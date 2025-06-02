ThraeX – скальпирование на M1. (DAX, XAU, etc)

Вдохновлённый дисциплиной и точностью римской эпохи, ThraeX — это специализированный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для высокочастотной торговли с использованием 1-минутного графика. Он предназначен для обработки быстрых колебаний рынка, стремясь выявлять и реагировать на краткосрочные ценовые движения с высокой скоростью и адаптивностью.

Ключевые характеристики:

⚔️ Логика скальпинга для M 1 – Предназначен для высокочастотного принятия решений на основе данных в реальном времени.

⚙️ Быстрая система исполнения – Построен для быстрой реакции на микро-колебания в волатильных рынках.

🧠 Самоадаптирующиеся параметры – Использует внутренние алгоритмы для адаптации к изменяющейся ценовой динамике без необходимости в внешних данных или подключениях к платформам.

🔄 Непрерывная оптимизация – Система обновляет своё поведение на основе последних рыночных данных, совершенствуя свои действия со временем.

🛡️ Отсутствие внешних зависимостей – Полностью автономен; не подключается к внешним платформам, API или файлам.

📉 Компактная структура скальпинга – Разработан для сред с низкой задержкой и высокой скоростью исполнения.

Технический профиль:

Таймфрейм: 1 минута (M1)

Стиль исполнения: Высокочастотное скальпирование

Входные данные: Самостоятельно управляются встроенной логикой

Совместимость: Работает в ручных или автоматизированных настройках