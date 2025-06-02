Blue CARA MT4 Duc Anh Le 专家

| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders. This is MT4 version, click here for Blue CARA MT5 (settings and logics are same in both versions) Real monitoring signal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ('CARA') - short for C omprehensive A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen multi-currency multi-timeframe EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn