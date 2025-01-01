- initialize
symbol_info_tick
获取指定交易品种的最后报价。
symbol_info_tick(
symbol
[in] 交易品种名称。所需的未命名参数。
返回值
以元组的形式返回信息。错误情况下返回None。可使用last_error()获取错误信息。
注意
该函数类似于SymbolInfoTick。
例如：
import MetaTrader5 as mt5
