ThraeX

3.25

ThraeX – M1スキャルピング  (DAX, XAU, etc)

ローマ時代の規律と精密さに着想を得た ThraeX（スレイクス） は、MetaTrader 4 向けに設計された 高頻度取引専用エキスパートアドバイザー（EA） です。
特に 1分足（M1） チャートでのスキャルピング取引に最適化されており、市場の急速な変動を処理し、短期的な価格変動を高い速度と適応性で検出・対応します。

主な特徴：

⚔️ M1スキャルピングロジック – リアルタイムデータに基づく高頻度な意思決定を実現。

⚙️ 高速実行システム – ボラティリティの高い市場における微細な価格変動に素早く反応。

🧠 自己適応型パラメータ – 外部データやプラットフォーム接続に依存せず、内蔵アルゴリズムによって価格の変化に自動適応。

🔄 継続的な最適化 – 最新の市場データをもとに行動を調整し、時間の経過とともに精度を高める。

🛡️ 外部依存なし – 完全自律型で、外部プラットフォーム、API、ファイル接続は不要。

📉 コンパクトなスキャルピング構造 – 低レイテンシー環境と高速実行のために設計。

技術仕様：

  • 時間足: 1分（M1）

  • 実行スタイル: 高頻度スキャルピング

  • 入力データ: 内部ロジックで自動管理

  • 互換性: 手動または自動取引設定の両方に対応

📌 本ツールは「現状のまま」提供され、結果の保証はありません。ユーザーは自身の取引条件や好みに応じてテスト・調整を行うことを推奨します

レビュー 4
Eugen T
537
Eugen T 2025.11.20 08:20 
 

EA gets better with every update, very good results, I test now on demo, will update review when will start on real. Developer is very helpful.

Trong Du Nguyen
275
Trong Du Nguyen 2025.10.18 15:10 
 

Good EA, shop owner supports enthusiastically

