MQL5参考标准程序库面板和对话框CWndClientHScrolled
- Create
- OnEvent
- ColorBackground
- ColorBorder
- BorderType
- VScrolled
- HScrolled
- CreateBack
- CreateScrollV
- CreateScrollH
- OnResize
- OnVScrollShow
- OnVScrollHide
- OnHScrollShow
- OnHScrollHide
- OnScrollLineDown
- OnScrollLineUp
- OnScrollLineLeft
- OnScrollLineRight
- Rebound
HScrolled (Get 方法)
获取水平滚动条的使用指示标志。
|
bool HScrolled()
返回值
true, 如果水平滚动条被使用, 否则 false。
HScrolled (Set 方法)
设置水平滚动条的使用指示标志。
|
bool HScrolled(
参数
flag
[输入] 标志。
返回值
true 如果成功, 否则 false。