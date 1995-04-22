Wonderful Institutional Breakout Engine

Wonderful 是一套专为 MetaTrader 5 设计的自动化交易系统，专注于多个货币对的突破策略。该系统识别潜在的价格变动，并在价格突破计算出的关键水平时挂入挂单，以捕捉动量行情。





该应用程序内置了风险管理保护功能，包括对经纪商不可见的虚拟止损位。它还会监控账户整体回撤以及每日交易次数限制，以保持系统运行的纪律性。





优势与特点





- **多品种交易：** 系统可同时监控和交易多个交易品种，仅需打开一个图表。

- **突破执行：** 使用在当前价格策略性距离处放置的挂单止损单来管理入场。

- **虚拟保护：** 支持隐身模式，止损和止盈水平在系统内部管理，不对经纪商可见。

- **动态波动调整：** 可开启平均真实波幅（ATR）功能，根据当前市场波动动态调整入场距离。

- **利润管理：** 包括部分获利了结以及当交易达到特定利润目标后将止损移至开仓价的功能。

- **风险控制：** 设有每日净值回撤上限和最大连续亏损次数，超出后暂停交易。

- **信息面板：** 直接在图表上实时显示状态和账户指标。





常规设置





- **魔术号：** 系统管理自身交易的唯一标识符。

- **交易注释：** 附加到每笔交易上的自定义文本标签。

- **每日最大交易次数：** 每个品种每天允许交易的最大次数。

- **最大连续亏损次数：** 系统暂停前允许连续亏损的次数的上限。

- **回撤暂停时间：** 达到亏损上限后，系统恢复交易之前需要等待的时间。

- **目标品种：** 系统将要交易的货币对列表。

- **启用时间过滤：** 允许用户将交易限制在一天中的特定时段。





资金管理





- **手数模式：** 可选择固定手数或按账户权益/余额百分比计算。

- **风险值：** 每笔交易使用的具体手数或百分比数值。

- **最大持仓手数：** 系统允许开仓的绝对最大手数。





执行与保护





- **挂单距离：** 从当前价格到放置突破挂单的距离（以点为单位）。

- **启用部分平仓：** 允许系统在达到预设盈利水平时平掉部分仓位。

- **保本模式：** 在获得一定利润后将止损移动到开仓价。

- **启用隐身模式：** 对经纪商服务器隐藏止损和止盈水平。

- **隐身跟踪止损：** 跟随价格的虚拟跟踪止损，用于保护已累积的利润。





风险与新闻过滤





- **每日净值回撤限制：** 每日允许的净值损失百分比，达到后停止交易。

- **交易冷却时间：** 平仓一笔交易到开仓下一笔交易之间的最短等待时间。

- **新闻过滤：** 使用 MQL5 财经日历，在重大经济事件期间自动暂停交易。

- **ATR 周期：** 用于计算波动性以动态调整水平时所使用的K线数量。