Apex Origin MT4
- 专家
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Yi Hsiu Tsai
- 版本: 1.20
- 更新: 6 八月 2026
交易是一个关于概率的过程。精准的逻辑与严谨的纪律是 Apex 系列策略的核心基石。
官方实时交易信号 (MT5 旗舰账户)
为了展示策略的长期稳定性，我们的官方实盘运行于 MT5 环境。
MT4 版本共享完全相同的核心逻辑与交易算法：查看信号详情
产品设计理念
Apex Origin 系统基于数学统计原理，旨在不同的市场环境下保持逻辑的完整性。
高精度历史数据回测 (2010 - 2026)
本系统采用 99% 高精度分笔数据 (Tick Data) 进行了长达 16 年的深度测试：
- 样本内测试 (2010-2020)：初始逻辑开发与多货币对关联性优化阶段。
- 样本外压力测试 (2020-2026)：测试逻辑在近期极高波动环境下的韧性，结果显示系统具备良好的结构化表现。
核心交易特性与要求
- 资金要求：最低启动资金 500 USD（建议 2000 USD 以获得最佳风险收益比）。
- 周期建议：专注于 H1 图表，旨在过滤低时区的随机噪音与点差诱导。
- 交易逻辑：采用均值回归原理，识别主要货币对的动能竭尽区域。
- 手数管理：采用线性加码逻辑 (0.01, 0.02, 0.03)，无使用马丁格尔策略。
- 风险控制：每个品种均设有独立的持仓上限与硬性止损逻辑，确保交易纪律。
配置说明与技术支持
Apex Origin MT4 版针对不同品种进行了独立优化。除默认内置的 AUDCAD 参数外，我们还为 NZDCAD，AUDNZD 和 EURGBP 准备了专用的 MT4 .set 配置文件。
全球化支持与手册
我们提供包含简体中文、繁體中文、英语等在内的多国语言操作手册，详尽涵盖 MT4 安装流程与风控管理说明。
如何获取技术支持与 MT4 专用参数包：
- 在您的 MT4 终端开启对应品种的 H1 图表并加载 Apex Origin。
- 确保终端上方的 “Auto Trading” 按钮已开启（显示为绿色）。
- 加入我们的 MQL5 官方讨论群组获取更新：[Apex Community]。
- 通过 MQL5 私信联系作者，申请获取最新的 MT4 专用 .set 配置文件及对应语言版本的手册。
风险免责声明：外汇交易存在高风险，过往的 99% 精度回测业绩并不代表未来表现。在实盘使用前，强烈建议先在模拟账户（Demo）中运行至少两周以熟悉系统节奏。
Tras unas semanas de purebas en una cuenta demo tengo que decir que los resultados son fantasticos. Tambien es de admirar la ayuda y las sugerencias que proporciona el desarrollador. Por el momento solo se puede decir cosas buenas de este EA. Muchas gracias