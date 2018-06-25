求一个mt5下面可以用的DMI指标
Sergey Golubev:你这些都不是的啊。大哥。你这是mt5网站搜索的结果。我也搜过。没有。我有切图。2个参数4条线。那种。
这种DMI指标。在mt5里面没有找到。