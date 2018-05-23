根据涡旋指标作者最初的描述（Etienne Botes 和 Douglas Siepman):

在深入研究技术工具后，我们得出结论，定向运动指数（DMI）的概念提供了最准确的方式来确定趋势方向或显著的价格移动在市场上。DMI的概念在J. Welles Wilder的经典著作《技术交易系统中的新概念》中得到了最好的定义和描述。他的工作成果是现在著名和高效的指标，这启发了我们的涡旋指示器的创建。

为了更好地理解涡旋指标，我们必须描述方向运动。这个想法是，价格栏之间的个体关系为趋势或市场的方向提供线索。Wilder总结说：“定向运动是今天范围内最大的一部分，在昨天的范围之外。”

正方向运动仅仅是价格柱的一部分，高于前一柱的高度。负向移动是价格柱的一部分，低于先前的低点。这两个值中的较小值被分配为零值。较大的数用于指示市场是向上（正向）还是向下（负向）的。在内部柱的情况下（如果既不高也不低则高于或低于先前的柱），则向正方向和负方向分配零值。

结果将是一组看似随机的连续零点或正数，放置在正方向和负方向运动分配的两列中。然而，如果这两个数字串在14, 21或55个周期之后相加，则较大的值给出总体趋势的指示。果这个过程继续，结果可以在图表上看到代表正方向和负方向运动的两条线。这些变化将在趋势的变化中交叉和交叉，随着趋势强度的增加而越来越宽。这是 Wilder 的 DMI 的基础。

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