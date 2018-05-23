动态动量指数 (Dynamic Momentum Index, DMI) 是 RSI 的一种变化形式。当使用默认数值时，RSI 对应数值是从3到30。变量时间段可以使 RSI 对短线变化反应更快，价格波动越大，时间段就越短。它可以与 RSI 使用同样的方法来解释，但是会更早地提供信号。

动态动量指数是由 Tushar S. Chande 和 Stanley Kroll 开发的，并且在他们1994年的 "The New Technical Trader（新技术交易者）" 书中做了介绍.

这个版本和在 "The New Technical Trader" 书中最初介绍的是一样的。