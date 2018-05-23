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Chande's DMI (动态动量指数) - MetaTrader 5脚本
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动态动量指数 (Dynamic Momentum Index, DMI) 是 RSI 的一种变化形式。当使用默认数值时，RSI 对应数值是从3到30。变量时间段可以使 RSI 对短线变化反应更快，价格波动越大，时间段就越短。它可以与 RSI 使用同样的方法来解释，但是会更早地提供信号。
动态动量指数是由 Tushar S. Chande 和 Stanley Kroll 开发的，并且在他们1994年的 "The New Technical Trader（新技术交易者）" 书中做了介绍.
这个版本和在 "The New Technical Trader" 书中最初介绍的是一样的。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20177
交易量平均百分比
这个版本是一个规范化的版本 - 因为它把交易量显示为选定时间段内与平均交易量的百分比。分形自适应 MACD
分形自适应移动平均技术指标 (FRAMA) 是由 John Ehlers 开发的，这个指标是基于指数移动平均的算法构建的，而平滑因数十根据当前价格序列的分形维度来计算的。FRAMA 的优点是可以跟随强的趋势变化，而在价格盘整的时候就变慢。
McGinley 动态指标
McGinley 动态指标是由 John McGinley 开发的，并且他在1991年的市场技术联盟的技术分析杂志上做了简要介绍。这个指标的目的是解决传统均线中发现的缺陷，如价格分离和鞭锯。结果是一个显着的指标，遵循一个工具的平均价格，同时适应当前的市场速度。烛形关闭剩余时间 (CCTR) MT5
MetaTrader 5 版本的烛形关闭剩余时间（Candle Closing Time Remaining，CCTR) 是一个指标，用于显示活动的烛形将要关闭的剩余的时间。