SwiftCap Master EA MT4
- Experts
- Hassan Sarfraz
- Versão: 1.2
- Atualizado: 17 julho 2025
- Ativações: 10
Sinais ao vivo: Portfólio principal (arquivos do conjunto conservador de OURO, BTCUSD, USTEC e USDJPY)
Sinais ao vivo: Portfólio Combinado Breakout e Master EA
Especificações de negociação
- Instrumentos suportados: XAUUSD, BTCUSD, US30, USTEC, US500, DE40, EURUSD, USDJPY, GBPUSD
- Prazo:
- Corretora recomendada para
- M5 - M15 :
- Tipo de conta
- na IC Markets (ou qualquer corretora com spreads reduzidos e execução confiável)
- : Tipo de spread
- preferencial para hedge
- : Recomenda-se o uso de spreads brutos ou contas com baixas comissões.
- Depósito mínimo: Configurações de
- $100
- EA: Use os arquivos de configuração disponíveis para cada par. As configurações padrão são otimizadas para Gold
- VPS: Altamente recomendado para desempenho ininterrupto 24 horas por dia, 5 dias por semana.
Por que usar o SwiftCap Master EA?
- Negociação de múltiplos ativos: Conjuntos otimizados para 9 símbolos principais, incluindo Ouro, Criptomoedas, Índices e Câmbio.
- Entradas inteligentes: Utiliza ordens de stop pendentes para capturar movimentos de rompimento limpos.
- Gestão de riscos integrada: Cada operação inclui um stop loss fixo e um trailing stop dinâmico.
- Lógica de estratégia segura: Sem martingala, sem grade e sem sobreajuste baseado em IA.
- Focado no crescimento: Projetado para desempenho sustentável a longo prazo com baixo consumo de água.
- Execução confiável: Apresenta melhor desempenho em contas reais com spreads brutos ou configurações sem comissão.
- Transparente e flexível: Lógica totalmente transparente - não uma caixa preta. Fácil de ajustar e reotimizar para diferentes corretoras.
- Um EA, múltiplos mercados: Negocie vários ativos de forma prática com um único sistema.
Observação
O EA vem com configurações predefinidas totalmente otimizadas para cada par suportado. Nenhuma configuração extra é necessária além de carregar o arquivo de configuração correto, tornando-o fácil de usar para iniciantes, mas ainda poderoso para traders experientes.
Os horários de negociação nos arquivos de configuração são para corretoras com fuso horário GMT +2/+3. Se a sua corretora utiliza um fuso horário diferente, certifique-se de ajustar as configurações de horário de acordo.
Fique à vontade para entrar em contato comigo para qualquer dúvida ou pergunta em https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas
Divulgação de riscos
Operar no mercado financeiro envolve riscos consideráveis devido à alta volatilidade. O desempenho passado não garante resultados futuros. Sempre opere com capital de risco que você possa perder e considere sua tolerância ao risco antes de usar qualquer sistema de negociação automatizado.