一个 DMI 随机震荡极值指标的修改版本，



最初的用法 (由 Barbara Star 说明) 是如下描述的:



DMI 随机震荡指标使用了在许多图表系统中常见的 10, 3, 3 随机震荡指标，只是使用10个周期的 DMI 震荡指标来替代价格柱上的收盘价。超买和超卖水平也有所不同，它们出现在 10 和 90 水平，而不是常见的 20 和 80 水平。DMI 随机震荡指标与基于价格的随机震荡指标相比更快，也更不平滑。但是，它可以快速达到极值，也就可以更及时地进场和退出。

默认的设置和 Barbara Star 使用的默认设置不同, 但是您可以把参数 (包括水平) 设置为想要的数值。



这个版本的指标不同的是如何计算 DMI，最初，DMI 是有时候用于作为 "Wilders EMA" - 它和 metatrader 中使用的 SMMA 是一样的。所以，如果如果您使用 SMMA 来做 DMI 计算，您就能得到最初的 DMI, 但是指标允许您来试验和完全改变它，那样您就能得到新版本的 DMI,还具有多时段，选择颜色改变和根据颜色改变的选择而提醒的功能，它可以用于快速找到反转，或者识别长期的趋势。与其他指标类似，它主要依赖于设置，但是在交易中它似乎是一个有用的工具。





