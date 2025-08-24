MATrader AI
- 专家
- MARC ALBRECHT SCHMID
- 版本: 4.0
- 更新: 26 十一月 2025
MATrader AI – 精准黄金交易，完全免费
实时结果：https://www.mql5.com/zh/signals/2340501
(我们对 MATrader 进行了 4 年的测试，然后才在 MQL5 上发布)
优化品种：XAUUSD M1
推荐设置：使用0.0001手的美分账户，资金200欧元以上，或者使用标准账户，资金20,000欧元以上（杠杆1:2000），以保证交易安全。
为什么选择MATrader？你的精英黄金交易免费通行证
迈入XAUUSD交易的未来，使用MATrader —— Marc Albrecht Trading推出的革命性智能专家顾问。基于超过十年的MT4经验并经过多年测试，MATrader利用先进的神经网络、动态周期交易和可定制网格，实现精准入场，赢率超过。它不仅仅是一个EA，更是你在波动剧烈的黄金市场中的优势，而且100%免费。没有限制，没有隐藏费用，只有纯粹的交易实力。
成功的关键设置 为了复制我们的实盘信号表现并确保最佳性能，您必须遵守以下指南——任何偏差都会导致效果不佳甚至亏损： [1] 经纪商及账户类型：MATrader专为RoboForex美分账户优化。使用任何其他经纪商，由于数据源和流动性不同，会导致策略失效和账户亏损。 [2] 使用代码 "KXTL"：开设RoboForex美分账户时，必须输入代码 "KXTL"，以启用正常功能： 以0.0001手起交易（相较于0.01手），这是降低风险及满足最低入金要求的关键——没有它，EA无法安全运行。 通过我们与RoboForex的独家合作，享受更低点差——我们已协商降低费用以保证策略可行；跳过此步骤会导致成本增加，持续表现不佳并产生亏损。 [3] 风险警告：不使用代码 "KXTL" 或非RoboForex账户将导致EA失灵、信号不准，账户不可避免亏损。MATrader基于RoboForex特定数据及KXTL条件训练，任何其他设置都会破坏效果。 [4] 支持政策：我们只为符合KXTL条件的设置提供支持。因不符合条件使用导致的亏损不可避免且不属我方责任，概不支持。 专业提示：KXTL是成功的非谈判条件——它能开启社区福利，如50%返现、免费VPS以及独家100%胜率CopyFX信号（仅对KXTL用户免费）。详情请查看我的个人资料网站。
|
成为KXTL Marc Albrecht Trading社区成员的部分福利（除使用业内最值得信赖、诚实且性价比最高的经纪商外）：
100%免费，因为我们相信赋能交易者。在KXTL RoboForex账户上测试，体验品质，再看看我们其他免费的EA，效果更佳。访问我们的资料了解更多！
MATrader不仅仅是另一个EA——它是创新的动力源泉。它提供：
-
交易面板：实时洞察尽在掌握，助你快速做出明智决策。
-
手动交易选项：掌控交易——手动开仓，MATrader负责管理网格及平仓。
-
网格交易切换：支持多单网格交易或单笔交易自由选择。
-
一键平仓：“立即关闭所有订单”功能，一键清仓。
-
双引擎（A & B）：两种独特策略可切换，或在一定交易次数（如6次）后自动适应市场波动恢复盈利。
-
手数灵活性：选择百分比手数（随余额自动调整）或固定手数保持交易量稳定。
-
自定义止盈：设置符合目标的点数止盈。
-
网格算法：可选择步进手数、马丁格尔、累计手数或固定手数，并调节步长点数实现精准控制。
-
双向网格：可同时开启买卖网格，或只做单边交易（请注意，MATrader始终跟随更大周期趋势，因此大部分时间只做买入，因为XAUUSD处于强劲上升趋势，虽有小幅回调，但无需担心，MATrader能妥善应对，即使金价下跌）。
-
交易频率过滤：使用FilterOpenOneCandle限制交易频率（如每小时、每日或自定义K线一次）。
-
利润保护：通过最小盈利平仓、移动止损及保本功能锁定收益。
-
对冲模式：达到设定交易数（如5笔）后启动对冲，增强安全性。
-
日目标：达到每日目标（美元）后自动停止交易，轻松保住盈利。
-
权益管理：
-
TakeEquityStop：在设定美元亏损时自动平仓，但不停止EA运行。
-
EquityProtect：按权益百分比限制风险，可选择停止开仓或全部平仓。
-
-
新闻及时间过滤：通过新闻过滤（新闻事件前后暂停交易）、日过滤（指定交易日）和时间过滤（设置活跃时间）避免市场剧烈波动。
-
MAT算法：专有可定制算法，精准把握顶级入场时机——我们的秘密武器！
-
神经网络精度：AI驱动入场，更聪明的时机选择。
|
如何加入:我们向所有花时间为 MATrader 撰写评论的人表示衷心的感谢，感谢你们帮助我们成长，并使我们能够继续免费为大家提供最好的智能交易系统（EA）
免费，因为这就是我们的理念
Marc Albrecht Trading致力于提升交易者，而非牟利。我们用自己的交易收益资助MATrader，因为我们相信你也值得拥有机会。不想用“KXTL”？没关系——我们依然为你加油。但如果你用，它就像一声无声的击掌，支持我们的使命，让我们能继续发布更优秀的EA！此外，你还能获得一系列独特福利和优势，让你的交易更赚钱！
交易者心声：
“这价值千金，但Marc居然免费送？我如果不用‘KXTL’来支持他，会觉得自己很自私。” – Priya D.
永久免费：我们致力于赋能交易者——无付费墙，无限制
我们助你成功
-
有问题吗？Marc和团队随时在线，我们共渡难关。欢迎加入我们的活跃社区，获取每日盈利报告和最新更新！
更多福利：喜欢MATrader？试试我们其他的免费EA——永远免费
最后一句：MATrader不仅是软件，它是助你成功的一只手。快来拿去， smarter交易！
Ciao, devo dire che anche se l'EA sta andando solo da 10 gg. sta facendo risultati straordinari con le configurazioni consigliate.