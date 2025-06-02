ThraeX – M1 스캘핑 (DAX, XAU, etc)

로마 시대의 규율과 정밀함에서 영감을 받은 ThraeX는 MetaTrader 4용으로 특별히 설계된 고빈도 거래(High-Frequency Trading) 전용 **전문가용 어드바이저(EA)**입니다.

이 시스템은 **1분 차트(M1)**에서의 빠른 시장 변동을 처리하도록 설계되었으며, 단기적인 가격 움직임을 높은 속도와 적응력으로 감지하고 대응합니다.

주요 특징:

⚔️ M1 스캘핑 로직 – 실시간 시장 데이터를 기반으로 한 고빈도 의사결정 구조.

⚙️ 초고속 실행 시스템 – 변동성이 큰 시장의 미세한 움직임에도 빠르게 반응하도록 설계됨.

🧠 자가 적응형 매개변수 – 외부 데이터나 플랫폼 연결 없이 내장 알고리즘을 통해 변화하는 시장 상황에 자동으로 적응.

🔄 지속적 최적화 – 최신 시장 데이터를 기반으로 동작을 업데이트하며, 시간이 지날수록 성능을 향상시킴.

🛡️ 외부 의존성 없음 – 완전 자율형 구조로 외부 플랫폼, API, 파일 연결이 전혀 필요하지 않음.

📉 컴팩트한 스캘핑 구조 – 저지연 환경과 초고속 실행을 위해 최적화됨. (DAX, XAU, etc)

기술 사양:

시간 프레임: 1분 (M1)

실행 스타일: 고빈도 스캘핑

입력 데이터: 내장 로직에 의해 자동 관리됨

호환성: 수동 및 자동 거래 설정 모두 지원

📌 이 도구는 “있는 그대로(as is)” 제공되며, 결과에 대한 보장은 없습니다. 사용자는 자신의 거래 조건과 선호도에 맞게 테스트 및 매개변수 조정을 직접 수행하는 것이 권장됩니다.