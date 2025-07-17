SwiftCap Master EA MT4

SwiftCap Master EA est un système de trading entièrement automatisé conçu pour trader sur plusieurs marchés à forte volatilité . Il est optimisé pour Or (XAUUSD), Bitcoin (BTCUSD), US30, NAS100 (USTEC), SPX500 (US500), DE40, EURUSD, USDJPY et GBPUSD .

L'EA identifie les plus hauts et les plus bas clés, place des ordres stop en attente aux niveaux de rupture stratégiques et utilise une logique intelligente de stop suiveur pour gérer efficacement les transactions. Il est conçu pour une exécution disciplinée et axée sur le suivi des tendances, avec une attention particulière portée à contrôle des risques et croissance régulière .

Signals: Master Portfolio (GOLD, BTCUSD, USTEC, USDJPY Conservative Set files) Join Our Discord and Test the EA for free: https://linktr.ee/swiftcapeas

Spécifications commerciales



Instruments pris en charge : XAUUSD, BTCUSD, US30, USTEC, US500, DE40, EURUSD, USDJPY, GBPUSD

XAUUSD, BTCUSD, US30, USTEC, US500, DE40, EURUSD, USDJPY, GBPUSD Période : M5 - M15

M5 - M15 Courtier recommandé : IC Markets (ou tout autre courtier proposant des spreads serrés et une exécution fiable)

IC Markets (ou tout autre courtier proposant des spreads serrés et une exécution fiable) Type de compte : Couverture préférée

Couverture préférée Type de spread : Spreads bruts ou comptes à faible commission recommandés

Spreads bruts ou comptes à faible commission recommandés Dépôt minimum : 100 $

100 $ Paramètres EA : Utilisez les fichiers définis disponibles pour chaque paire. Les paramètres par défaut sont optimisés pour l'or

Utilisez les fichiers définis disponibles pour chaque paire. Les paramètres par défaut sont optimisés pour l'or VPS : Fortement recommandé pour des performances ininterrompues 24 h/24 et 5 j/7

Pourquoi utiliser SwiftCap Master EA ?

Trading multi-actifs : Ensembles optimisés pour 9 symboles majeurs, dont l'or, la crypto, les indices et le FX

Ensembles optimisés pour 9 symboles majeurs, dont l'or, la crypto, les indices et le FX Entrées intelligentes : Utilise des ordres stop en attente pour capturer des mouvements d'évasion nets

Utilise des ordres stop en attente pour capturer des mouvements d'évasion nets Gestion des risques intégrée : Chaque transaction comprend un stop loss fixe et un stop suiveur dynamique

Chaque transaction comprend un stop loss fixe et un stop suiveur dynamique Logique de stratégie sûre : Pas de martingale, pas de grille et pas de surapprentissage basé sur l'IA

Pas de martingale, pas de grille et pas de surapprentissage basé sur l'IA Axé sur la croissance : Conçu pour des performances durables à long terme avec un faible tirage

Conçu pour des performances durables à long terme avec un faible tirage Exécution fiable : Fonctionne mieux sur les comptes réels avec des spreads bruts ou des configurations sans commission

Fonctionne mieux sur les comptes réels avec des spreads bruts ou des configurations sans commission Transparent et flexible : Logique entièrement transparente : pas de boîte noire. Facile à ajuster et à réoptimiser pour différents courtiers.

Logique entièrement transparente : pas de boîte noire. Facile à ajuster et à réoptimiser pour différents courtiers. Un EA, plusieurs marchés : Négociez facilement plusieurs actifs avec un seul système

Essayez avant d'acheter

Téléchargez la

version démo gratuite

pour tester l'EA. Cet outil est fourni avec des préréglages entièrement optimisés pour chaque paire prise en charge. Aucune configuration supplémentaire n'est requise, hormis le chargement du fichier de configuration approprié. Il est donc adapté aux débutants tout en restant performant pour les traders expérimentés.

N'hésitez pas à me contacter pour toute question ou demande sur https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas

Divulgation des risques

Le trading comporte des risques importants en raison de sa forte volatilité. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Investissez toujours avec un capital que vous pouvez vous permettre de perdre et évaluez votre tolérance au risque avant d'utiliser un système de trading automatisé.







