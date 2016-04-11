简介

合成柱——显示价格图形信息的新视角

对于技术分析，绝大多数活跃的交易者使用传统的柱图或蜡烛图。 一般认为，它们在绘制的时间标度上有所不同。 换言之，传统的时间柱或蜡烛图反映了一段时间上的价格波动范围。 它们有四个常见的基本价格：开盘价、最高价、最低价和收盘价。

对这方面进行研究的动机在于：传统的柱形图，尽管非常流行，却有一个很大的缺点。 如果交易系统中交易信号在最后一个柱将要结束时形成，则使用这种图表的缺点变得非常明显。

合成柱

强烈急剧波动过程中的交易信号通常在价格已经超过强势阶段时形成，从而给交易者“赶上最后一班车”的机会。

多数情况下，这是非常危险的信号，因为跟沿着初始方向继续移动相比，价格反转的概率很大。 下面显示了出现这种信号的典型示例。 交易信号出现的条件通过移动平均线的交叉组合表现出来。



图 1 移动平均线在时间柱图上交叉

这个问题在之前已经随着类似砖形图、折线图或点数图等方法的开发和实现得以解决。

所有这些图表都基于一个单参数——所显示盒子的高度或者固定的价格波动。 尽管它们在交易信号的时效性方面表现良好，但并没有获得广泛的认可，原因是它们也存在一些性质不尽相同的缺点。

第一，很难将这些图表跟熟知和流行的技术分析指标协同使用。 第二，它们外观非常独特，跟传统的柱形图大相径庭。 这就产生了另一个价格显示方式的适应问题。

基于以上考虑，我决定开发一种价格显示方法，能够综合固定盒子高度的图表（砖形图、折线图或点数图）和传统柱形图的优点。 将其称之为合成柱。

合成柱基于的主要原则并非如传统柱形图中的时间因子，而是价格变动因子。 这意味着，如果价格没有波动，图标上可能只有一个合成柱（长达数小时），而强烈的波动可能在区区一分钟间隔内生成的柱数远超过一个。

也就是说，这种显示类型没有时间约束，因此合成图表上的时间标度没有用处。 此外，生成的合成柱在外观上跟传统的时间柱没有任何不同，可以结合任意 MetaTrader 4 指标一起使用。

这些柱跟一般的时间柱几乎一摸一样，唯一的区别是它们的高度相同。 下面的图形显示了跟上图图表相同的部分，但使用了合成柱。





图 2 移动平均线在合成柱图表上交叉

如何设计合成柱呢？ 首先，设置主要和唯一的参数——以点数表示的柱高度。 然后，经过特殊设计的指标开始储存和分析所有新产生的价格变动。

合成柱设计算法

我们来看一下设计合成柱的过程。 例如，从第一个柱开始。 将第一个价格变动保存为开盘价。 视乎根据新的价格高于或低于开盘价，下一个价格变动可能是最高价或者是最低价。

只要它们突破了之前最高价的最大值或最低价的最小值，最高价或最低价就会不断更新。 也就是说，如果下一个价格使最高价和最低价的差值大于指定的柱高度值，该柱就会结束并开始形成新柱。 该柱的典型特征是，它的收盘价始终等于最高价或最低价。

该指标是基于标准 MetaTrader 4 客户端程序包中包含的 Period Converter 脚本开发的。 附件提供了指标的代码。

使用指标

跟标准指标相比，该指标的使用更加复杂一些。 应该先将指标放在存放自定义指标的文件夹中。 然后要打开所需货币对的周期为 1 分钟的图表，并将其添加到“synbar.mq4”指标。





图 3 数据准备

在指标处理完 1 分钟柱的记录后，会产生一个 M9 时间维度的新图表。 你可以从主菜单“File - Open Offline”将其打开，然后选择“Instrument Symbol”，M9 - “Open”。

图 4 打开合成柱图表

如果 M1 和 M9 图表已经在电脑上打开，你还可以跟往常一样使用图表。

图 5 使用合成柱绘制 EURUSD 图表

你可以向其添加各种指标、在上面绘线、放置图形对象等，唯一的限制是 Expert Advisor 不会在该图表上运行。

但是，该限制已经通过 Expert Advisor 函数脚本成功解决。 有意思的是，脚本在该图表上运行正常。 令人遗憾的是，本文没有打算涵盖 M9 图表脚本撰写的问题，也不会在这里处理这些问题。

为了确保指标的正常运行，你应该允许 DLL 导入。

图 6 Expert Advisor 设置





指标只有两个参数。 第一个（也是最关键和主要的一个）是柱高度。

ExtBarHeight 参数 设置为点数（跟交易服务器定义的点数相同）。 例如，如果点是四位数，输入你要设置的点的常见整数。 如果点是五位数，将点的整数乘以 10。

设置为点数（跟交易服务器定义的点数相同）。 例如，如果点是四位数，输入你要设置的点的常见整数。 如果点是五位数，将点的整数乘以 10。 SplitOnLine 是一个辅助参数，只决定图表的显示方式。 如果你想得到静态图表，将参数值设为“FALSE ”。 如果你想得到具有柱的动态形成的图表，则设为“TRUE”。

显然，图表类型取决于由 ExtBarHeight 设置的柱高度。 这也会极大的影响你的交易系统信号的表现。 柱高度实际上是一个附加参数，在某些情形下可能是唯一的参数。

图 7 EURUSD 图表，日柱





图 8 EURUSD 图表，合成柱

总结

通过使用合成柱，可以避免时间对交易信号的约束，从而可以在传统的时间柱结束前收到交易信号。 另外，这些图表看起来“更加流畅”，没有急剧的波动。 我们可以指出以下特点：

由于交易信号可以在任何时刻产生，你需要保证对这些图表的连续监测。

其缺点包含如下：如果市场“爆发”，形成了远大于合成柱高度值的缺口，图表可能会在事后才产生。 这意味着：

即使这种情况下图表上显示的交易信号非常诱人，也无法进行操作，因为没有经纪人允许在缺口内进行交易。



提示：不要在市场形成缺口时进行交易。