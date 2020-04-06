SwiftCap Master EA MT4
- Asesores Expertos
- Hassan Sarfraz
- Versión: 1.2
- Actualizado: 17 julio 2025
- Activaciones: 10
Señales en vivo: Portafolio Maestro (Archivos del Conjunto Conservador GOLD, BTCUSD, USTEC, USDJPY)
Señales en vivo: Portafolio combinado de Breakout y Master EA
Especificaciones de negociación
- Instrumentos compatibles: XAUUSD, BTCUSD, US30, USTEC, US500, DE40, EURUSD, USDJPY, GBPUSD
- Plazo:
- Broker recomendado para
- M5 - M15 :
-
- Tipo de cuenta:
- IC Markets (o cualquier bróker con spreads ajustados y ejecución fiable).
- Cobertura preferida
- Tipo de spread: Se recomiendan spreads sin procesar o cuentas con bajas comisiones.
- Depósito mínimo: Configuración de EA
- de $100
- : Utilice los archivos de configuración disponibles para cada par. La configuración predeterminada está optimizada para
- VPS Gold. Muy recomendable para un funcionamiento ininterrumpido 24/5.
¿Por qué usar SwiftCap Master EA?
- Operaciones con múltiples activos: Conjuntos optimizados para 9 símbolos principales, incluyendo oro, criptomonedas, índices y divisas.
- Entradas inteligentes: Utiliza órdenes de stop pendientes para capturar movimientos de ruptura claros.
- Gestión de riesgos integrada: Cada operación incluye un stop loss fijo y un trailing stop dinámico.
- Lógica de estrategia segura: Sin martingala, sin cuadrícula y sin sobreajuste basado en IA.
- Enfoque en el crecimiento: Diseñado para un rendimiento sostenible a largo plazo con un bajo consumo de energía.
- Ejecución fiable: Su rendimiento es óptimo en cuentas reales con spreads brutos o configuraciones sin comisión.
- Transparente y flexible: Lógica totalmente transparente: no es una caja negra. Fácil de ajustar y reoptimizar para diferentes brokers.
- Un EA, múltiples mercados: Opere cómodamente con múltiples activos mediante un único sistema.
Nota
El EA incluye configuraciones predefinidas totalmente optimizadas para cada par compatible. No se requiere ninguna configuración adicional más allá de cargar el archivo de configuración correcto, lo que lo hace ideal para principiantes sin dejar de ser potente para operadores experimentados.
La hora de negociación en los archivos de configuración corresponde a brokers con GMT +2/+3. Si tu broker utiliza una zona horaria diferente, asegúrate de ajustar la configuración horaria en consecuencia.
No dudes en contactarme si tienes alguna pregunta o duda en https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas
-------------------------------------------
Divulgación de riesgos
Operar en los mercados financieros conlleva un riesgo considerable debido a su alta volatilidad. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Opere siempre con capital que pueda permitirse perder y considere su tolerancia al riesgo antes de utilizar cualquier sistema de trading automatizado.