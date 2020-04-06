SwiftCap Master EA MT4

SwiftCap Master EA   Это полностью автоматизированная торговая система, разработанная для работы на нескольких рынках с высокой волатильностью, включая форекс, металлы, индексы и криптовалюты. Советник определяет ключевые рыночные максимумы и минимумы, выставляет отложенные стоп-ордера в зонах прорыва и управляет открытыми позициями с помощью интеллектуальной логики трейлинг-стопа. Он следует дисциплинированному подходу к торговле по тренду с акцентом на контроль рисков и устойчивый, стабильный рост.

Download All Set Files              ||             MT5 Version

Живые сигналы:   Мастер-портфель (файлы консервативного набора GOLD, BTCUSD, USTEC, USDJPY)

Живые сигналы:   Комбинированный портфель Breakout и Master EA

Торговые спецификации

  • Поддерживаемые инструменты:   XAUUSD, BTCUSD, US30, USTEC, US500, DE40, EURUSD, USDJPY, GBPUSD.
  • Таймфрейм:  
  • Рекомендуемый брокер
  • M5 - M15
    • :
  •   IC Markets (или любой другой брокер с узкими спредами и надежным исполнением)
  • Тип счета:   Предпочтительный
  • тип спреда для хеджирования:   Рекомендуются счета с сырыми спредами или счетами с низкой комиссией.
  • Минимальный депозит:  
    • Настройки советника
  • за 100 долларов
  • : используйте доступные файлы настроек для каждой пары. Настройки по умолчанию оптимизированы для Gold
  • VPS:   Настоятельно рекомендуется для круглосуточной бесперебойной работы.

Зачем использовать SwiftCap Master EA?

    • Торговля несколькими активами:   Оптимизированные наборы для 9 основных символов, включая золото, криптовалюту, индексы и валюту
    • Умные записи:   Использует отложенные стоп-ордера для фиксации чистых прорывных движений
    • Встроенное управление рисками:   Каждая сделка включает фиксированный стоп-лосс и динамический трейлинг-стоп.
    • Логика безопасной стратегии:   Никакого мартингейла, никакой сетки и никакого переобучения на основе ИИ
    • Нацеленность на рост:   Разработано для долгосрочной и устойчивой работы с низким уровнем просадки
    • Надежное исполнение:   Лучше всего работает на реальных счетах с сырыми спредами или настройками без комиссии.
    • Прозрачность и гибкость:   Полностью прозрачная логика — не «чёрный ящик». Легко настраивается и оптимизируется для разных брокеров.
    • Один советник, несколько рынков:   Удобная торговля несколькими активами с помощью одной системы

    Примечание

    Советник поставляется с полностью оптимизированными предустановками для каждой поддерживаемой пары. Дополнительная настройка не требуется, кроме загрузки нужного файла настроек, что делает его удобным для новичков, но при этом мощным для опытных трейдеров.

    Торговое время в set-файлах указано для брокеров с часовым поясом GMT +2/+3, если ваш брокер использует другой часовой пояс. Убедитесь, что настройки времени установлены соответствующим образом.

    По любым вопросам обращайтесь ко мне по адресу https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas

    --------------------------------------------

    Раскрытие рисков

    Торговля сопряжена со значительным риском из-за высокой волатильности. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Всегда торгуйте с тем рисковым капиталом, который вы можете позволить себе потерять, и оценивайте свою толерантность к риску, прежде чем использовать любую автоматизированную торговую систему.

