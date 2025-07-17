SwiftCap Master EA MT4

SwiftCap Master EA   genelinde ticaret yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir ticaret sistemidir   birden fazla yüksek volatiliteli piyasa . Bunun için optimize edilmiştir   Altın (XAUUSD), Bitcoin (BTCUSD), US30, NAS100 (USTEC), SPX500 (US500), DE40, EURUSD, USDJPY ve GBPUSD .

EA, önemli zirveleri ve dipleri belirleyerek, stratejik kopuş seviyelerinde bekleyen durdurma emirleri yerleştirerek ve işlemleri verimli bir şekilde yönetmek için akıllı takip eden durdurma mantığını kullanarak çalışır. Disiplinli, trendi takip eden yürütme için oluşturulmuştur - güçlü bir odaklanma ile   risk kontrolü ve istikrarlı büyüme .

Download Set Files and Back Test Results          ||        MT5 Version

Signals: Master Portfolio (GOLD, BTCUSD, USTEC, USDJPY Conservative Set files)

Join Our Discord and Test the EA for free: https://linktr.ee/swiftcapeas


Ticaret Özellikleri

  • Desteklenen Enstrümanlar: XAUUSD, BTCUSD, US30, USTEC, US500, DE40, EURUSD, USDJPY, GBPUSD
  • Zaman Dilimi: M5 - M15
  • Önerilen Aracı Kurum: IC Markets (veya dar spread'lere ve güvenilir yürütmeye sahip herhangi bir aracı kurum)
  • Hesap Türü: Hedging tercih edilir
  • Spread Türü: Ham spread'ler veya düşük komisyonlu hesaplar önerilir
  • Minimum Mevduat: 100$
  • EA Ayarları: Her çift için mevcut ayar dosyalarını kullanın. Varsayılan ayarlar Gold için optimize edilmiştir
  • VPS: 7/24 kesintisiz performans için şiddetle önerilir

SwiftCap Master EA'yı Neden Kullanmalısınız?

    • Çoklu Varlık Ticareti:   Altın, Kripto, Endeksler ve FX dahil olmak üzere 9 ana sembol için optimize edilmiş setler
    • Akıllı Girişler:   Bekleyen durdurma emirlerini temiz kopuş hareketlerini yakalamak için kullanır
    • Dahili Risk Yönetimi:   Her işlem sabit bir zarar durdurma ve dinamik bir takip eden zarar durdurma içerir
    • Güvenli Strateji Mantığı:   Martingale yok, ızgara yok ve yapay zeka tabanlı aşırı uyum yok
    • Büyüme Odaklı:   Düşük çekme ile uzun vadeli, sürdürülebilir performans için tasarlanmıştır
    • Güvenilir Uygulama:   Ham spread'ler veya komisyonsuz kurulumlar içeren canlı hesaplarda en iyi performansı gösterir
    • Şeffaf ve Esnek:   Tamamen şeffaf mantık - kara kutu değil. Farklı brokerlar için ayarlanması ve yeniden optimize edilmesi kolay
    • Tek EA, Çoklu Pazar:   Tek bir sistemle birden fazla varlığı kolayca takas edin

    Satın Almadan Önce Deneyin

    Test için mevcut olan ücretsiz demo sürümünü indirin . EA, desteklenen her çift için tamamen optimize edilmiş ön ayarlarla birlikte gelir. Doğru set dosyasını yüklemenin ötesinde ekstra bir yapılandırmaya gerek yoktur - bu da onu deneyimli yatırımcılar için güçlü kılarken yeni başlayanlar için de uygun hale getirir.

    Herhangi bir soru veya sorgu için https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas adresinden bana ulaşmaktan çekinmeyin.

    Risk Açıklaması

    Ticaret, yüksek oynaklık nedeniyle önemli risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Her zaman kaybetmeyi göze alabileceğiniz risk sermayesiyle ticaret yapın ve herhangi bir otomatik ticaret sistemini kullanmadan önce risk toleransınızı göz önünde bulundurun.



    Yazarın diğer ürünleri
    SwiftCap Master EA
    Hassan Sarfraz
    5 (1)
    Uzman Danışmanlar
    SwiftCap Master EA   ,   birden fazla yüksek volatiliteli piyasada   işlem yapmak için oluşturulmuş tamamen otomatik bir işlem sistemidir.   Altın (XAUUSD), Bitcoin (BTCUSD), US30, NAS100 (USTEC), SPX500 (US500), DE40, EURUSD, USDJPY ve GBPUSD için optimize edilmiştir   . EA, önemli zirveleri ve dipleri belirleyerek, stratejik kopuş seviyelerinde bekleyen durdurma emirleri yerleştirerek ve işlemleri verimli bir şekilde yönetmek için akıllı takip eden durdurma mantığını kullanarak çalışır. Disip
    Time Range EA
    Hassan Sarfraz
    Uzman Danışmanlar
    The Time Range Breakout EA is designed for traders who prefer a clean and proven approach: trading breakouts from defined market ranges. With flexible settings and robust risk management tools, this EA allows you to capture momentum when price breaks out of consolidation zones. To Get the set files, and connect with other algo traders. Join our discord:  https://linktr.ee/swiftcapeas Checkout our other products  Trading Specifications Supported Instruments : Works best with Gold and USDJPY Recom
    FREE
    SwiftCap Breakout EA
    Hassan Sarfraz
    Uzman Danışmanlar
    SwiftCap Breakout EA is based on a simple but time-tested trading method. It uses the previous day’s high and low levels and places trades when price breaks those levels. This straightforward approach has been proven to work well in all market conditions. The EA is designed for Gold (XAUUSD), USDJPY, and USTEC (Nasdaq 100) . These markets often break key levels, which makes this strategy very effective. Download Set Files and Back Test Results     Live Signals: Breakout Portfolio (Gold, USDJPY,
    SwiftCap Scalping EA
    Hassan Sarfraz
    Uzman Danışmanlar
    SwiftCap Scalping EA,   forex, metaller ve endeksler dahil olmak üzere tüm büyük CFD piyasalarında işlem yapmak üzere tasarlanmış tamamen otomatik bir işlem sistemidir. Sistem, piyasadaki küçük verimsizliklerden yararlanan matematiksel bir temel üzerine kurulmuştur. Belirli bir süre içinde hızlı fiyat hareketlerini tespit eder ve momentumu yakalamak için aynı yönde işlemler açar. Bu yaklaşım sayesinde farklı piyasalarda etkili bir şekilde çalışır. Bu EA için canlı sinyaller ilk fiyat artışından
