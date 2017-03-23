代码库部分
指标

Dsl - DMI 振荡器 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
指标 dsl 家族的 DMI 振荡器版本 (不连续信号线)。

DMI 简要描述 ‌(因为它并不广为人知)。

DMI 振荡器

在 Wilder 的方向运动指数 (DMI) 组成的指标套件中, 正向运动指示器(+DI) 和负向运动指示器 (-DI)。它们为广泛认可的平均方向指数 (ADX) 提供了基础。而 ADX 提供有关价格走势的信息, 而非其方向的信息, +DI 和 -DI 提供有关一段时间内价格变动的正向或负向的信息。

Wilder 在其 1978 年出版的 "技术交易系统中的新概念" 一书中提供了有关构成定向运动指数的所有组件的功能及其构造的完整信息。一般来说, DMI 的正负分量集中在当前柱线交易范围的那部分, 超出了之前价格柱线的范围。如果它较高, 则被认为是正 (+), 而如果它较低, 则被标记为负 (-)。这些数值除以真实范围, 并随时间平均, 通常周期为 14。+DI 在-DI 之上移动表示, 正向或向上的价格方向已经超过了负价格或下降的价格方向。反之, 当 +DI 跌至 -DI 以下时, 出于卖压或价格上涨动力不足导致的价格下滑受到控制。当曲线相交时, 方向或趋势会发生潜在变化。

与所有的 dsl 指标一样, 它可用于趋势和逆趋势交易, 但在这种情况下, dsl 也可以增加动量强度评估。

