SwiftCap Master EA MT4
- Experts
- Hassan Sarfraz
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 17 luglio 2025
- Attivazioni: 10
SwiftCap Master EA è un sistema di trading completamente automatizzato progettato per operare su molteplici mercati ad alta volatilità . È ottimizzato per Oro (XAUUSD), Bitcoin (BTCUSD), US30, NAS100 (USTEC), SPX500 (US500), DE40, EURUSD, USDJPY e GBPUSD .
L'EA funziona identificando massimi e minimi chiave, posizionando ordini stop pendenti a livelli di breakout strategici e utilizzando una logica di trailing stop intelligente per gestire le operazioni in modo efficiente. È progettato per un'esecuzione disciplinata e in linea con il trend, con una forte attenzione a controllo del rischio e crescita costante .
Specifiche di trading
- Strumenti supportati: XAUUSD, BTCUSD, US30, USTEC, US500, DE40, EURUSD, USDJPY, GBPUSD
- Intervallo di tempo: M5 - M15
- Broker consigliato: IC Markets (o qualsiasi broker con spread ridotti ed esecuzione affidabile)
- Tipo di conto: si preferisce la copertura
- Tipo di spread: si consigliano spread grezzi o conti a basse commissioni
- Deposito minimo: $ 100
- Impostazioni EA: utilizza i file di set disponibili per ogni coppia. Le impostazioni predefinite sono ottimizzate per Gold
- VPS: fortemente consigliato per prestazioni ininterrotte 24 ore su 24, 5 giorni su7
Perché utilizzare SwiftCap Master EA?
- Negoziazione multi-asset: Set ottimizzati per 9 simboli principali tra cui oro, criptovalute, indici e FX
- Voci intelligenti: Utilizza ordini stop in sospeso per catturare movimenti di breakout puliti
- Gestione del rischio integrata: Ogni operazione include uno stop loss fisso e uno stop dinamico
- Logica della strategia sicura: Nessuna martingala, nessuna griglia e nessun overfitting basato sull'intelligenza artificiale
- Crescita focalizzata: Progettato per prestazioni sostenibili a lungo termine con bassi consumi
- Esecuzione affidabile: Funziona meglio su conti live con spread grezzi o configurazioni senza commissioni
- Trasparente e flessibile: Logica completamente trasparente, non una scatola nera. Facile da adattare e riottimizzare per diversi broker.
- Un EA, più mercati: Negozia comodamente più asset con un unico sistema
Prova prima di acquistareScarica la versione demo gratuita disponibile per i test. L'EA è dotato di preset completamente ottimizzati per ogni coppia supportata. Non è necessaria alcuna configurazione aggiuntiva oltre al caricamento del file del set corretto, rendendolo adatto ai principianti ma potente anche per i trader esperti.
Divulgazione del rischio
