MQL5参考标准程序库面板和对话框CWndClientOnEvent
- Create
- OnEvent
- ColorBackground
- ColorBorder
- BorderType
- VScrolled
- HScrolled
- CreateBack
- CreateScrollV
- CreateScrollH
- OnResize
- OnVScrollShow
- OnVScrollHide
- OnHScrollShow
- OnHScrollHide
- OnScrollLineDown
- OnScrollLineUp
- OnScrollLineLeft
- OnScrollLineRight
- Rebound
OnEvent
图表事件处理器。
|
virtual bool OnEvent(
参数
id
[输入] 事件 ID。
lparam
[输入] 事件参数 长整数 型, 通过引用传递。
dparam
[输入] 事件参数 双精度 型, 通过引用传递。
sparam
[输入] 事件参数 字符串 型, 通过引用传递。
返回值
true - 如果事件已经被处理, 否则 false。