MultiWay EA

4.88
MultiWay EA 是一个智能高效的自动交易系统，基于强大的均值回归策略。通过在九个相关（甚至一些通常“趋势性”）的货币对上进行广泛的分散化交易 — AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD、USDCAD、EURUSD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP 和 GBPCAD — 它能够在强烈的单边走势后捕捉价格回归均值的机会。
购买后，请发送私人消息以获取完整的安装说明。

实时信号:  点击这里

当前价格 — 仅 $1937（限接下来的 10 位买家）。

MultiWay EA 非常适合那些重视简洁、稳定和清晰逻辑的交易者 — 无需复杂的设置，但具备灵活的资金管理和风险控制选项。

该智能交易系统遵循真正的“安装即忘”理念。它可以多年稳定运行，几乎无需用户干预，非常适合长期策略。

您可以将 MultiWay EA 作为账户的独立解决方案，或作为多元化投资组合中的重要组成部分。

只需将其附加到图表上，其余交给它完成。

MultiWay EA 的主要特点:

  • 在运行过程中，EA 不仅考虑交易货币对的报价，还参考:
    • 全球股市的波动情况
    • 交易货币对基础货币的期货波动性
    • 相关货币对的期权市场波动和方向信号
  • 高级波动性过滤器 能够避免在“经典”货币对（如 EURUSD 或 GBPUSD）可能持续单边趋势时入场。
  • 如果持仓不利，EA 将在可控亏损下平仓 — 不会无限制持有。
  • 使用网格系统，但不使用马丁格尔


最低要求和建议 (默认设置)

  • 经纪商: 任意低点差经纪商。推荐 IC Markets、IC Trading 或 Valutrades。
  • 最低初始存款: $3000
  • 推荐初始存款: $5000
  • 杠杆: 1:100 或更高
  • 账户类型: Hedging
  • 使用 VPS 以保持 EA 24/7 运行 (必需)


安装说明

  • 在终端中添加权限，以便从我们的分析服务器 paveludoservice_com 获取市场信息  (截图)。
  • 正确方法 #1:任意单个图表上以默认设置运行 EA (截图)。
  • 正确方法 #2: 删除设置中的符号列表，并在 9 个图表上运行 EA: AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD、USDCAD、EURUSD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD (截图)。
  • 错误方法: 保持默认设置并在 9 个图表上分别运行 EA (截图)。


购买者可加入私密用户群。 只需在产品页面留言请求访问权限。

如果您想获得 MultiWay EA 的 21 天免费试用 来体验其在真实账户中的表现，请给我发送私人消息。

非常重要:  

每位购买 MultiWay EA 的用户都有机会免费获得 LittleCrazy EA

如果您已经购买了 MultiWay EA，并希望获得 LittleCrazy EA — 请给我发消息，我会告诉您如何获取。

评分 24
rootiewl1991
138
rootiewl1991 2025.12.20 08:42 
 

I have a live account and running on default settings so far it remains profitable, with controlled drawdown, will hope to see if continue to deliver me consistent profits over the next year

Gravity Tool
324
Gravity Tool 2025.12.07 15:50 
 

Great grid bot with many currency pairs and risk management options. Trade entries are selective. Support is great. Highly recommended!

wilmer encarnacion
76
wilmer encarnacion 2025.09.25 23:42 
 

This EA is great and the author is fabulous. Pavel is really fabulous person.Go the extra mile to help you with your querry and is very honest .Salute to this kind hearted man!!

推荐产品
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
专家
SUPER TREND EA for Meta Trader 5 – Trade Smarter, Any Timeframe, Any Market Unlock the full potential of automated trading with SUPER TREND EA for MT5 , a professional Expert Advisor built for precision, flexibility, and intelligent risk management. Perfect for Forex, Gold, indices, and cryptocurrencies, this EA adapts to any timeframe—from ultra-fast scalping on M1 to long-term swing trading on D1. Whether you trade intraday moves or position trends, the SUPER TREND EA provides reliable signals
Silver Buster EA
Svetlana Cherepanova
专家
Silver Buster：白银（XAG/USD）算法交易优化方案 Silver Buster 是一款专为 XAG/USD（现货白银）金融工具设计的创新型专家系统。通过整合人工智能（AI）领域的尖端成果，Silver Buster 不仅仅是一个自动化解决方案，更是一个高度智能的综合体，能够在贵金属领域进行全天候市场分析并自主做出交易决策。 Silver Buster 将专业交易员验证过的成熟策略与机器学习和神经网络的革命性方法相结合。这种协同效应使系统能够以超越人类认知和计算能力的效率分析市场数据并生成交易信号。从数据收集、解读到模式识别及高精度订单执行的全流程自动化，最大限度地减轻了心理负担，并消除了持续监控市场的必要性。 Silver Buster 的核心功能优势 先进的 AI 架构： 系统能够处理和解读海量的历史及实时市场数据，从而对白银价格走势进行高精度的预测建模。 自适应学习： Silver Buster 能够不断适应动态变化的市场环境，通过自学机制优化其内部算法。 深耕 XAG/USD 领域： Silver Buster 的算法基础经过专门优化，充分考虑了白银市场独特的波
RS Volatility Expert Advisor MT5
Tino Viehweg
专家
RS 波 动率专家顾问 (RSV EA) MT5 重要的初步 说明： RS 波 动率 EA MT5 (RSV EA) 未 过度拟合。 RS 波 动率 EA MT5 (RSV EA) 的程序代 码基于过去几年的诚实外汇交易。 RS 波 动率 EA MT5 是一款 简单的趋势跟踪专家顾问 ， 因此非常适合交易初学者。 RSV EA 是一款根据 RS 波 动率 MTF 指 标信号生成订单的 EA 。 RSV EA 交易第一笔 订单并在满足过滤条件后立即构建网格。网格的间距可以根据信号设置 ， 也可以设置为固定间距值。利润可以通过 TP by Money （ Params 最小利 润目标 ） 设置。 RSV EA 直接在 图表中显示单个交易 / 序列的利 润。 使用 RS Volatility EA 进行交易的一般要求 最小 账户规模 ： 3000 美元 ， 例如每次交易 1 对 ， 最低起始手数为 0.05 杠杆 1:500 不适用于 净额账户和 ESMA 杠杆限制。 建 议使用原始点差账户和低延迟 VPS 。 RSV EA 适用于各种 经纪商的账户。 我 们推荐使用 Roboforex E
Ladder Trend
Chao Wang Pan
专家
策略描述：   本EA为趋势EA，思路是最简单的追涨追跌的交易手法，配合移动止损及时截断亏损让利润奔跑，本EA主要交易EURUSD 和 XAUUSD。 参数设置：   Transaction   ： 只有Transaction=true时EA才会工作。 Lots              ： 下单手数，建议10000USD下单1标准手 即：1000USD 下 0.1手。 less_stop        :  净值低于不在交易。 Maxi_point    ： 最大点差限制，这里要看黄金的报价小数，比如黄金两位小数点报价的平台您限制最大点差为50，那么三位小数点报价的平台就是设置500。 SL_symbol_1 ：  SL_symbol_2 ：  产品1和产品二的止损点数，比如黄金两位小数点报价的平台您设置止损点数为300，那么三位小数点报价的平台就是设置3000。  symbol_1      :  symbol_2      :   产品1和产品二的昵称，并不是所有平台的黄金都叫 "XAUUSD "。请根据平台的昵称填写。注意symbol_1 填欧元兑美元 ，symbol_2填黄金
Financial Control
Vitalii Zakharuk
专家
The Financial Control expert system traverses the entire history and all currency pairs with a single setting. The bot works on both Netting and Hedging account types. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, on any currency pair and on the server of any broker. It is recommended to work on liquid Forex pairs, with a low spread and use VPS. Financial Control is high frequency trading. You can start using it with $ 100 and 0.01 lot. If there is a commission on the account, it mu
The BeeKeeper EA
Bin Jumahat Johan
专家
The BeeKeeper EA – Intelligent Market Scalper with Dynamic Trade Logic Overview BeeKeeper  is a next-generation automated trading system designed for precision, adaptability, and consistent performance across multiple market conditions. BeeKeeper integrates advanced technical logic with real-time position analysis to make smart entry and exit decisions — dynamically adapting to volatility, trend shifts, and recovery phases. Whether you’re a short-term scalper or mid-term trend rider, Met
Zonda EA
Anton Kondratev
5 (4)
专家
Zonda EA  它 是一个   全自动系统 ，具有开放式优化参数和 实时恢复机制。 Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 345$  Next Price 990 $  风之子指南 信号 佣金退款 更新 我的博客 Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network. Default Settings for One chart        GBPUSD M15 每个位置总是有一个   固定止损   和   全面交易跟踪 (FDT)   ，即使处于回撤状态。       该算法使用 QE 模式 ，自 2005 年以来已对其进行了改进和优化。 这是一个   每日突破策略（星展银行）     在欧洲早盘交易时段。 系统将所有交易分为几个部分，每个部分的持仓量都有自己的   利润 管理 。 当前的模式是基于   前向优化 算法 (FOA) 直至 2022 年 12
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
专家
BOOSTER FOR MT5 是外匯市場日常工作的專業黃牛顧問。在交易中，隨著經驗的積累，交易者通常會了解到止損單的累積水平、價格和時間在市場中起著重要作用。這個策略在這個 FOREX Expert Advisor 中實施，我希望您不僅會喜歡使用這個產品，而且會參與它的開發 - 在此處留下您的反饋和您的願望 https://www.mql5.com/en/市場 / 產品 / 45915 #! 標籤 = 評論 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/45915 選項： PRICE - 在分配的時間段內需要遍歷的價格距離； TIME - 以秒為單位的分配時間； HL_PERIOD - 確定級別的柱數； HL_TIMEFRAME - 確定水平的時間範圍； BREAKTHROUGH_LEVEL - 突破水平後打開訂單？; MAGIC_NUMBER - 交易的幻數； ORDERS_COMMENT - 訂單中的顧問評論； MAX_SLIPPAGE - 開倉時的最大滑點； MAX_SPREAD - 開啟交易時的最大點差； COMMI
HFT Ghoul
Sabrina Hellal
专家
HFT Ghoul HFT Ghoul is an Expert Advisor for the MetaTrader 5 platform, specifically designed for high-frequency trading environments. It uses momentum-based algorithms to detect rapid price movements, particularly targeting high liquidity spikes during volatile trading sessions. Instead of immediate market execution, the Expert Advisor uses a mechanism based on pending stop-loss orders. This approach aims to enter the market only when sufficient momentum is detected in the direction of the tr
QuantCore GT
Arseny Potyekhin
3.27 (11)
专家
QuantCore GT QuantCore GT EA 是一款先进的交易系统，旨在通过无与伦比的人工智能驱动智能与数据驱动策略的完美结合，来应对外汇市场的复杂性。通过整合 ChatGPT-o1、最新的 GPT-4.5、精密的机器学习模型以及最先进的大数据方法，QuantCore GT 实现了全新的精准度、适应性和交易效率水平。该专家顾问（EA）凭借其先进的技术、无缝的人工智能交互以及一流的客户支持，确保交易者能够获得最佳工具和最优支持。 免费赠送 1 个 EA:   购买 QuantCore GT 时，您可以从我们的产品组合中选择一款额外的专家顾问，助您将交易策略提升到全新高度！ 说明:   设置 由于该策略独具一格，我计划仅出售有限数量的许可证，因此价格将会逐步上调以限制销售数量。 下一个价格: 6 90  USD 经纪商  任何经纪商，优先选择 ECN/零点差 杠杆 从 1:20 起 保证金 最低 200 美元 交易品种 XAUUSD 时间框架 H1 GPT 模型的组合，如   ChatGPT-o1   与   GPT-4.5 ，不仅适用于处理纯文本数据，在图像分析方面也同样
Derivonit EA
Lungile Mpofu
专家
Derivonit EA  is fully automated Expert Advisor for trading Boom 1000 Index  offered by Deriv formerly known as Binary Dotcom. The EA uses more than seven strategies to open trades and close. It is based on CCI, STOCHASTICH, BANDS, ALLIGATOR and ENVELOPES for opening trades and then uses ATR, ADX, Accelerator Oscillator and RSI for closing trades. The EA will automatically open trades and close on Take Profit. Lot size and number of trades can be also changed depending on account balance you hav
LittleCrazy MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.82 (11)
专家
LittleCrazy EA 是一款全自动交易系统，具有极其激进的风险策略。它使用均值回归策略，在三对高度相关的货币对上进行交易： AUDCAD、AUDNZD 和 NZDCAD 。 本交易机器人适合追求高收益并理解激进交易风险的用户。特别适合小额账户和用户愿意承担深度回撤以换取潜在高回报的情况。 实时信号： 点击这里 赠品活动： 购买 FastWay EA 即可免费获得 LittleCrazy EA 。 最低要求与建议 经纪商：低点差的任何经纪商 最低初始入金：$200 杠杆：1:500 或更高 账户类型：对冲账户 时间周期：M15 建议使用 VPS 保持 EA 24/7 运行 安装说明 在终端中添加对我的分析服务器 paveludoservice_com 的访问权限（ 截图 ）。 正确运行方式：使用默认设置在任意一个图表上运行 EA（ 截图 ）。 另一种方式：清空设置中的符号列表，在 AUDCAD、AUDNZD 和 NZDCAD 三个图表上运行 EA（ 截图 ）。 错误方式 ：保留默认设置并同时在 3 个图表上运行 EA（ 截图 ）。 收益与风险（基于回测） 预期年化收益：1
Ace Scalper MT5
Andrey Vasilenko
专家
Ace Scalper EA works on the GBPUSD, EURGBP, USDCHF, EURCHF . Timeframe M5. The strategy is based on the search of price fluctuations for the quiet period of the Asian session. During this period, there is usually no strong unpredictable price movements, which allows relatively safe scalping, with the average trade duration 1 hour. Uses tight Stop Loss, which provides deposit protection in the event of adverse developments in the market. EA does not use dangerous methods of trading that can destr
HedgeStar
Ahmet Gokcen Sirma
专家
Hedge Star EA – Smart, Adaptive, Fully Automated Trading Intelligence ( candleforms.co ) Hedge Star EA is a next-generation automated trading system engineered to deliver stability, precision, and adaptability in changing market conditions. By combining trend analysis, hedge logic, grid mechanics, and dynamic risk-control features, the robot reacts intelligently to price movements while keeping risk tightly managed. 1. Trend-Driven Smart Entry System Hedge Star EA determines trend directio
Grid with Square BBand
Sopheaktra Phan
专家
Grid + Square BBAnd is the new Grid Trading with new formula of traditional Bollinger Band. It is Square Bollinger Band. It is complex and unique formular that more accurate than the (round)Bollinger Band. It is build-in with multi-function of Risk&Reward Control such as: First Trade: Off/On first trade Series Trade: Off/On sequences trade Signal Count: This is the core value of calculate Square BBand based on overlap interval Timeframe: Period of Square BBand Trade Strategy: 1. Series_Both_Tra
TrendWave Navigator
Michael Kolawole Shodimu
专家
Title: TrendWave Navigator – Multi-Timeframe Trend-Following EA Short Description: Catch strong market trends with precision! Trades Forex majors and XAUUSD using H1 trend detection and M15 pullback entries. Smart risk management with low drawdown. Full Description Overview: TrendWave Navigator is a professional multi-timeframe Expert Advisor that captures sustained directional moves while filtering out choppy market noise. Optimized for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, and XAUUSD (Gold). Ideal for tr
Market Surge Dynamo
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
专家
MARKET SURGE DYNAMO - Professional Multi-Timeframe Trading System Transform your trading with the power of intelligent automation! Why Choose MARKET SURGE DYNAMO? MARKET SURGE DYNAMO   is a sophisticated yet user-friendly expert advisor designed to capture market opportunities across multiple currency pairs and timeframes. Whether you're a seasoned trader or just starting your forex journey, this EA delivers consistent performance with professional-grade features. Key Features   Multi
Major Trend
Sugianto
专家
Major Trend Expert Advisor – Trade with Confidence on Major Currency Pairs After years of live trading with consistent results, I hereby present the Major Trend EA. The Major Trend EA is built to trade top-performing major forex pairs, with a special focus on AUDUSD and NZDUSD , where it delivers its most consistent results. It applies a combination of advanced trend-analysis techniques to identify high-probability entry points, helping to reduce drawdowns and enhance long-term profitability. Si
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
专家
NanoTrade Pro NanoTrade Pro   is a state-of-the-art automated trading advisor designed to optimize your trading strategy in the fast-paced financial markets. Leveraging advanced algorithms and real-time data analysis, NanoTrade Pro automates the scalping process, enabling traders to capitalize on small price movements with remarkable precision and efficiency. Basically, the advisor does not use any risk systems with increasing volume or increasing the number of open orders. Before buying, be s
AIS TrailingStop Moral Expectation MT5
Aleksej Poljakov
专家
该交易专家的主要目的是利用追踪止损来支持未平仓头寸。专家可以跟踪手动和其他顾问开设的头寸。 止损和止盈水平的计算是基于市场价格变化的统计关系。借助这一点，顾问可以选择利润和风险之间的最佳比率。一有机会，专家就会将仓位移至盈亏平衡点，然后开始跟踪价格。头寸的盈亏平衡点是根据累计掉期和佣金来计算的。 此外，还增加了使用您自己的算法开仓的功能。因此，对顾问进行了重大更改，包括输入参数。 追踪止损参数： Trailing Stop timeframe-顾问用来计算止损和获利水平的时间范围； UseTakeProfit-跟踪仓位时使用您自己的获利。 交易策略主要参数： Lot – 如果使用其内部策略，专家将开设的头寸数量； Slippage – 价格滑点（最小值 1）； Best price-专家开仓时使用的过滤器； MinRisk-控制风险。启用此过滤器可以降低风险，但也会降低盈利能力。 策略参数： Symbol Name——顾问应该监控的符号。如果未指定参数，则使用安装顾问的符号； Strategy-选择您自己的交易策略。 None- 未发生该符号的交易； Strategy para
Perfect EA Hedging
Sopheaktra Phan
专家
Hedging was known as "100% Winning Strategy" in many decade before. But it doesn't seem right in the side-way market. If you put Hedging distant too close, it will entry as more as the side-way stay. If you put Hedging distant too far, it would never hit the BEP before the account blown. So, now "EA by CAPO" brought to you the new generation of Hedging that help user avoid the Risk from side-way market. We let the EA observe first 3trades with the same distant and it increase the distant at 4th
MagicCrossOverEA
Sahib Ul Ahsan
专家
MagicCrossOverEA – Smarter Trend Trading with Powerful Control MagicCrossOverEA is a fully automated trading system built on the time-tested 2 Moving Average crossover strategy , reimagined with modern smart features for today’s markets. Designed for traders who demand both precision and flexibility , this EA intelligently detects trend shifts, confirms entries using higher timeframe filters, and enhances accuracy with optional pullback validation. This is more than just a crossover bot— it’s a
Bollinger Bands Builder Basic
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
专家
The Bollinger Bands Builder Basic expert advisor is a free and configurable trading strategy using the Bollinger Bands indicator as its primary signal provider technique. Like its sibling products from the expert advisors group, this systems aims to ensure low drawdown and avoiding exposure to high risks through:   usage of automatically placed stop loss orders for all launched trades; allowing maximum 1 managed open trade at a given time, avoiding pressure on margin/deposit load; minimization o
FREE
Sunrise on mars MT5
Marta Gonzalez
专家
Sunrise on Mars - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The system operates market breaks, with correction and trend-following algorithms, the algorithms optimize the risk-benefit ratio, to minimize the risks of margin call. The system uses multiple lot depending on the algorithm, the initial lot is double the one marked as the minimum lot and is used as a reference in the algorithm. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of  indepe
Oneiroi
Oleksandr Powchan
5 (1)
专家
Oneiroi trades hard oversold and overbought conditions. On M15 you can achieve a very high hitrate. The system does not trade a lot because meeting the three conditions is quite hard. It will work on any pair and any broker but some are better than others. The EA will work also on small accounts but i would highly recomend to use a 100kcent account. Our Goal is to help you be way more profitable and way more stress free, so you can enjoy the things that are important to you and your family.
Gold Scalp Trend
Duy Van Nguy
3 (2)
专家
Gold Scalp Trend – 真正的黄金趋势猎手 各位交易者好！我是 Gold Scalp Trend，一款专为 XAUUSD 设计的智能交易顾问。我的优势在于短线剥头皮，能够同时把握清晰的主要趋势和细小的市场波动，提供快速、精准且高效的交易。 我不会追求过多的交易次数，而是精心挑选成功率最高的机会，注重质量而非数量。让我证明，我正是你在贵金属市场中一直寻找的黄金伙伴。 实时信号： [点击这里] 重要提示：购买后请发送私信给我，以获取安装指导，并加入私人支持群组，以优化机器人在运行中的表现。 上市优惠 — 前 3 天限时提供！ 当您购买并成功安装 Gold Scalp Trend EA 后，您即可从我在 MQL5 的机器人商店中 免费领取任意一款产品 。 定价策略：每 10 次购买价格上涨 100 美元。下一个价格：799 美元。最终价格：1599 美元。 为什么选择 Gold Scalp Trend？ 专注 XAUUSD —— 针对黄金交易全面优化，无策略稀释。 趋势剥头皮大师 —— 把握强劲趋势和短期回调，实现精准的进场与出场。 严格的风险管理 —— 优先保护账户，无
BitBull EA
Arseny Potyekhin
4.6 (5)
专家
尊敬的交易者， 我很高兴向您介绍我们的最新项目。 EA BitBull。 真正的加密货币交易现在已成为现实！ 由于该策略极具独特性，我仅想出售有限数量的许可证。因此，价格将稳步上涨以限制销售。 下一价格为 790 美元。 在我们来自世界各地的尊贵合作伙伴的帮助下，我们成功开发了一种创新的加密策略。 该策略无缝结合了趋势跟随和均值回归策略的原理。 通过使用先进的神经网络，如 RNN（循环神经网络）和 LSTM（长短期记忆网络）。 在成功完成 BTC BitBull EA 之后，我们现在专注于交易对 ETH/BTC 和 ETH/USD。 特别值得注意的是，无需任何先前的交易经验即可受益于这项技术！ 为获得最佳效果，应遵守并采用以下设置和配置： 经纪商 任何经纪商，优先 ECN/零点差 杠杆 从 1:20 起 保证金 最低 50 美元 交易品种 BTC/USD —— 稍后将添加更多品种 时间框架 H1 主要功能： 策略盈亏比 1:2 —— 2 次盈利覆盖 1 次亏损 严格的止盈和止损 每笔交易均设止损 独特策略 24/7 交易——即使在周末 小额保证金
Market Markers EA
Tshepo Michael Motaung
专家
This EA is sessions trading robot that allows you to trade the trading session of yours choice as it waits for market markers to make decision for the direction of the day before taking any trades. It has 3 entry signals that uses candle stick patterns, Moving Averages and Range Break to maximize profits and to take advantage of the trending market. The EA practices risk management and has the ability to grow account by risking certain percentage of your account(risk percentage) each time there
Quantitative Athena Scalping
Titouan Sebastien Julien Cadoux
4.83 (6)
专家
Quantitative Athéna Scalping (QAS) Quantitative Athena Scalping (QAS) 是一款专注于超短线剥头皮的智能交易系统。 它在一天中开启多个挂单，当达到 Take Profit 后，会重新靠近价格布单以快速捕捉新的利润机会。 注意： QAS 不使用止损。请严格遵循安装与风险管理说明。 QAS 是 Quantitative Trading System 系列的入门产品，用于展示我们的剥头皮逻辑，在此基础上您可升级至 Quantitative Trailing Scalper （高级版）或 Quantitative Apex Prop Firm （适用于 Prop Firm 的更稳健版本）。 主要特点： 执行速度快，抓取短线利润。 针对 XAUUSD   1M  优化，流动性强且波动大。 智能资金管理（固定或动态手数）。 严格风险控制与简洁逻辑。 建议设置： 最低资金： 1,000 美元 推荐杠杆： 1:500 账户类型： ECN 默认参数 不建议直接使用 。 请访问博客获取优化的 .set 文件与完整说明： https://ww
FREE
The Ring
Marta Gonzalez
专家
The Ring A EA to rule them all The Ring   it is a Secure Automated Software for trade 28 pairs ​​simultaneously. The Ring  It is optimized for 28 pairs of forex market Do not use this robot at the same time as others, it is a multi-value robot, therefore it manages 28 pairs simultaneously. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of independently analyzing the market and making trading decisions  The Ring    Have 6 neurals nets to used the correct algoritm in the
该产品的买家也购买
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (378)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 稳定版 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICMarkets 两种策略  低风险     htt
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
专家
黑色星期五50%折扣 - NANO MACHINE GPT 常规价格:$997 至 黑色星期五:$498.50 (折扣价格将在促销期间体现。) 促销开始:2025年11月27日 - 限时黑色星期五活动。 黑色星期五赠品: 所有在黑色星期五活动期间购买Nano Machine GPT的买家可以参加随机抽奖,奖品包括: 1 x Syna激活码 1 x AiQ激活码 1 x Mean Machine GPT激活码 如何参与: 1) 购买后, 向我发送私信 以获取Nano Machine GPT手册和推荐的设置文件。 2) 然后 在此产品页面发表评论 确认您的购买,即可 正式进入 黑色星期五抽奖活动。 将从符合条件的黑色星期五购买者中随机选出三位独立获奖者,购买者必须同时发送消息并发表评论。 黑色星期五促销结束后,Nano Machine GPT将恢复其常规价格997美元。 Nano Machine GPT - 紧凑型全功能系统中的旗舰级AI DNA Nano Machine GPT由Mean Machine GPT、AiQ和Syna背后的同一开发者打造,这些系统帮助建立了外汇交易中真正
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专为 XAUUSD (黄金) 设计的专家顾问 (Expert Advisor)。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期 (M5, M30, H2, H4, H6, H12) 触发。 该 EA 旨在自动管理其入场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定的信号。Golden Hen EA 不使用网格 (grid)、马丁格尔 (martingale) 或平均成本技术 。 EA 开启的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载 Set 文件 八种策略概述 EA 同时跨多个时间周期分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析最近的一系列特定柱状线，以识别在定义的看跌形态之后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略在持续的下行趋势后识别强劲的看涨动能。它使用前一个 H4 柱的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一种基于会话的策略。它监控相对于早期交易时段低点的价格行为，以识别潜在
Remstone
Remstone
5 (7)
专家
Remstone 并非普通的 EA。 它融合了多年的研究和资产管理经验。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 自2018年以来 ，我的上一家公司Armonia Capital向FCA监管的资产管理公司Darwinex提供了ARF信号，筹集了75万美元。只需一位顾问即可掌控4个资产类别！ 没有承诺，没有曲线拟合，没有幻想。但有丰富的现场经验。 加入日益壮大的成功交易者社区，利用 Remstone 的力量！ Remstone 是一款全自动交易解决方案，旨在挖掘市场趋势。它基于先进的算法，专为追求可靠性和结果的交易者打造。 通过经过验证的精确度增强您的交易优势！ 为什么选择 Remstone？ 高级市场适应性： 处理许多不同的资产和经济新闻，以便在正确的时间挑选出可能流行的资产。 可定制的策略
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]   核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不依赖传统指标的情况下，分析原
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
专家
AxonShift — 具有自适应执行逻辑的算法交易系统 AxonShift 是一款专为 XAUUSD 在 H1 时间周期上开发和优化的自动化交易算法。该系统采用模块化结构，通过分析短期价格动态与中期趋势脉冲的结合来理解市场行为。它避免了对市场噪音的过度反应，不依赖高频操作，而是聚焦于在特定结构条件触发下的可控交易周期。 每一笔交易都基于预设的场景逻辑进行触发，依赖于内部筛选器、价格阈值与波动性上下文。AxonShift 不使用马丁策略、网格系统或仓位加倍方法，从而确保在不同市场条件下执行行为的可预期性和一致性。 该系统在每笔交易中都采用固定的止损（Stop Loss）与止盈（Take Profit）水平，从而维持明确的风险管理框架。此结构使其能够适用于支持市场执行的经纪商，并允许在明确定义的资本模型下部署。AxonShift 的执行机制稳定且不依赖外部指标或随机行为。 系统不依赖新闻事件、外部数据源或概率预测。其核心方法建立在黄金市场特有的行为模式上，包括局部波动区域、方向性微型突破以及短周期内的价格响应。开发过程中特别考虑了 XAUUSD 的非对称波动性与日内流动性节奏。 实盘信号
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
专家
首次在此平台上 | 一个了解市场的EA 这是该平台上首个使用 Deep Seek 全部功能的专家顾问（EA）。 结合 Dynamic Reversal Zoning 策略，创建了一个不仅能识别市场动态，更能理解市场行为的系统。 实时信号 __________     设置 时间周期： H1 杠杆： 最低 1:30 入金： 至少 $200 交易品种： XAUUSD 经纪商： 不限 Deep Seek 与反转策略的结合是全新的——这正是它特别吸引人的地方。如果你正在寻找新的交易方式， 不要错过这个EA。它是这里第一个此类系统，可能也是自动化交易的新方向的开始。 与其依赖固定模式或预设策略，不如采用此EA的自适应方式。它能识别并理解  市场变化 – 并据此进行调整。  专注于反转区域和压力分析，它远比传统工具更深入。 Deep Seek 简介 Deep Seek 是一个基于先进数据结构的现代分析模型。 它实时扫描市场，识别模式，评估波动性，并洞察传统指标忽视的部分 。 Deep Seek 在以下方面表现尤为出色： 评估市场强弱 识别过渡区域 适应市场阶段变化 AI 系统 交易能力
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 755 美元（还剩 3/10），下一个价格 895 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
专家
AIQ 版本 5.0 - 通过机构架构实现自主智能 从基于规则的自动化演变为真正的自主智能代表了算法交易的自然进步。十多年前机构量化交易台开始探索的内容已经成熟为实际实施。AIQ 版本 5.0 体现了这种成熟：复杂的多模型 AI 分析、独立验证架构，以及通过广泛的生产部署而完善的持续学习系统。 这不是添加了 AI 功能的自动化。这是从基础构建的自主智能，基于多年研究机构交易台如何构建决策验证、管理运营可靠性和实施自适应学习系统。版本 5.0 代表了这种开发方法的顶峰。 版本 5.0 提供超过 300+ AI 模型的访问，包括 55+ 免费集成模型、提供独立验证的双重 AI 分析师和风险管理器角色、具有自动故障转移的主辅 API 架构确保零停机运行、专有的 Sacred Phi 仓位管理系统，以及随市场条件持续演化的高级神经网络权重训练。系统以 10 倍速度执行增强型网络搜索以获取实时市场情报，同时在多个时间框架内执行机构级分析。 基于多年完善的进化增强： 300+ AI 模型生态系统，含 55+ 免费选项： 直接 API 集成机构级提供商，包括 DeepSeek R1、OpenAI
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝 (
GoldSky
Alno Markets Ltd
2.14 (7)
专家
欢迎来到     GoldSKY EA 是一款高效的 XAUUSD（黄金）日内交易程序。由我们的团队开发，旨在……     普通账户、资金支持的专业账户和专业挑战！     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSky 使用 1 分钟时间框架的图表。5 年和 10 年的回测结果可在评论区找到。该系统在长期使用相同设置的情况下表现良好，展现出稳健性和持久性。 该智能交易系统在欧洲交易时段开始至美国交易时段结束期间进行交易。不持有隔夜交易，所有未平仓交易均在当日结束
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
专家
AI MAP 交易系统 AI MAP 交易系统 AI MAP 是一款自动化智能顾问，旨在分析市场状况并基于算法逻辑执行交易。该系统利用多层分析框架来评估价格走势、交易量和市场情绪，无需人工干预。 实时监控（+ 3个月）    || 聊天群组    系统架构 EA 集成了专门的处理模块来处理不同的市场方面： 实时价格走势和交易量分析 新闻情绪和经济日历整合 技术指标综合 风险评估和波动性预测 支撑位和阻力位映射 交易策略 该系统通过根据账户净值和当前市场状况自动调整交易规模来管理持仓。它采用动态止损机制和获利策略来维持风险参数。只有当多个分析模块对市场方向达成一致时才会执行交易。 主要特点 基于账户净值的自动持仓规模计算。 具有经济新闻过滤的市场分析。 动态利润目标和止损调整。 周末持仓保护功能。 多时间框架分析。 推荐货币对 该系统针对具有足够波动性的货币对进行了优化，包括： 主要货币对和交叉盘： GBPUSD, USDJPY, EURUSD, GBPJPY, EURJPY 贵金属： XAUUSD（黄金） 账户建议 保守型： 最低余额 $500（建议 $1,000） 时间框架 H
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
专家
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) 面向 XAUUSD 的精准交易 Live Signal Avalut X1 是一款用于 MetaTrader 5 上 XAUUSD（黄金） 自动化交易的专业智能交易系统（EA）。该系统在一个 EA 中集成四种互补策略，以应对不同的市场状态。它在 MT5 上独立运行，无需外部 DLL 或第三方安装程序。 关键功能 四策略合一：相互配合的策略覆盖趋势、震荡与波动等阶段。 专项风险管理：每笔交易均设硬性止损与止盈；动态 X 跟踪止损。 高级过滤方法：用于优化入场的高级 EZ 过滤器。 自动时区处理：策略基于 GMT+3 开发，自动检测并校正经纪商时差。 丰富参数：提供全面的配置输入；默认参数可直接使用，无需外部 set 文件。 EA 面板：图表内信息面板，支持可选主题（深色、浅色、Edgezone）。 开发与验证 机构级方法：走步优化（Walk-Forward）、样本外验证、蒙特卡罗重采样、参数稳定性与敏感性检查。 AI 辅助的研发与监控：研究与实时诊断由 AI 工具支持；仅在必要时更新参数
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
专家
量子比特币 EA   ：没有不可能的事情，唯一的问题是弄清楚如何去做！ 使用 Quantum Bitcoin EA 迈向 比特币 交易的未来，这是来自顶级 MQL5 卖家之一的最新杰作。Quantum Bitcoin 专为追求性能、精度和稳定性的交易者而设计，重新定义了加密货币波动世界中的可能性。 重要提示！ 购买后，请给我发送私人消息，以获取安装手册和设置说明。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子比特币/女王通道：       点击这里 ***购买 Quantum Bitcoin EA 即可免费获得 Quantum StarMan！*** 私信询问更多详情！ Quantum Bitcoin EA 在 H1 时间范围内蓬勃发展，采用 趋势跟踪策略 来捕捉市场动量的本质。它利用 复杂的网格方法 来确保每个交易周期都以胜利结束——将波动性从挑战转变为机遇。比特币市场以 4 年为一个周期，Quantum Bitcoin EA 经过优化，可以捕捉每个周期中发生的模式，确保它始终以有利的方式结束交易 为什么选择量子比特币 EA？ 掌握不可预
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
专家
Aria Connector EA – V4 (学习机器 + XGBoost学习模型 +112个付费和免费AI + 投票系统 + 外部和可编辑提示) 注意：如果你是中国用户，在购买之前必须确保你能够连接到 YouTube 来观看英文安装视频，并在 YouTube 上启用中文字幕。 你还必须具备使用 VPN 的条件，把 IP 设置在其他国家，这样才能自由地使用 ARIA。 虽然市场上大多数EA声称使用"AI"或"神经网络"，但实际上只运行基本脚本， Aria Connector EA V4 重新定义了真正AI驱动交易的含义。 这不是理论，不是营销炒作，这是您的MetaTrader 5平台与112个真实AI模型之间的直接、可验证连接，结合下一代XGBoost引擎、可编辑提示和多AI投票系统。 从第一天开始，Aria就被设计为一个透明、不断发展的生态系统：首先是直接的GPT连接，然后是自动化，接着是策略审计。 现在，在V4中，Aria成为了真正的学习机器 ，能够适应市场条件，实时优化您的策略，并让您通过外部、可编辑的提示完全定制其智能。 通过分析超过 60,000笔实时交易 ，独特的
作者的更多信息
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
专家
FastWay EA 是一款基于强大均值回归策略的智能高效自动交易系统。它专注于交易相关货币对 AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD、EURGBP ，利用价格在大幅波动后回归均值的特性获利。 购买后请私信我以获取完整的安装说明。 实时信号:  点击这里 当前价格 — 接下来的10位买家仅需$1337。 FastWay EA 适合追求简洁、稳定、逻辑清晰的交易者——无需复杂设置，却提供灵活的资金管理与风险控制。 本 EA 遵循真正的 “设置后即可放置” 理念，能多年稳定运行，仅需极少干预，非常适合长期策略。 可单独运行，也可作为多元化策略组合的有力补充。 只需附加到图表，其余交给 EA。 FastWay EA 主要特点： 运行时不仅考虑交易对报价，还综合考虑： 全球股市波动情况 基准货币利率期货波动 对应货币对的期权市场波动与方向信号 使用网格系统，但 不使用马丁格尔 。 默认启用智能止损机制，长时间回撤时可有损平仓，避免无限持仓。 最低要求及建议 （默认设置） 经纪商：低点差。推荐 IC Markets、IC Trading、Valutrades。 最低入金：$1
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
专家
NorthEastWay MT5是一种完全自动化的“回撤”交易系统，在热门的“回撤”货币对交易中特别有效：AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD。该系统在交易中使用了外汇市场的主要模式——价格在任何方向急剧波动后的回归。 时间框架：M15 基本货币对：AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD 附加货币对：EURUSD、USDCAD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD 购买EA后，务必私信我，我会将您添加到私人群组，发送设置文件和详细说明。 我愿意帮助每位买家安装和配置顾问。 如果您以前从未使用过EA，我会向您展示并教您如何使用。 EA设置： 您可以使用OneChartSetup（仅限M15时间框架）从单个图表运行所有货币对 该EA对点差、滑点或任何其他与经纪商相关的变量不敏感。 仅使用推荐的货币对。 EA测试： 使用MT5测试器的多货币模式同时测试所有推荐的货币对上的EA。 观看示例视频 。 仅在M15时间框架上进行测试 推荐进行5-10年的长期测试，以显示EA在各种市场条件下的稳定性。 输入参数： OneChartSetup — 从一个图表同时启动多个货
LittleCrazy MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.82 (11)
专家
LittleCrazy EA 是一款全自动交易系统，具有极其激进的风险策略。它使用均值回归策略，在三对高度相关的货币对上进行交易： AUDCAD、AUDNZD 和 NZDCAD 。 本交易机器人适合追求高收益并理解激进交易风险的用户。特别适合小额账户和用户愿意承担深度回撤以换取潜在高回报的情况。 实时信号： 点击这里 赠品活动： 购买 FastWay EA 即可免费获得 LittleCrazy EA 。 最低要求与建议 经纪商：低点差的任何经纪商 最低初始入金：$200 杠杆：1:500 或更高 账户类型：对冲账户 时间周期：M15 建议使用 VPS 保持 EA 24/7 运行 安装说明 在终端中添加对我的分析服务器 paveludoservice_com 的访问权限（ 截图 ）。 正确运行方式：使用默认设置在任意一个图表上运行 EA（ 截图 ）。 另一种方式：清空设置中的符号列表，在 AUDCAD、AUDNZD 和 NZDCAD 三个图表上运行 EA（ 截图 ）。 错误方式 ：保留默认设置并同时在 3 个图表上运行 EA（ 截图 ）。 收益与风险（基于回测） 预期年化收益：1
筛选:
Shui Hua Li
506
Shui Hua Li 2025.12.24 09:47 
 

用户没有留下任何评级信息

rootiewl1991
138
rootiewl1991 2025.12.20 08:42 
 

I have a live account and running on default settings so far it remains profitable, with controlled drawdown, will hope to see if continue to deliver me consistent profits over the next year

Gravity Tool
324
Gravity Tool 2025.12.07 15:50 
 

Great grid bot with many currency pairs and risk management options. Trade entries are selective. Support is great. Highly recommended!

Arjan Hazewinkel
1439
Arjan Hazewinkel 2025.11.12 14:19 
 

I see all these positive reviews but i have mixed feelings so far. The quality of the expert seems good. But sadly trades are so rare, to make money back from the costs of the expert might take 2-3 years if it doesn't crash in this period...

PAVEL UDOVICHENKO
13473
来自开发人员的回复 PAVEL UDOVICHENKO 2025.11.19 11:22
Thank you very much for your feedback.
I really understand how you feel: when an EA stays silent for a long time, it’s frustrating and creates a feeling that “nothing is happening”. I personally don’t like such periods either. However, this year the market has been extremely nervous: first we saw sharp drops and unstable movements, which my EAs deliberately stay away from in order not to take unnecessary risk. Then we get the opposite – long “waiting” phases when the market is frozen and volatility is too low for the strategy to work properly, so the EA is forced to wait again. I am confident that once the markets return to a more “healthy” level of volatility, the robot will continue to show the kind of trading it was originally designed for.
wilmer encarnacion
76
wilmer encarnacion 2025.09.25 23:42 
 

This EA is great and the author is fabulous. Pavel is really fabulous person.Go the extra mile to help you with your querry and is very honest .Salute to this kind hearted man!!

PAVEL UDOVICHENKO
13473
来自开发人员的回复 PAVEL UDOVICHENKO 2025.10.06 12:38
Thank you so much, Wilmer, for your kind words and support! I truly appreciate the time you took to share your experience. My goal has always been to create reliable tools and offer genuine support to traders who use them. It means a lot to know that my efforts are helpful and that you’re satisfied with the EA. Wishing you continued success and steady growth in your trading journey!
2991394
61
2991394 2025.09.19 13:46 
 

great EA

PAVEL UDOVICHENKO
13473
来自开发人员的回复 PAVEL UDOVICHENKO 2025.10.06 12:39
👍
Eduard Mushkatin
1930
Eduard Mushkatin 2025.09.12 01:12 
 

用户没有留下任何评级信息

PAVEL UDOVICHENKO
13473
来自开发人员的回复 PAVEL UDOVICHENKO 2025.10.06 12:39
Eduard, thank you for such a detailed and thoughtful review! It’s a great pleasure to hear that you’ve had a positive experience with MultiWay and NEW EA. I always aim to make my products not only effective but also transparent and easy to use, with strong ongoing support for all users. Your feedback motivates me to keep refining the systems and the overall user experience. Wishing you continued success and confidence in every trade!
nolisuke
61
nolisuke 2025.09.04 09:39 
 

I purchased and set up the EA and it is working fine. The developer is trustworthy and easy to understand when I inquired about it. The community is also well-developed. It is an EA with high expectations to earn a lot of profit based on the past performance.

PAVEL UDOVICHENKO
13473
来自开发人员的回复 PAVEL UDOVICHENKO 2025.09.08 09:11
Thank you for the thoughtful feedback. I’m glad the setup went smoothly and that my explanations and our community were helpful. Past performance guides our work, while risk control remains key. I’ll keep improving the EA and support.
voda007
857
voda007 2025.08.29 18:00 
 

this is my first EA from this well know author iam looking forward to using this

PAVEL UDOVICHENKO
13473
来自开发人员的回复 PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.30 16:00
Thank you for choosing MultiWay EA and for your trust. Please start with the default Medium Risk preset; it’s a safe baseline while you get acquainted. If anything is unclear, I’m here and glad to help.
5474384
31
5474384 2025.08.28 00:32 
 

After using Pavel's little Crazy for the last year , I am very excited about using Multi Way, the product support is excellent , the install was easy in my MT5 account and the supporting documentation is really well presented, I will update in a few months after using MW.

PAVEL UDOVICHENKO
13473
来自开发人员的回复 PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.30 16:00
Thank you for the continued trust after a year with LittleCrazy. I’m glad installation felt easy and the documentation helped, and it’s great to hear support met expectations. For MultiWay, begin with the default Medium Risk preset and adjust gradually as you gain confidence. I appreciate your plan to share an update in a few months—your long-term feedback is very valuable.
Jan Breel
478
Jan Breel 2025.08.27 19:04 
 

First Time I bought an EA from Pavel, i am sure with the comments and information in his channels that he had improved the famous NEW ea. Will update this review later on....

PAVEL UDOVICHENKO
13473
来自开发人员的回复 PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 19:17
Thank you, Jan. I appreciate your trust on your first purchase. I’ve put a lot of work into evolving the ideas from NEW EA inside MultiWay—clearer risk logic, stability improvements, and better documentation. Please share an update once you’ve had time to run it; if anything is unclear or you need help with setup or risk, I’m here to help.
andylo99
42
andylo99 2025.08.27 14:40 
 

用户没有留下任何评级信息

PAVEL UDOVICHENKO
13473
来自开发人员的回复 PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 18:59
Thank you, Andy. I’m glad you find the EA interesting and the support helpful. I’ll keep focusing on stability, risk control, and steady improvements as you monitor results. If you have observations or ideas, please share them—I’m always listening.
Julio83_
20
Julio83_ 2025.08.27 12:22 
 

用户没有留下任何评级信息

PAVEL UDOVICHENKO
13473
来自开发人员的回复 PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 18:50
Thank you, Julio. I’m glad you find the support helpful — I try to stay responsive and clear. I’ll keep refining MultiWay EA with a focus on stability and consistent performance over the long term. If you have any questions or ideas, please reach out anytime — I’m here to help.
Adam Pasfield
295
Adam Pasfield 2025.08.26 21:44 
 

MultiWay EA is an excellent tool for traders looking for simplicity and efficiency. Pavel provides the best user manuals and support I’ve come across—clear, practical, and always responsive. Installation is quick and straightforward, with the added benefit of being able to run multiple symbols from a single chart.

PAVEL UDOVICHENKO
13473
来自开发人员的回复 PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:45
Thank you very much, Adam. I am glad that you appreciate the simplicity and efficiency, since this has always been my main focus when developing EAs. I also pay a lot of attention to writing clear manuals and providing quick support, so it is very nice to hear this feedback. Running multiple symbols from one chart was an important feature for me to implement, and I am happy you find it useful.
Alexander Christopher Guenter Held
1551
Alexander Christopher Guenter Held 2025.08.26 14:57 
 

Pavel is a great developer. He is always available for questions and continuously improves his EAs. I am very optimistic about achieving good results. I will provide an update once I have gained my first experiences with the Multiway EA.

PAVEL UDOVICHENKO
13473
来自开发人员的回复 PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:54
Thank you, Alexander, for such kind words. I really do my best to stay in touch and respond to all questions because I believe proper communication is essential. Continuous improvement of my products is also one of my key principles. I am glad you are optimistic and I will be looking forward to your update once you have some trading results with MultiWay EA.
dennislee100
39
dennislee100 2025.08.26 13:59 
 

this EA is fit for beginner which less of config and easy to use. looking forward the profit.

PAVEL UDOVICHENKO
13473
来自开发人员的回复 PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:48
Thank you for your feedback. Indeed, my goal was to make this EA simple and accessible even for beginners who may not want to deal with many complicated parameters. I hope you will find it easy to run and I also wish you good results in your trading with it.
maxwarrior007
296
maxwarrior007 2025.08.25 21:36 
 

用户没有留下任何评级信息

PAVEL UDOVICHENKO
13473
来自开发人员的回复 PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:47
Thank you for your enthusiasm. I am glad you are looking forward to testing it. I hope that when you start running it, the EA will fully meet your expectations and provide a good trading experience.
KitsuneaKill
986
KitsuneaKill 2025.08.25 20:21 
 

用户没有留下任何评级信息

PAVEL UDOVICHENKO
13473
来自开发人员的回复 PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:55
Thank you very much for your long-term trust. Five years is a long time, and I truly appreciate your continued support. I am glad to be able to provide you with a new product and I hope it will serve you well, just like the previous ones.
Michael Arthur Schorr
1745
Michael Arthur Schorr 2025.08.25 19:04 
 

I have long waited for an oppurtunity to get involved with one of Pavels bot. He is consitently one of the top developers , his work on mean strategies is now known and established over several years and one of the strongest track records in the forex space. Backtests look great support has been wonderful an examination of profits will follow once i have had the chance to run it 2-3 months

PAVEL UDOVICHENKO
13473
来自开发人员的回复 PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:46
Thank you, Michael, for such a detailed and thoughtful review. I am honored that you have been following my work and recognize my focus on mean reversion strategies and long-term track record. I am also pleased you found the backtests and support helpful. I look forward to hearing your observations once you have had more time to run the EA live and evaluate its performance.
Karl66
857
Karl66 2025.08.25 17:28 
 

用户没有留下任何评级信息

PAVEL UDOVICHENKO
13473
来自开发人员的回复 PAVEL UDOVICHENKO 2025.08.27 10:55
Thank you, Karl, for your trust and positive feedback. It is great to hear that you have been following my earlier MT4 products and liked them. I hope this new MT5 EA will also meet your expectations and continue to provide the quality you appreciate in my work.
12
回复评论