SwiftCap Master EA MT4

SwiftCap Master EA è un sistema di trading completamente automatizzato progettato per operare su molteplici mercati ad alta volatilità . È ottimizzato per Oro (XAUUSD), Bitcoin (BTCUSD), US30, NAS100 (USTEC), SPX500 (US500), DE40, EURUSD, USDJPY e GBPUSD .

L'EA funziona identificando massimi e minimi chiave, posizionando ordini stop pendenti a livelli di breakout strategici e utilizzando una logica di trailing stop intelligente per gestire le operazioni in modo efficiente. È progettato per un'esecuzione disciplinata e in linea con il trend, con una forte attenzione a controllo del rischio e crescita costante .

Signals: Master Portfolio (GOLD, BTCUSD, USTEC, USDJPY Conservative Set files) Join Our Discord and Test the EA for free: https://linktr.ee/swiftcapeas

Specifiche di trading



Strumenti supportati: XAUUSD, BTCUSD, US30, USTEC, US500, DE40, EURUSD, USDJPY, GBPUSD

XAUUSD, BTCUSD, US30, USTEC, US500, DE40, EURUSD, USDJPY, GBPUSD Intervallo di tempo: M5 - M15

M5 - M15 Broker consigliato: IC Markets (o qualsiasi broker con spread ridotti ed esecuzione affidabile)

IC Markets (o qualsiasi broker con spread ridotti ed esecuzione affidabile) Tipo di conto: si preferisce la copertura

si preferisce la copertura Tipo di spread: si consigliano spread grezzi o conti a basse commissioni

si consigliano spread grezzi o conti a basse commissioni Deposito minimo: $ 100

$ 100 Impostazioni EA: utilizza i file di set disponibili per ogni coppia. Le impostazioni predefinite sono ottimizzate per Gold

utilizza i file di set disponibili per ogni coppia. Le impostazioni predefinite sono ottimizzate per Gold VPS: fortemente consigliato per prestazioni ininterrotte 24 ore su 24, 5 giorni su7

Perché utilizzare SwiftCap Master EA?

Negoziazione multi-asset: Set ottimizzati per 9 simboli principali tra cui oro, criptovalute, indici e FX

Set ottimizzati per 9 simboli principali tra cui oro, criptovalute, indici e FX Voci intelligenti: Utilizza ordini stop in sospeso per catturare movimenti di breakout puliti

Utilizza ordini stop in sospeso per catturare movimenti di breakout puliti Gestione del rischio integrata: Ogni operazione include uno stop loss fisso e uno stop dinamico

Ogni operazione include uno stop loss fisso e uno stop dinamico Logica della strategia sicura: Nessuna martingala, nessuna griglia e nessun overfitting basato sull'intelligenza artificiale

Nessuna martingala, nessuna griglia e nessun overfitting basato sull'intelligenza artificiale Crescita focalizzata: Progettato per prestazioni sostenibili a lungo termine con bassi consumi

Progettato per prestazioni sostenibili a lungo termine con bassi consumi Esecuzione affidabile: Funziona meglio su conti live con spread grezzi o configurazioni senza commissioni

Funziona meglio su conti live con spread grezzi o configurazioni senza commissioni Trasparente e flessibile: Logica completamente trasparente, non una scatola nera. Facile da adattare e riottimizzare per diversi broker.

Logica completamente trasparente, non una scatola nera. Facile da adattare e riottimizzare per diversi broker. Un EA, più mercati: Negozia comodamente più asset con un unico sistema

Prova prima di acquistare

Scarica la

versione demo gratuita

disponibile per i test. L'EA è dotato di preset completamente ottimizzati per ogni coppia supportata. Non è necessaria alcuna configurazione aggiuntiva oltre al caricamento del file del set corretto, rendendolo adatto ai principianti ma potente anche per i trader esperti.

Non esitate a contattarmi per qualsiasi domanda o dubbio su https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas

Divulgazione del rischio

Il trading comporta un rischio sostanziale a causa dell'elevata volatilità. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Fai sempr







