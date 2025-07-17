SwiftCap Master EA MT4

SwiftCap Master EA   est un système de trading entièrement automatisé conçu pour trader sur   plusieurs marchés à forte volatilité . Il est optimisé pour   Or (XAUUSD), Bitcoin (BTCUSD), US30, NAS100 (USTEC), SPX500 (US500), DE40, EURUSD, USDJPY et GBPUSD .

L'EA identifie les plus hauts et les plus bas clés, place des ordres stop en attente aux niveaux de rupture stratégiques et utilise une logique intelligente de stop suiveur pour gérer efficacement les transactions. Il est conçu pour une exécution disciplinée et axée sur le suivi des tendances, avec une attention particulière portée à   contrôle des risques et croissance régulière .

Download Set Files and Back Test Results          ||        MT5 Version

Signals: Master Portfolio (GOLD, BTCUSD, USTEC, USDJPY Conservative Set files)

Join Our Discord and Test the EA for free: https://linktr.ee/swiftcapeas

Spécifications commerciales

  • Instruments pris en charge : XAUUSD, BTCUSD, US30, USTEC, US500, DE40, EURUSD, USDJPY, GBPUSD
  • Période : M5 - M15
  • Courtier recommandé : IC Markets (ou tout autre courtier proposant des spreads serrés et une exécution fiable)
  • Type de compte : Couverture préférée
  • Type de spread : Spreads bruts ou comptes à faible commission recommandés
  • Dépôt minimum : 100 $
  • Paramètres EA : Utilisez les fichiers définis disponibles pour chaque paire. Les paramètres par défaut sont optimisés pour l'or
  • VPS : Fortement recommandé pour des performances ininterrompues 24 h/24 et 5 j/7

Pourquoi utiliser SwiftCap Master EA ?

    • Trading multi-actifs :   Ensembles optimisés pour 9 symboles majeurs, dont l'or, la crypto, les indices et le FX
    • Entrées intelligentes :   Utilise des ordres stop en attente pour capturer des mouvements d'évasion nets
    • Gestion des risques intégrée :   Chaque transaction comprend un stop loss fixe et un stop suiveur dynamique
    • Logique de stratégie sûre :   Pas de martingale, pas de grille et pas de surapprentissage basé sur l'IA
    • Axé sur la croissance :   Conçu pour des performances durables à long terme avec un faible tirage
    • Exécution fiable :   Fonctionne mieux sur les comptes réels avec des spreads bruts ou des configurations sans commission
    • Transparent et flexible :   Logique entièrement transparente : pas de boîte noire. Facile à ajuster et à réoptimiser pour différents courtiers.
    • Un EA, plusieurs marchés :   Négociez facilement plusieurs actifs avec un seul système

    Essayez avant d'acheter

    Téléchargez la version démo gratuite pour tester l'EA. Cet outil est fourni avec des préréglages entièrement optimisés pour chaque paire prise en charge. Aucune configuration supplémentaire n'est requise, hormis le chargement du fichier de configuration approprié. Il est donc adapté aux débutants tout en restant performant pour les traders expérimentés.

    N'hésitez pas à me contacter pour toute question ou demande sur https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas

    Divulgation des risques

    Le trading comporte des risques importants en raison de sa forte volatilité. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Investissez toujours avec un capital que vous pouvez vous permettre de perdre et évaluez votre tolérance au risque avant d'utiliser un système de trading automatisé.



    Plus de l'auteur
    SwiftCap Master EA
    Hassan Sarfraz
    5 (1)
    Experts
    SwiftCap Master EA   est un système de trading entièrement automatisé conçu pour trader sur   plusieurs marchés à forte volatilité   . Il est optimisé pour   l'or (XAUUSD), le Bitcoin (BTCUSD), l'US30, le NAS100 (USTEC), le SPX500 (US500), le DE40, l'EURUSD, l'USDJPY et le GBPUSD   . L'EA identifie les hauts et les bas clés, place des ordres stop en attente aux niveaux de rupture stratégiques et utilise une logique intelligente de stop suiveur pour gérer efficacement les transactions. Il est co
    Time Range EA
    Hassan Sarfraz
    Experts
    The Time Range Breakout EA is designed for traders who prefer a clean and proven approach: trading breakouts from defined market ranges. With flexible settings and robust risk management tools, this EA allows you to capture momentum when price breaks out of consolidation zones. To Get the set files, and connect with other algo traders. Join our discord:  https://linktr.ee/swiftcapeas Checkout our other products  Trading Specifications Supported Instruments : Works best with Gold and USDJPY Recom
    FREE
    SwiftCap Breakout EA
    Hassan Sarfraz
    Experts
    SwiftCap Breakout EA is based on a simple but time-tested trading method. It uses the previous day’s high and low levels and places trades when price breaks those levels. This straightforward approach has been proven to work well in all market conditions. The EA is designed for Gold (XAUUSD), USDJPY, and USTEC (Nasdaq 100) . These markets often break key levels, which makes this strategy very effective. Download Set Files and Back Test Results     Live Signals: Breakout Portfolio (Gold, USDJPY,
