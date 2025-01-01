文档部分
MQL5参考标准程序库面板和对话框CWndClientVScrolled 

VScrolled (Get 方法)

获取垂直滚动条的使用指示标志。

bool  VScrolled()

返回值

true, 如果垂直滚动条被使用, 否则 false。

VScrolled (Set 方法)

设置垂直滚动条的使用指示标志。

bool  VScrolled(
   const bool  flag      // 标志
   )

参数

flag

[输入]  标志。

返回值

true 如果成功, 否则 false。