AFIRMA - MetaTrader 5脚本
发布者:
Nikolay Kositsin
- 显示:
- 2254
- 等级:
-
已发布:
已更新:
实际作者:
gpwr
AFIRMA (自回归有限脉冲响应 MA) 基于数字滤波器，可以准确显示价格走势，尽管有一些滞后。基于平滑函数拟合 (一个多项式，或正弦/余弦，像傅立叶变换) 的均线 没有滞后，但显示的价格走势经常不怎么完美。
此处提议的价格走势均线平滑，对所有蜡烛条使用数字滤波器，除了最后一根，其数量等于滤波器时间滞后。这些蜡烛条的平滑通过使用最小二乘法的三次样条拟合。均线组合的条件和它的一阶导数的连续性，设为两条均线交叉。因此，我们有平滑的移动平均，准确地跟踪价格，无时间滞后。
输入参数:
- Periods - 设定低频滤波器的传输宽度等于 1/(2*Periods);
- Taps - 滤波器中的延迟单元数量 (必须是奇数)，即滤波器必须有 Taps 价格来形成新的 MA 平滑值;
- Window - 选择滤波器逼近方法如下:
- Window=1 - rectangular window (矩形窗);
- Window=2 - Hanning (汉宁窗);
- Window=3 - Hamming (海明窗);
- Window=4 - Blackman (布拉克曼窗);
- Window=5 - Blackman-Harris (布拉克曼-海瑞窗)。
建立 MA 的第一部分使用的数字滤波器，由蓝紫色曲线显示。建立 MA 的第二部分使用的三次样条拟合，由红色曲线显示。
图像:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/603
