MQL5参考标准程序库面板和对话框CWndClientHScrolled 

HScrolled (Get 方法)

获取水平滚动条的使用指示标志。

bool  HScrolled()

返回值

true, 如果水平滚动条被使用, 否则 false。

HScrolled (Set 方法)

设置水平滚动条的使用指示标志。

bool  HScrolled(
   const bool  flag      // 标志
   )

参数

flag

[输入]  标志。

返回值

true 如果成功, 否则 false。