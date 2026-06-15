Alex 智能交易系统 (EA) 的核心是 Vertex 指标，这是一款专有工具，旨在识别潜在的趋势反转。当基础震荡指标达到超买或超卖状态并确认交叉或反转信号时，系统会生成交易信号。



这款先进的多信号 EA 将趋势分析、动量评估和精准的入场时机整合到一个直观的交易系统中。它通过自动过滤掉较弱的市场状况，专注于高概率的交易机会，旨在为各种市场环境下的交易执行提供更高的清晰度、一致性和信心。

EA 内置的 Vertex 指标独特地结合了短期和长期趋势数据，生成可靠的买卖信号，从而更准确地识别交易机会。