它是助你成功的一只手。快来拿去， smarter交易！