 MATrader AI  – 精准黄金交易，完全免费

实时结果：https://www.mql5.com/zh/signals/2340501

(我们对 MATrader 进行了 4 年的测试，然后才在 MQL5 上发布)

(不幸的是，有人不喜欢我们在这里免费分享像 MATrader 这样的“印钞机”，而且我们曾排名第一，所以我们失去了所有评论和排名，因为我们的原始上传被无缘无故删除了——如果你想帮助我们回到第一名，请随意分享 MATrader 并留下评论)

优化品种：XAUUSD M1

推荐设置：使用0.0001手的美分账户，资金200欧元以上，或者使用标准账户，资金20,000欧元以上（杠杆1:2000），以保证交易安全。

为什么选择MATrader？你的精英黄金交易免费通行证

迈入XAUUSD交易的未来，使用MATrader —— Marc Albrecht Trading推出的革命性智能专家顾问。基于超过十年的MT4经验并经过多年测试，MATrader利用先进的神经网络、动态周期交易和可定制网格，实现精准入场，赢率超过。它不仅仅是一个EA，更是你在波动剧烈的黄金市场中的优势，而且100%免费。没有限制，没有隐藏费用，只有纯粹的交易实力。

成功的关键设置

为了复制我们的实盘信号表现并确保最佳性能，您必须遵守以下指南——任何偏差都会导致效果不佳甚至亏损：

[1] 经纪商及账户类型：MATrader专为RoboForex美分账户优化。使用任何其他经纪商，由于数据源和流动性不同，会导致策略失效和账户亏损。

[2] 使用代码 "KXTL"：开设RoboForex美分账户时，必须输入代码 "KXTL"，以启用正常功能：

以0.0001手起交易（相较于0.01手），这是降低风险及满足最低入金要求的关键——没有它，EA无法安全运行。
通过我们与RoboForex的独家合作，享受更低点差——我们已协商降低费用以保证策略可行；跳过此步骤会导致成本增加，持续表现不佳并产生亏损。
[3] 风险警告：不使用代码 "KXTL" 或非RoboForex账户将导致EA失灵、信号不准，账户不可避免亏损。MATrader基于RoboForex特定数据及KXTL条件训练，任何其他设置都会破坏效果。

[4] 支持政策：我们只为符合KXTL条件的设置提供支持。因不符合条件使用导致的亏损不可避免且不属我方责任，概不支持。

专业提示：KXTL是成功的非谈判条件——它能开启社区福利，如50%返现、免费VPS以及独家100%胜率CopyFX信号（仅对KXTL用户免费）。详情请查看我的个人资料网站。

成为KXTL Marc Albrecht Trading社区成员的部分福利（除使用业内最值得信赖、诚实且性价比最高的经纪商外）：
30美元免费注册奖金
最高120%存款奖金
50%返现
免费VPS
独家免费访问我们的100%胜率NoLoss Quantum AI
因我们与RoboForex的VIP合作协议，点差极低，我们将90%的点差佣金返还给社区，助力您交易更轻松、更盈利
KXTL专属条件，如启用0.0001手交易（而非仅0.01手）


      100%免费，因为我们相信赋能交易者。在KXTL RoboForex账户上测试，体验品质，再看看我们其他免费的EA，效果更佳。访问我们的资料了解更多！



      MATrader不仅仅是另一个EA——它是创新的动力源泉。它提供：

      • 交易面板：实时洞察尽在掌握，助你快速做出明智决策。

      • 手动交易选项：掌控交易——手动开仓，MATrader负责管理网格及平仓。

      • 网格交易切换：支持多单网格交易或单笔交易自由选择。

      • 一键平仓：“立即关闭所有订单”功能，一键清仓。

      • 双引擎（A & B）：两种独特策略可切换，或在一定交易次数（如6次）后自动适应市场波动恢复盈利。

      • 手数灵活性：选择百分比手数（随余额自动调整）或固定手数保持交易量稳定。

      • 自定义止盈：设置符合目标的点数止盈

      • 网格算法：可选择步进手数、马丁格尔、累计手数或固定手数，并调节步长点数实现精准控制。

      • 双向网格：可同时开启买卖网格，或只做单边交易（请注意，MATrader始终跟随更大周期趋势，因此大部分时间只做买入，因为XAUUSD处于强劲上升趋势，虽有小幅回调，但无需担心，MATrader能妥善应对，即使金价下跌）。

      • 交易频率过滤：使用FilterOpenOneCandle限制交易频率（如每小时、每日或自定义K线一次）。

      • 利润保护：通过最小盈利平仓移动止损保本功能锁定收益。

      • 对冲模式：达到设定交易数（如5笔）后启动对冲，增强安全性。

      • 日目标：达到每日目标（美元）后自动停止交易，轻松保住盈利。

      • 权益管理：

        • TakeEquityStop：在设定美元亏损时自动平仓，但不停止EA运行。

        • EquityProtect：按权益百分比限制风险，可选择停止开仓或全部平仓。

      • 新闻及时间过滤：通过新闻过滤（新闻事件前后暂停交易）、日过滤（指定交易日）和时间过滤（设置活跃时间）避免市场剧烈波动。

      • MAT算法：专有可定制算法，精准把握顶级入场时机——我们的秘密武器！

      • 神经网络精度：AI驱动入场，更聪明的时机选择。

      如何加入:
      [1] 使用代码KXTL (必填) 设置1:2000杠杆RoboForex美分账户
      [2] 将MATrader插入XAUUSD M1——它就好了
      [3] 以您的方式交易: 保持默认或玩弄设置——您的游戏，您的规则

      我们向所有花时间为 MATrader 撰写评论的人表示衷心的感谢，感谢你们帮助我们成长，并使我们能够继续免费为大家提供最好的智能交易系统（EA）

      免费，因为这就是我们的理念

      Marc Albrecht Trading致力于提升交易者，而非牟利。我们用自己的交易收益资助MATrader，因为我们相信你也值得拥有机会。不想用“KXTL”？没关系——我们依然为你加油。但如果你用，它就像一声无声的击掌，支持我们的使命，让我们能继续发布更优秀的EA！此外，你还能获得一系列独特福利和优势，让你的交易更赚钱！

      交易者心声：

      “这价值千金，但Marc居然免费送？我如果不用‘KXTL’来支持他，会觉得自己很自私。” – Priya D.

      永久免费：我们致力于赋能交易者——无付费墙，无限制


      我们助你成功

      • 有问题吗？Marc和团队随时在线，我们共渡难关。欢迎加入我们的活跃社区，获取每日盈利报告和最新更新！

      更多福利：喜欢MATrader？试试我们其他的免费EA——永远免费

      最后一句：MATrader不仅是软件，它是助你成功的一只手。快来拿去， smarter交易！

      fafadesso
      14
      fafadesso 2025.12.23 14:05 
       

      Ciao, devo dire che anche se l'EA sta andando solo da 10 gg. sta facendo risultati straordinari con le configurazioni consigliate.

      Marcos CS
      24
      Marcos CS 2025.12.20 22:59 
       

      EA muito promissor , desenvolvedor atencioso e educado. parabéns

      Sergei Miandin
      185
      Sergei Miandin 2025.12.19 14:42 
       

      Отличный продукт при правильном использовании ! Спасибо за проделанную работу.

      lengendmt4
      1099
      lengendmt4 2025.12.15 10:11 
       

      I have been testing the Expert Advisor on a demo account for a week. My current plan is to go live around mid-January, provided it continues to show consistent profitability and the drawdown remains within my risk tolerance. This schedule accounts for the reduced trading activity typical during the December holiday period. Thank you for making this EA free—I hope it stays that way.

      MARC ALBRECHT SCHMID
      22409
      来自开发人员的回复 MARC ALBRECHT SCHMID 2025.12.16 08:43
      Hi, yes dont worry, just make sure you follow all our recommendations about the trading account and you will be fine 👍🏻
      Yes we will always give everything free to the KXTL community 🫡🤝
      zadane
      42
      zadane 2025.12.13 18:40 
       

      A half of year ago I wrote here that MATRADER (EA v.1) was the best of all I knew. Now I must say, that AI v.2 is even better and AI v.4 is like a gift from heaven. Big thanks!!! I still run all of them. It made me cover some my previous losses and I am in nice profit. However, one question. It is december 13. What is your opinion, how would Metatrader settle with Xmas/january period of low volumes? I had losses last year. Are we to do a break / go on / go on with lower settings? (And are we speaking about 20/12 - 5/01 or 15/12 - 15/01?) Thank you for you recommendation!

      MARC ALBRECHT SCHMID
      22409
      来自开发人员的回复 MARC ALBRECHT SCHMID 2025.12.13 18:43
      Hi, thank you very much for your kind words 😊 you can keep it running at any time, it is programmed to handle every situation 👍🏻 you also find set files on our website 😊
      wankl1
      16
      wankl1 2025.12.12 11:53 
       

      用户没有留下任何评级信息

      MARC ALBRECHT SCHMID
      22409
      来自开发人员的回复 MARC ALBRECHT SCHMID 2025.12.13 18:44
      not needed, we put the best settings already as default settings, if you still want different set files, you can find them on our website
      mohsenalikhani
      25
      mohsenalikhani 2025.12.11 11:24 
       

      The best of the best!

      MARC ALBRECHT SCHMID
      22409
      来自开发人员的回复 MARC ALBRECHT SCHMID 2025.12.13 18:46
      🫡
      MustafaVolkanElibal
      47
      MustafaVolkanElibal 2025.12.10 18:25 
       

      Hello, I started using EA a few days ago and it looks good, but I've encountered a problem. I think I'm using standard settings and I opened 3 positions. All of them have the same take profit (TP), but one position's values ​​are as follows: purchase price 4202.79, TP 4201.92. Why could this be? The other two positions also have a TP of 4201.92.

      MARC ALBRECHT SCHMID
      22409
      来自开发人员的回复 MARC ALBRECHT SCHMID 2025.12.10 19:52
      Hi, yes thats totally correct
      Matt Sugar
      27
      Matt Sugar 2025.12.10 09:51 
       

      I'm currently testing on multiple demos i have downloaded it 3 times across my 3 accounts each time the settings have changed. can you please send me the set files you recommend?

      MARC ALBRECHT SCHMID
      22409
      来自开发人员的回复 MARC ALBRECHT SCHMID 2025.12.10 09:53
      Hi, just send us a message and we will send you the set files 👍🏻
      nslookup
      14
      nslookup 2025.12.08 20:12 
       

      I'd like to express my gratitude to Mark and his work with MATrader. I've only been using it for a month, and the results are very impressive. Thank you for the opportunity to use your bot.

      Saed A
      18
      Saed A 2025.12.06 16:44 
       

      Great ea , i still testing it , would you please share settings for eurusd and gbpusd

      MARC ALBRECHT SCHMID
      22409
      来自开发人员的回复 MARC ALBRECHT SCHMID 2025.12.06 21:24
      Hi, MATrader is especially for XAUUSD, for EURUSD please use MATrader EURUSD 👍🏻
      Heru Barleanta
      131
      Heru Barleanta 2025.12.06 11:58 
       

      Its good EA.

      nial6425
      95
      nial6425 2025.12.05 15:17 
       

      I've been using the free great MAtrader AI for 3 months now on real account, which has been making me massive profits, unlike my purchased EAs which are hot garbage. I wish i can get a refund for the Goldex ai and give it to the creator of the great MA Trader AI. What an awesome job, keep up the good job sir. I will give another update after 6 months

      ZULUS500
      14
      ZULUS500 2025.12.04 17:10 
       

      Тексты на реальном счете Вызывают удивление в действиях советника... Все индикаторы показывают что (медведи) уже сидят верхом на быке , но советник упорно открывает ордер на покупку....... можно работать но только при ручном контроле !!! Радует только то что устанавливает тэк профи при открытии ордера... 0

      MARC ALBRECHT SCHMID
      22409
      来自开发人员的回复 MARC ALBRECHT SCHMID 2025.12.05 03:53
      Gold is in a strong uptrend, it would be very stupid to trade short now, what you mean is small corrections that make you believe you missed profits. MATrader is very profitable for almost 6 years now, so its perfectly fine how it works, if you want a different strategy, you shouldnt use MATrader because MATrader trades with the MATrader strategy and thats the reason why we have over 90% win rate
      Руслан Бессолицын
      18
      Руслан Бессолицын 2025.12.03 15:18 
       

      Отличный советник! 13.11. запустил советника на демо счете XAUUSD с балансом 200 USD. Сегодня, 03.12. баланс 740 USD, результат замечательный. Сильных просадок не допускает, брокер Roboforex, только не смог подключить KXTL.

      Только у меня вопрос, почему когда золото падает, советник не выставляет ордера на продажу?

      Прошу поделить сет-файлом.

      MARC ALBRECHT SCHMID
      22409
      来自开发人员的回复 MARC ALBRECHT SCHMID 2025.12.03 17:22
      Hi, the EA doesnt focus on small corrections if the main trend is still intact, so it would be very risky to open short trades. Thats one of the reasons why we win nearly every trade
      Nimrod
      14
      Nimrod 2025.11.29 15:41 
       

      So far it has shocked me with 56% profit within 10 days. I only wonder how can I control it to keep more free margin since its flirting sometimes with the 80 to the 100%

      MARC ALBRECHT SCHMID
      22409
      来自开发人员的回复 MARC ALBRECHT SCHMID 2025.11.29 19:13
      If you follow our recommendations about balance etc, you will not be in this situation, please read our instructions in the EA description, because you didnt read them and now your are trading very risky because of that
      Cyrill Grütter
      23
      Cyrill Grütter 2025.11.27 07:57 
       

      Warum hat dein EA vom 20.10 - 28.10 nicht getradet? Da macht man im Backtest sein Konto kaputt. Was sind den da für Einstellungen gemacht worden? Tradet der EA nur long?

      Also eine schlechte Bewertung wären 1 Stern. Ich wollte dir keine schlechte Bewertung geben.

      MARC ALBRECHT SCHMID
      22409
      来自开发人员的回复 MARC ALBRECHT SCHMID 2025.11.27 07:59
      Dein Backtest ist falsch. Bitte informiere dich erstmal wie man richtig einen Backtest macht, bevor du ohne Grund eine schlechte Bewertung schreibst 🙃 aber alles Gute dir 😅
      guymustoo
      65
      guymustoo 2025.11.26 16:44 
       

      Great EA thanks for great work, can you please share the set files? I am currently running it on demo EUR/USD and GPB/USD pairs because for some reason the back tests were great. Please share the set files the other EURUSD EA dedicated just for this pair didnt have as good results as this one.

      MARC ALBRECHT SCHMID
      22409
      来自开发人员的回复 MARC ALBRECHT SCHMID 2025.11.26 23:29
      Thank you very much 😊 yes ofcourse, i sent you everything 🫡
      let us know if you ever need anything! :)
      Mjdy Mahr Amyn Msʿwd
      195
      Mjdy Mahr Amyn Msʿwd 2025.11.26 06:16 
       

      Thank you, I will work on it and let you know the results.

      sharif mamatov
      33
      sharif mamatov 2025.11.24 16:24 
       

      У меня почему та не работает Советник.

      Я конечно приношу свои извинение Автору.Может что то не так сделал.

      Я просто установил и оставил все настройки по умолчанию.

      MARC ALBRECHT SCHMID
      22409
      来自开发人员的回复 MARC ALBRECHT SCHMID 2025.11.24 17:55
      Hi, just wait, sometimes its waiting for a good entry 👍🏻
