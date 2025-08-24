MultiWay EA
- 专家
- PAVEL UDOVICHENKO
- 版本: 1.12
- 更新: 6 十月 2025
- 激活: 7
实时信号: 点击这里
该智能交易系统遵循真正的“安装即忘”理念。它可以多年稳定运行，几乎无需用户干预，非常适合长期策略。
您可以将 MultiWay EA 作为账户的独立解决方案，或作为多元化投资组合中的重要组成部分。
只需将其附加到图表上，其余交给它完成。
MultiWay EA 的主要特点:
- 在运行过程中，EA 不仅考虑交易货币对的报价，还参考:
- 全球股市的波动情况
- 交易货币对基础货币的期货波动性
- 相关货币对的期权市场波动和方向信号
- 高级波动性过滤器 能够避免在“经典”货币对（如 EURUSD 或 GBPUSD）可能持续单边趋势时入场。
- 如果持仓不利，EA 将在可控亏损下平仓 — 不会无限制持有。
- 使用网格系统，但不使用马丁格尔。
最低要求和建议 (默认设置)
- 经纪商: 任意低点差经纪商。推荐 IC Markets、IC Trading 或 Valutrades。
- 最低初始存款: $3000
- 推荐初始存款: $5000
- 杠杆: 1:100 或更高
- 账户类型: Hedging
- 使用 VPS 以保持 EA 24/7 运行 (必需)
安装说明
非常重要:
I have a live account and running on default settings so far it remains profitable, with controlled drawdown, will hope to see if continue to deliver me consistent profits over the next year