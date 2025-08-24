AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD、USDCAD、EURUSD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP 和 GBPCAD — 它能够在强烈的单边走势后捕捉价格回归均值的机会。 购买后，请发送私人消息以获取完整的安装说明。 MultiWay EA 是一个智能高效的自动交易系统，基于强大的均值回归策略。通过在九个相关（甚至一些通常“趋势性”）的货币对上进行广泛的分散化交易 —— 它能够在强烈的单边走势后捕捉价格回归均值的机会。

实时信号: 点击这里



MultiWay EA 非常适合那些重视简洁、稳定和清晰逻辑的交易者 — 无需复杂的设置，但具备灵活的资金管理和风险控制选项。



该智能交易系统遵循真正的“安装即忘”理念。它可以多年稳定运行，几乎无需用户干预，非常适合长期策略。



您可以将 MultiWay EA 作为账户的独立解决方案，或作为多元化投资组合中的重要组成部分。



只需将其附加到图表上，其余交给它完成。





MultiWay EA 的主要特点: 在运行过程中，EA 不仅考虑交易货币对的报价，还参考: 全球股市的波动情况 交易货币对基础货币的期货波动性 相关货币对的期权市场波动和方向信号

高级波动性过滤器 能够避免在“经典”货币对（如 EURUSD 或 GBPUSD）可能持续单边趋势时入场。

如果持仓不利，EA 将在可控亏损下平仓 — 不会无限制持有。

使用网格系统，但不使用马丁格尔。



最低要求和建议 (默认设置) 经纪商: 任意低点差经纪商。推荐 IC Markets、IC Trading 或 Valutrades。

最低初始存款: $3000

推荐初始存款: $5000

杠杆: 1:100 或更高

账户类型: Hedging

使用 VPS 以保持 EA 24/7 运行 (必需)



安装说明 在终端中添加权限，以便从我们的分析服务器 paveludoservice_com 获取市场信息 (截图)。

正确方法 #1: 在 任意单个图表 上以 默认 设置运行 EA (截图)。

在 上以 设置运行 EA (截图)。 正确方法 #2: 删除设置中的符号列表，并在 9 个图表上运行 EA: AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD、USDCAD、EURUSD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD (截图)。

删除设置中的符号列表，并在 9 个图表上运行 EA: AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD、USDCAD、EURUSD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD (截图)。 错误方法: 保持默认设置并在 9 个图表上分别运行 EA (截图)。



