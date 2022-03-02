如何开始学习MQL5 - 页 12 1...5678910111213141516171819...38 新评论 Sergey Golubev 2014.01.15 11:26 #111 用于预测市场价格的通用回归模型市场价格是由于需求和供应之间缺乏稳定平衡而形成的，反之，又取决于各种各样的经济、政治和心理因素，由于性质以及影响原因的差异，直接考虑这些因素非常困难。 然而，必须能够预见并以一定程度地精确性来预测将来的市场价格行为，以便对当前情形下的货物的买卖（包括货币或股票），做出正确的决策。可以使用来自各种来源的、以一种或另一种方式处理的、不同性质的大量信息来解决这个问题。 使用了 4 类分析 /1/，依据研究者的目的、资格或倾向来制定有效的市场行为战略和战术： 依据市场价格考虑了所有能够对其产生影响的因素这一断言进行的技术分析。它采用先进的数学技术 /2/； 处理不同经济因素对市场价格的影响的基本分析。它实质上是采用宏观经济模型 /3-5/； 被对主要市场指数和指标的认识、预测它们的将来行为的方法所证实的直观分析，其结果不能通过将逻辑规则和数学方法直接应用到初始前提来证明，但是通常仍然费解地成为事实； 依据单独对每个客户就市场条件进行心理分析，以及作为一个整体导致各种成功的心理分析。 Sergey Golubev 2014.01.15 19:54 #112 使用带 ENCOG 机器学习框架的 MetaTrader 5 指标进行时间序列预测本文将介绍如何将 MetaTrader 5 连接到 Heaton Research 开发的 ENCOG - 高级神经网络和机器学习框架。我知道有一些以前讲述过的方法让 MetaTrader 能够使用机器学习技术：FANN、NeuroSolutions、Matlab 和 NeuroShell。我希望 ENCOG 将是一个补充解决方案，因为它是牢固可靠并设计良好的代码。 Sergey Golubev 2014.01.16 08:32 #113 在 MetaTrader 5 中使用自组织特征映射（Kohonen 映射）自组织特征映射 (SOM) 是一种人工神经网络，使用无监督学习方法来进行训练，从而形成训练样本输入空间的二维离散表示内容，称为映射。这些映射类似于多维标度，适合用于实现高维数据低维表示的分类和可视化。该模型首先由芬兰教授 Teuvo Kohonen 作为人工神经网络提出，因此有时也被称为 Kohonen 映射。有大量算法可供使用，我们将采用在 http://www.ai-junkie.com 中提出的代码。为了在 MetaTrader 5 客户端中实现数据可视化，我们将使用 cIntBMP - 一个用于创建 BMP 图像的库。在本文中，我们将讨论 Kohonen 映射的几个简单应用。 Sergey Golubev 2014.01.16 17:33 #114 创建 EA 交易优化的自定义标准MetaTrader 5 客户端提供了各种机会来优化 EA 交易的参数。除了策略测试程序中包含的优化标准以外，开发人员还有机会创建自己的标准。这样一来，EA 交易的测试和优化便具有了无限的可能性。本文介绍了创建此类标准的实用方法，既适用于复杂标准，也适用于简单标准由于这一主题已多次探讨过，因此我只打算列出相关文章，并对其进行简要介绍。建议您在阅读本文之前熟悉以下资料。“MetaTrader 5 中的测试原理”。该部分详细阐述了 EA 交易测试的所有技术细节，包括数据生成模式以及开盘价和 M1 柱的处理。还说明了测试期间指标的用途、环境变量的模拟以及标准事件的处理。此外，该部分还介绍了多货币测试的基础知识。“利用 MQL5 测试与优化 EA 交易指南”。该部分涵盖了 EA 交易输入参数测试和优化方面的问题，还介绍了参数拟合过程、测试结果的解释以及最佳参数的选择。“使用 TesterWithdrawal() 函数模拟利润提取”。该部分说明了如何使用 TesterWithdrawal 函数在策略测试程序中从一个帐户建立提款模型，还说明了该函数如何在策略测试程序中影响资产净值亏损的算法。当然，首先您需要熟悉随客户端一起提供的说明文档。 创建 EA 交易优化的自定义标准 chongqing 2014.01.17 03:51 #115 我使用的是福汇MT4平台，是否可以使用订阅信号呢，该怎么操作？谢谢！ Sergey Golubev 2014.01.17 06:47 #116 MQL5.community: 交易信号包括私人监控如何订阅交易信号如何成为MetaTrader4和MetaTrader5的信号提供者 Sergey Golubev 2014.01.17 06:51 #117 使用指数平滑法进行时间序列预测（续）《使用指数平滑法进行时间序列预测》 一文对指数平滑模型进行了简要总结，举例阐明了一种用于优化模型参数的可能方案，并最终提出了基于呈线性衰减的增长模型开发的预测指标。本文体现了在一定程度上提升该预测指标准确性的一次尝试。 预测货币报价甚至提前三四步进行极为可靠的预测，实施起来都比较复杂。然而，在本系列的前一篇文章中，我们会提前 12 步进行预测，并清楚认识到无法在如此长的范围内获得满意结果。因此，置信区间最窄的前几步预测应给予最大关注。 提前 10 到 12 步进行预测主要是为了说明不同模型与预测方法的行为特征。在任何情况下，针对任何范围获得的预测准确度都可以利用置信区间限制进行评估。本文的首要目的就是说明一些有助于升级文章 [1] 中所述指标的方法。 由于前文已经介绍了查找若干变量函数最小值（该值用于生成指标之用）的相应算法，这里就不再赘述。为了简便起见，我们尽量减少理论方面的内容。 Sergey Golubev 2014.01.19 08:08 #118 使用 EA 交易可视向导创建 EA 交易MetaTrader 5 的“EA 交易可视向导”提供一种高度直观的图形环境，带有一整套允许您在数分钟内完成 EA 交易设计的预定义交易代码块。无需编写代码、编程或 MQL5 知识。 “EA 交易可视向导”的单击拖拽法允许您像使用铅笔和纸张一样，创建外汇交易策略与信号的可视化呈现。这些交易图表均通过 Molanis 的 MQL5 代码生成器自动进行分析，并将其转换为即用型 EA 交易。而互动式图形环境则会简化设计过程，且无需编写 MQL5 代码。 有了“EA 交易可视向导”，您只需遵循一个 3 步流程： Expert Advisor Visual Wizard Overview Molanis Marketingwww.molanis.com Expert Advisor Visual Wizard for MetaTrader 5 provides a visual environment for the design of expert advisors and forex signals. No coding, programming or MQL 5 knowledge is required. The visual approach eliminates the need to write MQL 5 code. Trading diagrams are analyzed automatically by Molanis' MQL 5 code generator that transforms them... Sergey Golubev 2014.01.20 07:13 #119 Trademinator 3：交易机器的崛起很久以前，有一个论坛 (MQL5) 发布了两篇文章："《遗传算法 - 很简单！》（作者 joo）及《Dr. Tradelove...》（作者是我）。在第一篇文章中，作者为我们提供了一款优化您所需任何内容的强大工具，其中就包括交易策略 - 一种通过 MQL5 语言实施的遗传算法。利 用此算法，我在第二篇文章中就尝试着根据它来开发一个自优化的 EA 交易。此文以下述任务的公式化描述作为结尾：要创建不仅可以选择某特定交易系统的最佳参数、亦可选择所有已制定策略中最佳策略的 EA 交易（当然是自优化型）。我们来看看是否可能，如果可能，又该怎样做到。 Sergey Golubev 2014.01.21 07:52 #120 保证 MQL5 代码的安全：密码保护、钥匙生成器、时间限制、远程许可证及先进的 EA 许可证密钥加密技术大多数开发人员都需要保证其代码的安全性。本文就会讲到 MQL5 软件的几种不同的保护方式。本文中所有示例均涉及 EA 交易，但相同的法则亦适用于脚本及指标。本文会从简单的密码保护开始，然后再讲解密钥生成器、授予某给定经纪账户许可以及时限防护。之后还会引入一种远程 许可服务器理念。我在有关 MQL5-RPC 框架的上一篇文章中 ，讲到过从 MetaTrader 5 到任何 XML-RPC 服务器的“远程过程调用”内容。 我会利用该解决方案，作为远程许可的一个示例。我还会讲到如何利用 base64 编码增强该解决方案，并提供 PGP 支持建议，以实现对于 MQL5 EA 交易与指标的超安全保护。我知道，MetaQuotes Software Corp. 会提供一些直接通过 MQL5.com 市场部分授予代码许可的选项。这对于所有开发人员而言，都非常有好处，而且不会与本文中所述理念出现冲突。两种解决方案结合使用，只会让防护更加有力，在对抗软件盗版的问题上也会更加安全。 MetaTrader 5 Trading Platform for Forex Trading www.metatrader5.com The MetaTrader 5 Trading Platform is designed to provide brokerage services to traders in Forex, CFD, Futures, as well as stock markets. Become a broker and start rendering services to traders on the financial markets. 如何开始使用Metatrader 5 保证 MQL5 代码的安全：密码保护,钥匙生成器,时间限制,远程许可证及先进的 EA 1...5678910111213141516171819...38 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
用于预测市场价格的通用回归模型
市场价格是由于需求和供应之间缺乏稳定平衡而形成的，反之，又取决于各种各样的经济、政治和心理因素，由于性质以及影响原因的差异，直接考虑这些因素非常困难。
然而，必须能够预见并以一定程度地精确性来预测将来的市场价格行为，以便对当前情形下的货物的买卖（包括货币或股票），做出正确的决策。可以使用来自各种来源的、以一种或另一种方式处理的、不同性质的大量信息来解决这个问题。
使用了 4 类分析 /1/，依据研究者的目的、资格或倾向来制定有效的市场行为战略和战术：
使用带 ENCOG 机器学习框架的 MetaTrader 5 指标进行时间序列预测
本文将介绍如何将 MetaTrader 5 连接到 Heaton Research 开发的 ENCOG - 高级神经网络和机器学习框架。我知道有一些以前讲述过的方法让 MetaTrader 能够使用机器学习技术：FANN、NeuroSolutions、Matlab 和 NeuroShell。我希望 ENCOG 将是一个补充解决方案，因为它是牢固可靠并设计良好的代码。
在 MetaTrader 5 中使用自组织特征映射（Kohonen 映射）
自组织特征映射 (SOM) 是一种人工神经网络，使用无监督学习方法来进行训练，从而形成训练样本输入空间的二维离散表示内容，称为映射。
这些映射类似于多维标度，适合用于实现高维数据低维表示的分类和可视化。该模型首先由芬兰教授 Teuvo Kohonen 作为人工神经网络提出，因此有时也被称为 Kohonen 映射。
有大量算法可供使用，我们将采用在 http://www.ai-junkie.com 中提出的代码。为了在 MetaTrader 5 客户端中实现数据可视化，我们将使用 cIntBMP - 一个用于创建 BMP 图像的库。在本文中，我们将讨论 Kohonen 映射的几个简单应用。
创建 EA 交易优化的自定义标准
MetaTrader 5 客户端提供了各种机会来优化 EA 交易的参数。除了策略测试程序中包含的优化标准以外，开发人员还有机会创建自己的标准。这样一来，EA 交易的测试和优化便具有了无限的可能性。本文介绍了创建此类标准的实用方法，既适用于复杂标准，也适用于简单标准
由于这一主题已多次探讨过，因此我只打算列出相关文章，并对其进行简要介绍。建议您在阅读本文之前熟悉以下资料。
当然，首先您需要熟悉随客户端一起提供的说明文档。
我使用的是福汇MT4平台，是否可以使用订阅信号呢，该怎么操作？谢谢！
使用指数平滑法进行时间序列预测（续）
《使用指数平滑法进行时间序列预测》 一文对指数平滑模型进行了简要总结，举例阐明了一种用于优化模型参数的可能方案，并最终提出了基于呈线性衰减的增长模型开发的预测指标。本文体现了在一定程度上提升该预测指标准确性的一次尝试。
预测货币报价甚至提前三四步进行极为可靠的预测，实施起来都比较复杂。然而，在本系列的前一篇文章中，我们会提前 12 步进行预测，并清楚认识到无法在如此长的范围内获得满意结果。因此，置信区间最窄的前几步预测应给予最大关注。
提前 10 到 12 步进行预测主要是为了说明不同模型与预测方法的行为特征。在任何情况下，针对任何范围获得的预测准确度都可以利用置信区间限制进行评估。本文的首要目的就是说明一些有助于升级文章 [1] 中所述指标的方法。
由于前文已经介绍了查找若干变量函数最小值（该值用于生成指标之用）的相应算法，这里就不再赘述。为了简便起见，我们尽量减少理论方面的内容。
使用 EA 交易可视向导创建 EA 交易
MetaTrader 5 的“EA 交易可视向导”提供一种高度直观的图形环境，带有一整套允许您在数分钟内完成 EA 交易设计的预定义交易代码块。无需编写代码、编程或 MQL5 知识。
“EA 交易可视向导”的单击拖拽法允许您像使用铅笔和纸张一样，创建外汇交易策略与信号的可视化呈现。这些交易图表均通过 Molanis 的 MQL5 代码生成器自动进行分析，并将其转换为即用型 EA 交易。而互动式图形环境则会简化设计过程，且无需编写 MQL5 代码。
有了“EA 交易可视向导”，您只需遵循一个 3 步流程：
Trademinator 3：交易机器的崛起
很久以前，有一个论坛 (MQL5) 发布了两篇文章："《遗传算法 - 很简单！》（作者 joo）及《Dr. Tradelove...》（作者是我）。在第一篇文章中，作者为我们提供了一款优化您所需任何内容的强大工具，其中就包括交易策略 - 一种通过 MQL5 语言实施的遗传算法。
利 用此算法，我在第二篇文章中就尝试着根据它来开发一个自优化的 EA 交易。此文以下述任务的公式化描述作为结尾：要创建不仅可以选择某特定交易系统的最佳参数、亦可选择所有已制定策略中最佳策略的 EA 交易（当然是自优化型）。我们来看看是否可能，如果可能，又该怎样做到。
保证 MQL5 代码的安全：密码保护、钥匙生成器、时间限制、远程许可证及先进的 EA 许可证密钥加密技术
大多数开发人员都需要保证其代码的安全性。本文就会讲到 MQL5 软件的几种不同的保护方式。本文中所有示例均涉及 EA 交易，但相同的法则亦适用于脚本及指标。本文会从简单的密码保护开始，然后再讲解密钥生成器、授予某给定经纪账户许可以及时限防护。之后还会引入一种远程 许可服务器理念。我在有关 MQL5-RPC 框架的上一篇文章中 ，讲到过从 MetaTrader 5 到任何 XML-RPC 服务器的“远程过程调用”内容。
我会利用该解决方案，作为远程许可的一个示例。我还会讲到如何利用 base64 编码增强该解决方案，并提供 PGP 支持建议，以实现对于 MQL5 EA 交易与指标的超安全保护。我知道，MetaQuotes Software Corp. 会提供一些直接通过 MQL5.com 市场部分授予代码许可的选项。这对于所有开发人员而言，都非常有好处，而且不会与本文中所述理念出现冲突。两种解决方案结合使用，只会让防护更加有力，在对抗软件盗版的问题上也会更加安全。