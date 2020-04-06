SwiftCap Master EA MT4

É um sistema de negociação totalmente automatizado, projetado para operar em diversos mercados de alta volatilidade, incluindo forex, metais, índices e criptomoedas. O EA identifica máximas e mínimas importantes do mercado, coloca ordens de stop pendentes em zonas de rompimento significativas e gerencia posições abertas com lógica inteligente de trailing stop. Ele segue uma abordagem disciplinada de negociação de tendências, com forte ênfase no controle de risco e crescimento constante e consistente.

Sinais ao vivo: Portfólio principal (arquivos do conjunto conservador de OURO, BTCUSD, USTEC e USDJPY) Sinais ao vivo: Portfólio Combinado Breakout e Master EA

Especificações de negociação



Instrumentos suportados: XAUUSD, BTCUSD, US30, USTEC, US500, DE40, EURUSD, USDJPY, GBPUSD

XAUUSD, BTCUSD, US30, USTEC, US500, DE40, EURUSD, USDJPY, GBPUSD Prazo:

Corretora recomendada para

M5 - M15

:

Tipo de conta na IC Markets (ou qualquer corretora com spreads reduzidos e execução confiável)

:

Tipo de spread preferencial para hedge

: Recomenda-se o uso de spreads brutos ou contas com baixas comissões.

Recomenda-se o uso de spreads brutos ou contas com baixas comissões. Depósito mínimo:

Configurações de $100

EA: Use os arquivos de configuração disponíveis para cada par. As configurações padrão são otimizadas para Gold

Use os arquivos de configuração disponíveis para cada par. As configurações padrão são otimizadas para Gold VPS: Altamente recomendado para desempenho ininterrupto 24 horas por dia, 5 dias por semana.

Por que usar o SwiftCap Master EA?

Negociação de múltiplos ativos: Conjuntos otimizados para 9 símbolos principais, incluindo Ouro, Criptomoedas, Índices e Câmbio.

Conjuntos otimizados para 9 símbolos principais, incluindo Ouro, Criptomoedas, Índices e Câmbio. Entradas inteligentes: Utiliza ordens de stop pendentes para capturar movimentos de rompimento limpos.

Utiliza ordens de stop pendentes para capturar movimentos de rompimento limpos. Gestão de riscos integrada: Cada operação inclui um stop loss fixo e um trailing stop dinâmico.

Cada operação inclui um stop loss fixo e um trailing stop dinâmico. Lógica de estratégia segura: Sem martingala, sem grade e sem sobreajuste baseado em IA.

Sem martingala, sem grade e sem sobreajuste baseado em IA. Focado no crescimento: Projetado para desempenho sustentável a longo prazo com baixo consumo de água.

Projetado para desempenho sustentável a longo prazo com baixo consumo de água. Execução confiável: Apresenta melhor desempenho em contas reais com spreads brutos ou configurações sem comissão.

Apresenta melhor desempenho em contas reais com spreads brutos ou configurações sem comissão. Transparente e flexível: Lógica totalmente transparente - não uma caixa preta. Fácil de ajustar e reotimizar para diferentes corretoras.

Lógica totalmente transparente - não uma caixa preta. Fácil de ajustar e reotimizar para diferentes corretoras. Um EA, múltiplos mercados: Negocie vários ativos de forma prática com um único sistema.

Observação



O EA vem com configurações predefinidas totalmente otimizadas para cada par suportado. Nenhuma configuração extra é necessária além de carregar o arquivo de configuração correto, tornando-o fácil de usar para iniciantes, mas ainda poderoso para traders experientes.

Os horários de negociação nos arquivos de configuração são para corretoras com fuso horário GMT +2/+3. Se a sua corretora utiliza um fuso horário diferente, certifique-se de ajustar as configurações de horário de acordo.

Fique à vontade para entrar em contato comigo para qualquer dúvida ou pergunta em https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas

-------------------------------------------

Divulgação de riscos

Operar no mercado financeiro envolve riscos consideráveis devido à alta volatilidade. O desempenho passado não garante resultados futuros. Sempre opere com capital de risco que você possa perder e considere sua tolerância ao risco antes de usar qualquer sistema de negociação automatizado.