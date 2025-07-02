SwiftCap Master EA MT4

SwiftCap Master EA   è un sistema di trading completamente automatizzato progettato per operare su   molteplici mercati ad alta volatilità . È ottimizzato per   Oro (XAUUSD), Bitcoin (BTCUSD), US30, NAS100 (USTEC), SPX500 (US500), DE40, EURUSD, USDJPY e GBPUSD .

L'EA funziona identificando massimi e minimi chiave, posizionando ordini stop pendenti a livelli di breakout strategici e utilizzando una logica di trailing stop intelligente per gestire le operazioni in modo efficiente. È progettato per un'esecuzione disciplinata e in linea con il trend, con una forte attenzione a   controllo del rischio e crescita costante .

Download Set Files and Back Test Results          ||        MT5 Version

Signals: Master Portfolio (GOLD, BTCUSD, USTEC, USDJPY Conservative Set files)

Join Our Discord and Test the EA for free: https://linktr.ee/swiftcapeas

Specifiche di trading

  • Strumenti supportati: XAUUSD, BTCUSD, US30, USTEC, US500, DE40, EURUSD, USDJPY, GBPUSD
  • Intervallo di tempo: M5 - M15
  • Broker consigliato: IC Markets (o qualsiasi broker con spread ridotti ed esecuzione affidabile)
  • Tipo di conto: si preferisce la copertura
  • Tipo di spread: si consigliano spread grezzi o conti a basse commissioni
  • Deposito minimo: $ 100
  • Impostazioni EA: utilizza i file di set disponibili per ogni coppia. Le impostazioni predefinite sono ottimizzate per Gold
  • VPS: fortemente consigliato per prestazioni ininterrotte 24 ore su 24, 5 giorni su7

Perché utilizzare SwiftCap Master EA?

    • Negoziazione multi-asset:   Set ottimizzati per 9 simboli principali tra cui oro, criptovalute, indici e FX
    • Voci intelligenti:   Utilizza ordini stop in sospeso per catturare movimenti di breakout puliti
    • Gestione del rischio integrata:   Ogni operazione include uno stop loss fisso e uno stop dinamico
    • Logica della strategia sicura:   Nessuna martingala, nessuna griglia e nessun overfitting basato sull'intelligenza artificiale
    • Crescita focalizzata:   Progettato per prestazioni sostenibili a lungo termine con bassi consumi
    • Esecuzione affidabile:   Funziona meglio su conti live con spread grezzi o configurazioni senza commissioni
    • Trasparente e flessibile:   Logica completamente trasparente, non una scatola nera. Facile da adattare e riottimizzare per diversi broker.
    • Un EA, più mercati:   Negozia comodamente più asset con un unico sistema

    Prova prima di acquistare

    Scarica la versione demo gratuita disponibile per i test. L'EA è dotato di preset completamente ottimizzati per ogni coppia supportata. Non è necessaria alcuna configurazione aggiuntiva oltre al caricamento del file del set corretto, rendendolo adatto ai principianti ma potente anche per i trader esperti.

    Non esitate a contattarmi per qualsiasi domanda o dubbio su https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas

    Divulgazione del rischio

    Il trading comporta un rischio sostanziale a causa dell'elevata volatilità. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Fai sempr



    Prodotti consigliati
    Multiple Strategy Automator FREE
    Stephen Davies
    5 (1)
    Experts
    FREE EDITION! ~paid edition no longer available. may be updated and re-added in the future~ This expert advisor is used to automate one or more commonly used trading strategies. Currently available strategies: -Moving Average Crossover -MACD Cross over 0 line -MACD Cross over Signal - PAID EDITION ONLY -Moving Average Crossover with MACD Signal cross - PAID EDITION ONLY -Bollinger Band Cross - PAID EDITION ONLY -CCI Filter for each of the above strategies. - PAID EDITION ONLY -StochasticFilter
    FREE
    Starlight MT4
    Profalgo Limited
    3.2 (5)
    Experts
    Promo attuale: Ora solo 349$! Prezzo finale: 999$ Assicurati di dare un'occhiata al nostro "   pacchetto combinato Ultimate EA   " nel nostro   blog promozionale   !   STARLIGHT è uno scalper notturno molto avanzato ea basso rischio che utilizza un approccio unico all'algoritmo di ingresso rispetto ad altri scalper notturni.  È stato sviluppato utilizzando anni di esperienza nel trading dal vivo con la strategia mean-reverse e ha selezionato solo le migliori coppie e tecniche da includere in q
    TPS Gold Scalper Ea
    Gopal Goswami
    4.31 (42)
    Experts
    "TPS Gold Scalper EA - High-Risk Edition: Seize Gold Trading Opportunities with Aggressive Precision Minimum Equity :- 1000 $ Trading Timeframes :- H1 Recommended pair :- XAUUSD Experience the next level of gold trading with the TPS Gold Scalper EA - High-Risk Edition. Designed for traders who thrive on high-risk, high-reward strategies, this advanced trading robot is your ticket to harnessing rapid price movements in the gold market. Aggressive Scalping Algorithm: The TPS Gold Scalper EA is
    FREE
    Inferno Signals EA
    Martin Alejandro Bamonte
    Experts
    Inferno Signals EA è progettato per sfruttare i movimenti più significativi del mercato, operando sul solido timeframe M30. È ideale per coloro che desiderano iniziare con un piccolo investimento iniziale, a partire da soli 100 $ per coppia, con una gestione automatica del capitale che include regolazioni dinamiche dei lotti e livelli di sicurezza come lo Stop-Loss (SL). Con un basso drawdown e una strategia focalizzata sulla cattura delle migliori opportunità, Inferno Signals EA mira a massimiz
    Imperator Legacy
    Natalyia Nikitina
    5 (1)
    Experts
    Attenzione! Dopo l’acquisto, contattami per ricevere istruzioni dettagliate e consigli sull’utilizzo dell’esperto! Risultati comprovati: 55 operazioni in un anno — nessuna in perdita! Performance: capitale iniziale $1.000 trasformato in $136.000 senza martingala, griglia né arbitraggio. L’EA opera con un algoritmo personalizzato basato sul Price Action in tempo reale, con controllo automatico di spread e slippage. Imperator Legacy è un esperto automatico ad alte prestazioni progett
    MyTraderEA
    Khayelihle Tosh
    Experts
    AutoTraderEA Description As the name says, this is an autotrading robot.   It trades on H1 timeframe.  It looks for clear trades, and is very accurate, yet still will take a couple of trades per week. Otherwise losses are minimised through a 130 pip StopLoss which can be modified. AutoTrader gives the user the ability to choose whether to keep trading volumes the same or change in direct proportion to the change in the account equity.   The EA has been backtested only on the EURUSD pair over a
    Adaptive Trade Master
    Mustafa Akdeniz
    Experts
    Adaptive Trade Master No need to say anything. It will prove itself. Here is the Login Information. Account No : 1420442547 Investor Password : ATM1002 Server : IronFX-Demo1 Images are not from the backtest. It is taken from order history (Forward Test).  Newer trust to backtest results. And you can use it on any pair, even on BTCUSD too. Please watch it and give me your review. The " Adaptive Trade Master " is an advanced MetaTrader Expert Advisor designed to automate trading decisions based
    Random DCA MT4
    Benny Subarja
    Experts
    This Expert is using free indicator, please   BBMA.ex4.zip . This indicator use for exit strategy. Download and extract to folder mql4/Indicators. Expert is using Nick Shawn Dollar Cost Averaging and Random Buy or Sell at new High or new Low of the trend. Very simple and effective, please remember to use lot size as small as possible. Example AutoLotDivide = 2000, you will have lot 0.01 each 1k of your balance. Or Just set manually at fixlot. Backtest only for EU pair for now, please use defaul
    FREE
    GOLD Predator IQ7
    Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
    Experts
    Concrete portfolio evidence from real accounts [attached] shows that the target of >95% wins [blue] has been achieved. Download the free demo and test it yourself. Follow the instructions. Backtesting >100% per month, is it possible? Caro collega, se sei alla ricerca di un robot Expert Advisor (EA) per il trading sicuro che garantisca un obiettivo minimo di profitto del 5% al mese, caratterizzato da trasparenza e autenticità, ti presento la seguente proposta: l'EA-ThinkBot IQ7 Predator, progett
    NeoFx Start MT4
    Sergey Kruglov
    Experts
    NeoFx MT4 – Intelligent Grid Trading System The   NeoFx MT4   Expert Advisor is an advanced algorithmic system designed for efficient trading on highly liquid currency pairs. Initially optimized for   GBP/USD , it also delivers stable results on other popular pairs such as   EUR/USD ,   USD/CHF , and similar. NeoFx Start   employs a unique strategy where each trade is automatically split into three smaller sub-trades. This means that whenever the EA opens a position, it immediately divides it in
    FREE
    Apex Pro First Edition
    Benhamza Oussama
    Experts
    Apex Pro First Edition Crescita Sicura, Stabile e Intelligente per Piccoli Conti Punti Salienti Progettato per piccoli conti (a partire da 30 $) Crescita veloce e sicura – senza bruciare il conto ️ Configurazione passo dopo passo – perfetta per principianti Ottimizzato per XAUUSD (Oro) su grafico 5 minuti Versione demo disponibile – prova prima di acquistare Ideale per chi vuole far crescere un piccolo conto in modo costante, senza rischiare di perderlo tutto La Mia St
    Fixed SL TP Simple EA
    Debashish Sahu
    Experts
    Fixed SL TP Simple EA use Breakout Strategy on Range  to enter into the trade. This is my first design for a fixed risk trading system. So profit gain will be not that great. Check out this new EA with better profit on fixed SL -  Trend Following Expert Advisor You will either make money on a trade or lose money on it. Be a man and simply move on to the nest trade setup. This EA DO NOT USE any kind of risky money management like (Martingale or Grid) system to recover your losses. The EA  us
    The Magic Grabber
    Matas Milevicius
    Experts
    The Magic Grabber EA Recommend pair EURUSD on H1 time frame with default settings (can be changed only risk settings). Recommend deposit from 100 EUR/USD/GBP. Recommend broker with leverage from 1:100 to 1:500. Does the EA have stop level? YES :) TimeFilter                 Trading by time, True/False. StartHour                  Starting trading from x hours. StopHour                   Stop trading at x hours. TradingLot                Trading lot size.(If lot size set to 0.00,then EA starts ope
    EA123 Snipper MACD
    Jose Francisco Flores Rojas
    Experts
    MACD Divergence Pro is an intelligent and adaptive Forex trading robot designed to capitalize on MACD signals and detect divergence patterns that often precede major price reversals. The EA automatically places Buy and Sell trades when: Bearish divergence is detected at market highs Bullish divergence is detected at market lows MACD crossover signals confirm potential entry points Key Features: Fully automated trading using MACD and divergence logic ️ Customizable MACD settings for f
    Gbpjpy Macd Trader MT4
    Tomas Vanek
    Experts
    The GJ_H1_220100009_S_HD_CF_SQX_SL20 is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on GBPJPY using the H1 timeframe from April 1, 2004, to April 24, 2024.  There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:   https://quantmonitor.net/gbpjpy-macd-trader/ Key details are: Parameters MagicNumber: 220100009 Main Chart: Cu
    FREE
    Pro Price Action OB EA mt
    DMITRII GRIDASOV
    Experts
    PRO PRICE ACTION OB EA - è un fantastico sistema di trading automatico basato sulla ricerca del price action! Questo è un Expert Adviser "imposta e dimentica" che si occupa di tutto il trading per te! 7 Set_file disponibili! Usa i Set_file (v25.15) dalla sezione "Commenti" per utilizzare/testare l'EA. L'idea di trading si basa sul famoso e potente pattern di price action: OutsideBar! Pro Price Action OB EA è un ottimo investimento: funzionerà per te per anni e anni, tutti i Set_file hanno u
    Statistical Arbitrage Cointegrated Pairs Trading
    Naleli Jubert Matjelo
    4 (1)
    Experts
    This robot trades a pair of two symbols at the go and as such it cannot be tested with strategy tester in Metatrader 4. The reason being that Metatrader 4 strategy tester cannot synchronize price timing for more than one symbol at the time. To test this robot successfully, one has to run it in real-time on a demo account and monitor it for days. Statistical Arbitrage Cointegrated Pairs Trading Robot is an expert advisor executable on any PC running Metatrader 4. A linear regression is applied on
    Daytrade Pro Algo
    Profalgo Limited
    5 (5)
    Experts
    Promozione lancio: Numero limitato di copie disponibili al prezzo corrente Prezzo finale: 990$ NOVITÀ: ottieni 1 EA gratis!   (per 2 account commerciali) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Benvenuto in DayTrade Pro Algo!   Dopo anni di studio dei mercati e programmazione di diverse strategie, ho trovato un algoritmo che ha tutto ciò di cui ha bisogno un buon sistema di trading: È indipendente d
    HSS Pro Price Action EA rx
    DMITRII GRIDASOV
    Experts
    HSS PRO PRICE ACTION EA - è un ottimo sistema di trading intraday basato sulla ricerca del price action! Questo è un Expert Advisor "imposta e dimentica" che fa tutto il lavoro di trading per te! 8 Set_file disponibili per 8 coppie corrispondenti! L'idea di trading si basa su famosi e potenti pattern di price action - Hammer e Shooting Star - combinati con tecniche di trend e scalping! L'EA funziona sul timeframe H1 durante le sessioni UE e USA. Utilizza i Set_file v25.19 dalla sezione "Comm
    Nasdaq 11
    Sami Saydam
    Experts
    New update: 13th of September 2024 It is very simple automated trader working on most instruments in Forex MT4 platform. It is a combination between Sami Saydam invented indicator   https://www.mql5.com/en/market/product/87142  and other known indicators. It is running this signal since 4th September 2024:  https://www.mql5.com/en/signals/2257651  You can always watching it live.  This EA copyrighted in 2010 under the number 316009 for the owner Sami Saydam and with any MT4 indicator with specia
    The Darkmind AI EA MT4
    Rabi Oudani
    Experts
    THE DARKMIND AI Automated Trading with Generative AI The Darkmind AI is a state-of-the-art Expert Advisor designed to fuse the analytical power of Google's Gemini AI with a robust, pre-defined trading framework. This isn't a black box; it's a co-pilot that leverages artificial intelligence to analyze market conditions and identify unique trading opportunities that traditional indicators often miss. Why The Darkmind AI is a Game-Changer: Generative AI Integration:   Unlike conventional EAs, The
    Black Sunshine
    Jason Edward Todt
    Experts
    Black Sunshine — Descrizione dell'Expert Advisor Un Expert Advisor ad alta convinzione e a basso contatto che combina un'entrata di trend precisa con uscite sensibili al momentum per fornire un'esecuzione di trade calma e coerente. Proposta principale Black Sunshine apre trade su segnali di trend chiari provenienti dalla EMA a 13 periodi e li chiude solo quando il momentum e la volatilità indicano che è il momento di bloccare i profitti, utilizzando le Bande di Bollinger e il MACD. Il risultato
    Quantum HFT Prop Firm
    Ho Tuan Thang
    4.92 (110)
    Experts
    ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $99! After that, the price will be raised to $199. HFT  Propfirm Challenge Performance Monitor Account Number: 44787199 Server: ICMarketsSC-Demo04 Password: quantum123 You will get BONUS  worth $399 after you pass the HFT Prop Firm challenge round Quantum HFT Prop Firm is the EA is designed to pass the competition of HFT Prop Firms.  Please be aware that this Expert Advisor (EA) should not be used with a real account. Its sole purpose is to assist in passing
    Speedy EA
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    Experts
    Trading using Experts are the best ways to win in Forex! Here are our second Expert Advisor, where you can Set and forget! Time frame: M1 All currency Pairs will work perfectly on the EA Account type: All (If hedging is not allowed, please disable either Sell or Buy) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   Check our other pro
    KP Grid
    Ruben Fernandez Souto
    Experts
    KP Grid  is a robust Expert Advisor specifically designed for grid-based strategies in trending or ranging markets. It intelligently opens and manages buy/sell grids using customizable distance, volume scaling, and profit/loss management logic. With built-in trailing options and optional RSI-based signal filtering, KP Grid adapts to various market scenarios while offering strong control over drawdowns. This EA is suitable for experienced traders who understand the dynamics of grid systems and w
    Goldenclaw
    Sigit Hariyono
    Experts
    Goldenclaw EA   is a unique scalping Trading Robot based on multi layered neural network and various default indicators. The algorithm works by calculating values from different timeframes to provide output signal for the current timeframe. This EA does not use dangerous techniques like martingale, averaging, grid or hedging. All orders are protected by stop loss and only one trade direction buy or sell depend on given algorithm. Input Parameters: Expert Name   - EA name and trades comment. M
    Area51 On RSI
    Valeri Balachnin
    Experts
    The EA generates signals about changes in the trend. Signals can be generated using different RSI-based strategies. When a position is opened, it is equipped with a take profit and a stop loss. If the position becomes profitable, a dynamic stop loss based on the specified values (TrailingStep and DistanceStep) is set for it and constantly trailed. This allows you to always close positions in profit. Parameters Main Settings LotSize = 0.01 - fixed position volume. LotAutoSize = false - enable dy
    Indicement MT4
    Profalgo Limited
    5 (2)
    Experts
    Benvenuti a Indicement! PROP FIRM PRONTO! -> scarica i file del set   qui PROMOZIONE DI LANCIO: Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offerta Combo Ultimate     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   mette a frutto i miei 15 anni di esperienza nella creazione di algoritmi di trading professionali per i mercati
    Trade Capital PRO Grid Bot
    Evgeniy Zhdan
    5 (1)
    Experts
    The adviser includes three independent strategies that work according to the methods of distributing trend phases for working out each of the strategies. The averaging mode is applied, which allows you to bring a group of orders to close without loss. The EA has the option of emergency closing of all orders, when they reach the amount and total profit in the deposit currency specified in the settings. The adviser automatically determines the 4 and 5-digit stream of quotes. Recommended trading
    GMMA Trade X
    Yu Xin Pu
    Experts
    GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
    Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
    Goldex AI
    Mateo Perez Perez
    4.76 (21)
    Experts
    Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (170)
    Experts
    Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
    Scalp Unscalp MT4
    Connor Michael Woodson
    4 (4)
    Experts
    Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 99 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDCH
    Big Forex Players MT4
    MQL TOOLS SL
    4.8 (41)
    Experts
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Experts
    PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.39 (36)
    Experts
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.37 (19)
    Experts
    Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
    Diamond PRO
    Fanur Galamov
    4.85 (60)
    Experts
    1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
    Dynamic Pips MT4
    Thi Thu Ha Hoang
    5 (1)
    Experts
    ️ Possiedi già il Boring Pips EA ? Hai diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra Rus
    Bitcoin Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.69 (64)
    Experts
    The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
    GbpUsd Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.75 (91)
    Experts
    The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
    DS Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.43 (7)
    Experts
    Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
    AI Gold Sniper
    Ho Tuan Thang
    Experts
    Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (4)
    Experts
    Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
    Gold Trend Scalping MT4
    Lo Thi Mai Loan
    5 (4)
    Experts
    Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999 Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora an
    HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    5 (1)
    Experts
    VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
    Dark Gold
    Marco Solito
    4.73 (90)
    Experts
    Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
    Bitcoin Robot Grid MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (17)
    Experts
    Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
    Waka Waka EA
    Valeriia Mishchenko
    4.31 (48)
    Experts
    EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
    GOLD Dahab MT4
    Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
    Experts
    An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
    Stock Indexes EA MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (4)
    Experts
    Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
    AW Recovery EA
    AW Trading Software Limited
    4.39 (84)
    Experts
    L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
    Croesus Gold EA MT4
    Lin Lin Ma
    3.43 (7)
    Experts
    Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
    Gold Throne MT4
    DRT Circle
    4.5 (2)
    Experts
    Gold Throne EA – Sistema di trading a griglia non Martingale per l'oro (XAUUSD) Gold Throne EA è un Expert Advisor progettato esclusivamente per il trading sull'oro (XAUUSD). Opera secondo una metodologia di trading a griglia strutturata, evitando al contempo l'uso della strategia di money management Martingala. Invece di aumentare esponenzialmente le dimensioni dei lotti dopo le perdite, l'EA utilizza un approccio di dimensionamento dei lotti fisso o regolabile in modo incrementale, offrendo
    M1 Gold Scalper
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Experts
    "M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
    Three Little Birds
    Ahmad Aan Isnain Shofwan
    Experts
    ️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
    Infinity Trader EA
    Lachezar Krastev
    5 (13)
    Experts
    LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
    Gold King AI MT4
    Rodrigo Arana Garcia
    5 (1)
    Experts
    Sono rimaste solo 1/5 copie a questo prezzo ---> Prezzo successivo 175$ // Versione MT5 Gold King AI è stato creato utilizzando TensorTrade, un framework Python open source progettato specificamente per costruire, addestrare, valutare e implementare algoritmi di trading robusti utilizzando l'apprendimento rinforzato. L'algoritmo opera durante la sessione di trading di New York. Dopo aver analizzato il mercato per un paio d'ore per identificare le aree di interesse, inserisce ordini in sospeso c
    OpenScalp GXT AI Mt4
    Connor Michael Woodson
    5 (1)
    Experts
    OpenScalp GXT è un sistema di scalping semplice supportato dal consenso dei modelli GPT più recenti. Puoi selezionare il modello preferito dal menu a tendina nelle impostazioni di input oppure lasciare che l’EA lo scelga automaticamente. Ogni ordine viene inserito singolarmente, uno alla volta, senza l’uso di strategie martingala o griglia. Inoltre, ogni posizione è protetta da un sistema di stop loss dinamico virtuale con possibilità di stop loss fisso completamente personalizzabile. Il consens
    Sequoia v4
    Yvan Musatov
    1 (1)
    Experts
    The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
    Altri dall’autore
    SwiftCap Master EA
    Hassan Sarfraz
    5 (1)
    Experts
    SwiftCap Master EA   è un sistema di trading completamente automatizzato, progettato per operare su   diversi mercati ad alta volatilità   . È ottimizzato per   oro (XAUUSD), Bitcoin (BTCUSD), US30, NAS100 (USTEC), SPX500 (US500), DE40, EURUSD, USDJPY e GBPUSD   . L'EA funziona identificando massimi e minimi chiave, posizionando ordini stop pendenti a livelli di breakout strategici e utilizzando una logica di trailing stop intelligente per gestire le operazioni in modo efficiente. È progettato
    Time Range EA
    Hassan Sarfraz
    Experts
    The Time Range Breakout EA is designed for traders who prefer a clean and proven approach: trading breakouts from defined market ranges. With flexible settings and robust risk management tools, this EA allows you to capture momentum when price breaks out of consolidation zones. To Get the set files, and connect with other algo traders. Join our discord:  https://linktr.ee/swiftcapeas Checkout our other products  Trading Specifications Supported Instruments : Works best with Gold and USDJPY Recom
    FREE
    SwiftCap Breakout EA
    Hassan Sarfraz
    Experts
    SwiftCap Breakout EA is based on a simple but time-tested trading method. It uses the previous day’s high and low levels and places trades when price breaks those levels. This straightforward approach has been proven to work well in all market conditions. The EA is designed for Gold (XAUUSD), USDJPY, and USTEC (Nasdaq 100) . These markets often break key levels, which makes this strategy very effective. Download Set Files and Back Test Results     Live Signals: Breakout Portfolio (Gold, USDJPY,
    Filtro:
    Nessuna recensione
    Rispondi alla recensione