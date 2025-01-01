文档部分
symbol_info_tick

获取指定交易品种的最后报价。

symbol_info_tick(
   symbol      // 交易品种名称
)

symbol

[in]  交易品种名称。所需的未命名参数。

返回值

以元组的形式返回信息。错误情况下返回None。可使用last_error()获取错误信息。

注意

该函数类似于SymbolInfoTick

例如：

import MetaTrader5 as mt5
# 显示有关MetaTrader 5程序包的数据
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# 建立与MetaTrader 5程序端的连接
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# 尝试在市场报价中启用显示GBPUSD
selected=mt5.symbol_select("GBPUSD",True)
if not selected:
    print("Failed to select GBPUSD")
    mt5.shutdown()
    quit()
 
# 显示GBPUSD最后报价
lasttick=mt5.symbol_info_tick("GBPUSD")
print(lasttick)
# 以列表的形式显示报价字段值
print("Show symbol_info_tick(\"GBPUSD\")._asdict():")
symbol_info_tick_dict = mt5.symbol_info_tick("GBPUSD")._asdict()
for prop in symbol_info_tick_dict:
    print("  {}={}".format(prop, symbol_info_tick_dict[prop]))
 
# 断开与MetaTrader 5程序端的连接
mt5.shutdown()
 
 
结果：
MetaTrader5程序包作者：MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5程序包版本：5.0.29
Tick(time=1585070338, bid=1.17264, ask=1.17279, last=0.0, volume=0, time_msc=1585070338728, flags=2, volume_real=0.0)
Show symbol_info_tick._asdict():
  time=1585070338
  bid=1.17264
  ask=1.17279
  last=0.0
  volume=0
  time_msc=1585070338728
  flags=2
  volume_real=0.0

