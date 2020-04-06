SwiftCap Master EA MT4

SwiftCap Master EA 是一款全自动交易系统，旨在适用于包括外汇、金属、指数和加密货币在内的多个高波动性市场。该EA能够识别关键的市场高点和低点，在主要突破区域设置挂单止损，并利用智能追踪止损逻辑管理持仓。它遵循严谨的趋势交易策略，高度重视风险控制和稳健持续的增长。



交易规范



支持的仪器： XAUUSD、BTCUSD、US30、USTEC、US500、DE40、EURUSD、USDJPY、GBPUSD

XAUUSD、BTCUSD、US30、USTEC、US500、DE40、EURUSD、USDJPY、GBPUSD 时间范围： M5-M15

M5-M15 推荐经纪商： IC Markets（或任何点差小、执行可靠的经纪商）

IC Markets（或任何点差小、执行可靠的经纪商） 账户类型： 对冲首选

对冲首选 价差类型： 建议选择原始点差或低佣金账户

建议选择原始点差或低佣金账户 。最低存款额：

每对设备 100 美元

设置：使用每对设备可用的设置文件。默认设置针对黄金 VPS

进行 了优化

了优化 ： 强烈推荐用于 24/5 全天候不间断运行

为什么要使用SwiftCap Master EA？

多资产交易： 针对包括黄金、加密货币、指数和外汇在内的9大主要交易品种进行了优化。

针对包括黄金、加密货币、指数和外汇在内的9大主要交易品种进行了优化。 智能条目： 利用挂起的止损单来捕捉清晰的突破行情

利用挂起的止损单来捕捉清晰的突破行情 内置风险管理： 每笔交易都包含固定止损和动态追踪止损。

每笔交易都包含固定止损和动态追踪止损。 安全策略逻辑： 不使用鞅算法、网格算法和基于人工智能的过拟合算法

不使用鞅算法、网格算法和基于人工智能的过拟合算法 以增长为导向： 专为长期、可持续的性能而设计，具有低负荷消耗。

专为长期、可持续的性能而设计，具有低负荷消耗。 可靠执行： 在采用原始点差或无佣金设置的真实账户上表现最佳。

在采用原始点差或无佣金设置的真实账户上表现最佳。 透明且灵活： 逻辑完全透明——并非黑箱操作。易于调整和重新优化，以适应不同的经纪商。

逻辑完全透明——并非黑箱操作。易于调整和重新优化，以适应不同的经纪商。 一个EA，多个市场： 使用一个系统即可便捷地交易多种资产

笔记



该EA为每个支持的交易对都预设了完全优化的参数。除了加载正确的参数文件外，无需任何额外配置——这使其既适合新手，又能满足经验丰富的交易者的需求。

设置文件中的交易时间适用于 GMT+2/+3 时区的经纪商。如果您的经纪商使用其他时区，请务必相应地调整时间设置。

如有任何疑问或咨询，请随时通过以下链接与我联系：https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas

风险披露

交易涉及重大风险，因为市场波动性很高。过往业绩并不代表未来表现。请务必使用您可以承受损失的风险资金进行交易，并在使用任何自动交易系统之前考虑您的风险承受能力。