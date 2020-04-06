SwiftCap Master EA MT4

SwiftCap マスター EA  は、FX、貴金属、指数、暗号通貨など、複数の高ボラティリティ市場で運用できるように設計された完全自動取引システムです。EAは主要な市場の高値と安値を特定し、主要なブレイクアウトゾーンでストップ注文を発注し、スマートなトレーリングストップロジックを用いてオープンポジションを管理します。リスク管理と着実かつ一貫した成長を重視した、規律あるトレンドトレーディングアプローチを採用しています。

Download All Set Files              ||             MT5 Version

ライブシグナル:   マスターポートフォリオ（GOLD、BTCUSD、USTEC、USDJPY 保守セットファイル）

ライブシグナル:   ブレイクアウトとマスターEAの組み合わせポートフォリオ

取引仕様

  • サポートされている機器:   XAUUSD、BTCUSD、US30、USTEC、US500、DE40、EURUSD、USDJPY、GBPUSD
  • 時間枠:   M5 - M15
  • 推奨ブローカー:   IC Markets（または狭いスプレッドと信頼性の高い執行力を持つブローカー）
  • アカウントタイプ：  ヘッジ優先
  • スプレッドタイプ:  生のスプレッドまたは低手数料口座を推奨
  • 最低入金額:   $100
  • EA設定：各ペアに利用可能なセットファイルを使用します。デフォルト設定はGold
  • VPS向けに最適化されています。   24時間365日中断のないパフォーマンスを強く推奨します

SwiftCap Master EA を使用する理由

    • マルチアセット取引:  ゴールド、暗号通貨、インデックス、FXを含む9つの主要シンボルに最適化されたセット
    • スマートエントリー:  保留中のストップ注文を使用して、きれいなブレイクアウトの動きを捉えます
    • 組み込みリスク管理:  すべての取引には固定ストップロスとダイナミックトレーリングストップが含まれます
    • 安全な戦略ロジック:  マーチンゲール、グリッド、AIベースのオーバーフィッティングは不要
    • 成長に焦点を当てる:  低いドローダウンで長期的かつ持続可能なパフォーマンスを実現する設計
    • 信頼性の高い実行:  生のスプレッドまたは手数料なしの設定でライブアカウントで最高のパフォーマンスを発揮します
    • 透明性と柔軟性:  完全に透明なロジック - ブラックボックスではありません。異なるブローカーに合わせて簡単に調整・再最適化できます。
    • 1つのEA、複数の市場:   1つのシステムで複数の資産を便利に取引

    注記

    EAには、サポート対象の通貨ペアごとに最適化されたプリセットが付属しています。適切なセットファイルを読み込むだけで追加の設定は不要です。初心者にも使いやすく、経験豊富なトレーダーにとっても強力なツールです。

    設定ファイル内の取引時間はGMT+2/+3のブローカー向けです。ご利用のブローカーが異なるタイムゾーンを使用している場合は、時間設定を適宜調整してください。

    ご質問やお問い合わせは、 https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeasまでお気軽にお問い合わせください。

    -------------------------------------------

    リスク開示

    取引には高いボラティリティによる大きなリスクが伴います。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。自動取引システムをご利用になる前に、必ず損失を許容できるリスク資金で取引を行い、ご自身のリスク許容度をご確認ください。

