ThraeX
- Эксперты
- Vasile Verdes
- Версия: 25.98
- Обновлено: 13 декабря 2025
- Активации: 8
ThraeX – скальпирование на M1. (DAX, XAU, etc)
Вдохновлённый дисциплиной и точностью римской эпохи, ThraeX — это специализированный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для высокочастотной торговли с использованием 1-минутного графика. Он предназначен для обработки быстрых колебаний рынка, стремясь выявлять и реагировать на краткосрочные ценовые движения с высокой скоростью и адаптивностью.
Ключевые характеристики:
-
⚔️ Логика скальпинга для M1 – Предназначен для высокочастотного принятия решений на основе данных в реальном времени.
-
⚙️ Быстрая система исполнения – Построен для быстрой реакции на микро-колебания в волатильных рынках.
-
🧠 Самоадаптирующиеся параметры – Использует внутренние алгоритмы для адаптации к изменяющейся ценовой динамике без необходимости в внешних данных или подключениях к платформам.
-
🔄 Непрерывная оптимизация – Система обновляет своё поведение на основе последних рыночных данных, совершенствуя свои действия со временем.
-
🛡️ Отсутствие внешних зависимостей – Полностью автономен; не подключается к внешним платформам, API или файлам.
-
📉 Компактная структура скальпинга – Разработан для сред с низкой задержкой и высокой скоростью исполнения.
Технический профиль:
-
Таймфрейм: 1 минута (M1)
-
Стиль исполнения: Высокочастотное скальпирование
-
Входные данные: Самостоятельно управляются встроенной логикой
-
Совместимость: Работает в ручных или автоматизированных настройках
ThraeX is a very impressive EA, especially for traders who prefer steady and consistent performance. It doesn’t chase aggressive profits, but it delivers slow, controlled, and reliable growth, which is exactly what many traders need in volatile markets like Gold. The scalping logic is smart, execution is fast, and the EA handles market fluctuations very well. I appreciate how stable it performs even during difficult sessions. Over time, the results have been overall profitable and very safe compared to many other bots. If someone is looking for a disciplined, low-risk scalping EA that focuses on long-term profitability rather than risky spikes, ThraeX is definitely a great choice.