"动态动量指数" 的定义

一款用于技术分析的指标, 判断特定资产的超买和超卖状况。指标与相对强度指数 (RSI) 非常相似。两者之间的主要区别是 RSI 使用固定时间周期 (通常为 14), 而动态动量指数使用不同的时间周期作为波动率变化。

'动态动量指标' 的解释

指标的解释与 RSI 的方式相同, 其中低于 30 的读数被认为是超卖, 而超过 70 的级别被认为是超买。动态动量指数中使用的时间周期数字随着相关资产的波动性增加而减少, 令指标对价格变化的反应强于 RSI。

此版本附带采用 RSX 形成的平滑进行计算, 而非原版的 RSI。它增加了更多一些可读性。原版 Chande 的 DMI 相比这个版本不太平滑, 且产生更多的假信号。使用 rsx 替代 rsi 根本不会引入任何滞后, 所以我们可以说使用 rsx 替代 rsi 可归类为 "1％ 改进" 规则 — 不比原版 Chande 的 DMI 更差即可确定。





